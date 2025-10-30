Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de París 2025

Se desarrolló este jueves la tercera ronda del Masters 1000 de París, el noveno y último de la temporada 2025 que se desarrolla en el París La Défense Arena de la capital de Francia, y se definieron los ocho tenistas que jugarán los cuartos de final. Todos los partidos se transmiten en vivo por las diferentes señales de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En la parte alta del cuadro, el monegasco Valentín Vacherto (WC) venció al británico Cameron Norrie por 7-6 (4) y 6-4 y quiere volver a dar la sorpresa como lo hizo semanas atrás en Shanghái. Su próximo rival será el canadiense Felix Auger-Aliassime (9°), verdugo del alemán Daniel Altmaier por 3-6, 6-3 y 6-2. Además, el kazajo Aleksander Bublik (13°) dejó afuera al estadounidense Taylor Fritz (4°) por 7-6 (5) y 6-2 y chocará en cuartos con el australiano Alex De Miñaur (6°), quien celebró ante Karen Khachanov (10°) por 6-2 y 6-2.

En el sector inferior, el ruso Daniil Medvedev (11°) doblegó al italiano Lorenzo Sonego por 3-6, 7-6 (5) y 6-4 y su siguiente escolló será Alexander Zverev (3°), el campeón defensor del título. El alemán se impuso al español Alejandro Davidovich Fokina (15°) por 6-2 y 6-4. El último cruce será entre Ben Shelton (5°) y Jannik Sinner (2°). El estadounidense venció al moscovita Andrey Rublev (12°) por 7-6 (6) y 6-3 mientras que el italiano hizo lo propio con el argentino Francisco Cerúndolo por 7-5 y 6-1.

Resultados de la tercera ronda del Masters 1000 de París

Jannik Sinner accedió por primera vez a los cuartos de final del Masters 1000 de París DIMITAR DILKOFF - AFP

Cronograma de los cuartos de final del Masters 1000 de París

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Valentín Vacherot (WC) vs. Felix Auger-Aliassime (9°) - Viernes a las 10 en la Cancha Central.

Aleksander Bublik (13°) vs. Alex De Miñaur (6°) - Viernes desde no antes de las 11.30 en la Cancha Central.

Ben Shelton (5°) vs. Jannik Sinner (2°) - Viernes desde no antes de las 15 en la Cancha Central.

El cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de París, con los ocho clasificados ATP

Hay varios preclasificados más que quedaron eliminados y entre ellos sobresale Carlos Alcaraz (1°). El español perdió en su debut, en la segunda ronda, frente a Norrie por 6-4, 3-6 y 4-6 y se despidió muy temprano. Además, en la misma etapa Casper Ruud (8°) cedió con el alemán Altmaier por 6-3 y 7-5 y el italiano Lorenzo Musetti (7°) cayó ante su compatriota Sonego por por 6-3, 3-6 y 1-6.

El gran ausente del certamen fue el serbio Novak Djokovic, máximo campeón con siete coronaciones. El resto de los Top 10 que no compitieron son el británico Jack Draper y el danés Holger Rune.

Tabla de campeones del Masters 1000 de París

Desde que el certamen comenzó a disputarse en la capital francesa en 1968, el serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras levantaron el trofeo en dos ocasiones cada uno.

Más atrás hay varios tenistas que festejaron una vez, entre los que destacan el argentino David Nalbandian (2007), el suizo Roger Federer (2011), el británico Andy Murray (2016) y el alemán Alexander Zverev, último ganador.