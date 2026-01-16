LA NACION

Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El primer Grand Slam de la temporada inicia este sábado; juegan Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka y cuatro tenistas argentinos

El español Carlos Alcaraz, N° 1 del ranking ATP, debuta este sábado en el Australian Open 2026
El español Carlos Alcaraz, N° 1 del ranking ATP, debuta este sábado en el Australian Open 2026

Este sábado comienza la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan 16 partidos del torneo masculino y la misma cantidad del certamen femenino, todos correspondientes a la primera ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este primer día el debut de Carlos Alcaraz (N° 1 del ranking ATP) y Alexander Zverev (3°), además de los argentinos Francisco Cerúndolo (20°), Camilo Ugo Carabelli (47°), Tomás Etcheverry (61°) y Francisco Comesaña (68°). El español juega contra el local Adam Walton (79°) y el alemán ante el canadiense Gabriel Diallo (41°). ‘Fran’, por su parte, pone primera frente al chino Zhizhen Zhang (362°); el ‘Brujo’ comienza contra el húngaro Marton Fucsovics (55°); el platense se enfrenta al serbio Miomir Kecmanovic (59°), y el ‘Tiburón’ se verá las caras con el estadounidense Patrick Kypson (116°).

Francisco Cerúndolo tendrá el duelo, a piori, más accesible para los argentinos en la primera ronda
Francisco Cerúndolo tendrá el duelo, a piori, más accesible para los argentinos en la primera ronda

En el campeonato de mujeres inician su participación Aryna Sabalenka (N° 1 del ranking WTA) y Jasmine Paolini (7°). La bielorrusa se cruza con la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118°) y la italiana choca contra una compatriota de Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich (102°). Ambos partidos se jugarán en la madrugada argentina del domingo, al igual que los restantes de la jornada 1 del torneo masculino.

Horarios de los partidos más destacados

  • 21: Miomir Kecmanovic vs. Tomás Etcheverry.
  • 21.30: Aliaksandra Sasnovich vs. Jasmine Paolini.
  • 22.40: Alexander Zverev vs. Gabriel Diallo.
  • 22.40: Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang.
  • 23.20: Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics.
  • 00.05 del domingo: Patrick Kypson vs. Francisco Comesaña.
  • 5 del domingo: Aryna Sabalenka vs. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.
  • 6.10 del domingo: Carlos Alcaraz vs. Adam Walton.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Australian Open 2025

Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

  • ESPN y sus diferentes señales.
  • Disney+ Premium.

Los máximos ganadores de Australian Open

Masculino

  • Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.
  • Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.
  • Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.
  • Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.
El serbio Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open en la rama masculina
El serbio Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open en la rama masculina

Femenino

  • Margaret Court (Australia): 11 títulos.
  • Serena Williams (USA): Siete.
  • Nancye Wynne Bolton (Australia): Seis.
  • Daphne Akhurst (Australia): Cinco.
  • Evonne Goolagong Cawley (Australia), Steffi Graff (Alemania) y Monica Seles (Estados Unidos) - Cuatro cada una.
