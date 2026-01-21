Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan decenas de partidos del torneo masculino y del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca para este cuarto día la aparición del campeón en ejercicio y actual N° 2 del ranking ATP, Jannik Sinner, y del máximo ganador de la historia del Abierto de Australia, Novak Djokovic (4°). Además, juegan otros tres Top 10, Lorenzo Musetti (5°), Ben Shelton (7°) y Taylor Fritz (9°), y el argentino Sebastián Báez (36°).

Jannik Sinner superó la primera ronda del Australian Open 2026 por abandono de su rival, Hugo Gaston MARTIN KEEP� - AFP�

Sinner, el ganador de las últimas dos ediciones juega contra el australiano James Duckworth (88°) y Djokovic frente al italiano Francesco Maestrelli (141°). Musetti, por su parte, se enfrenta a su compatriota Lorenzo Sonego (40°), Shelton choca con el local Dane Sweeny (182°) y Fritz hace lo propio con el checo Vit Kopriva (101°). Por último, Báez, el argentino con mejor inicio del 2026, se verá las caras con el italiano Luciano Darderi (22°).

Entre las mujeres vuelven a jugar Iga Swiatek (N° 2 del ranking WTA), Amanda Anisimova (4°), Elena Rybakina (5°), Jessica Pegula (6°), Madison Keys (9°) y Belinda Bencic (10°). La polaca va contra la checa Marie Bouzkova (44°), compatriota de Katerina Siniakova (45°), que juega contra Anisimova.

La polaca Iga Swiatek, N° 2 del ranking WTA, sigue en carrera por uno de los títulos que aún no ganó Andy Wong - AP

La kazaja, por su parte, se enfrenta a la francesa Varvara Gracheva (77°) y Pegula a la norteamericana Mccartney Kessler (37°). En tanto la campeona de la última edición, Keys, se cruzará con la otra norteamericana, Ashlyn Krueger (62°); y la suiza, última dentro de las 10 mejores del mundo, se verá las caras con la checa Nikola Bartunkova (126°).

Horarios de los partidos más destacados

21 : Sebastián Báez vs. Luciano Darderi.

: Sebastián Báez vs. Luciano Darderi. 21 : Ashlyn Krueger vs. Madison Keys.

: Ashlyn Krueger vs. Madison Keys. 21.30 : Jessica Pegula vs. Mccartney Kessler.

: Jessica Pegula vs. Mccartney Kessler. 21.30 : Lorenzo Musetti vs. Lorenzo Sonego.

: Lorenzo Musetti vs. Lorenzo Sonego. No antes de las 23 : Ben Shelton vs. Dane Sweeny.

: Ben Shelton vs. Dane Sweeny. No antes de las 23.30 : Novak Djokovic vs. Francesco Maestrelli.

: Novak Djokovic vs. Francesco Maestrelli. No antes de las 00.30 del jueves : Katerina Siniakova vs. Amanda Anisimova.

: Katerina Siniakova vs. Amanda Anisimova. 3 de la mañana del jueves : Iga Swiatek vs. Marie Bouzkova.

: Iga Swiatek vs. Marie Bouzkova. No antes de las 4 del jueves : Belinda Bencic vs. Nikola Bartunkova.

: Belinda Bencic vs. Nikola Bartunkova. 5 de la mañana del jueves : Jannik Sinner vs. James Duckworth.

: Jannik Sinner vs. James Duckworth. No antes de las 5 de la mañana del jueves : Taylor Fritz vs. Vit Kopriva.

: Taylor Fritz vs. Vit Kopriva. No antes de las 8 de la mañana del jueves: Elena Rybakina vs. Varvara Gracheva.

Sebastián Báez, reciente finalista del ATP 250 de Auckland, tendrá un duro cruce ante Luciano Darderi Hannah Peters - Getty Images AsiaPac

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Australian Open 2026

Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Los máximos ganadores de Australian Open

Masculino

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.

Femenino