Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan varios partidos del torneo masculino y del certamen femenino, todos correspondientes a la tercera ronda. En la Argentina, la totalidad de los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca la aparición del campeón de las últimas ediciones, Jannik Sinner (N° 2 del ranking ATP), y del máximo ganador de la historia del Abierto de Australia, Novak Djokovic (4°). El bicampeón en ejercicio se enfrenta al estadounidense Eliot Spizzirri (85°) y el serbio se verá las caras con el neerlandés Botic van de Zandschulp (75°).

Novak Djokovic es el máximo ganador de la historia del Australian Open en la rama masculina DAVID GRAY� - AFP�

Además, juegan otros tres Top 10: Lorenzo Musetti (5°), Ben Shelton (7°) y Taylor Fritz (9°). El italiano se cruza con el checo Tomas Machac (24°), ‘Big Ben’ choca con el monegasco Valentin Vacherot (31°) y Fritz se enfrenta al suizo Stan Wawrinka (139°), campeón del Australian Open en 2014 e invitado a esta edición, a sus 40 años, a través de una wild card.

Entre las mujeres, en la continuidad de la tercera ronda, vuelven a jugar Iga Swiatek (N° 2 del ranking WTA), Amanda Anisimova (4°), Elena Rybakina (5°), Jessica Pegula (6°) y la campeona de la última edición, Madison Keys (9°). La polaca afronta su compromiso ante la rusa Anna Kalinskaya (33°), Anisimova hace lo propio con su compatriota Peyton Stearns (68°) y Rybakina se cruza con la checa Tereza Valentova (54°). Pegula, por su parte, va ante la rusa Oksana Selekhmeteva (101°), y Keys juega contra la checa Karolina Pliskova (1057°).

Iga Swiatek nunca ganó un Australian Open, por lo que quiere levantar el trofeo por primera vez WILLIAM WEST� - AFP�

Horarios de los partidos más destacados

20.30 : Lorenzo Musetti vs. Tomas Machac

: Lorenzo Musetti vs. Tomas Machac 20.30 : Madison Keys vs. Karolina Pliskova

: Madison Keys vs. Karolina Pliskova 20.30 : Jessica Pegula vs. Oksana Selekhmeteva

: Jessica Pegula vs. Oksana Selekhmeteva No antes de las 22.30 : Jannik Sinner vs. Eliot Spizzirri

: Jannik Sinner vs. Eliot Spizzirri No antes de las 22.30 : Amanda Anisimova vs. Peyton Stearns

: Amanda Anisimova vs. Peyton Stearns No antes de las 00.30 del sábado : Ben Shelton vs. Valentin Vacherot

: Ben Shelton vs. Valentin Vacherot 3 de la mañana del sábado : Taylor Fritz vs. Stan Wawrinka

: Taylor Fritz vs. Stan Wawrinka 5 de la mañana del sábado : Novak Djokovic vs. Botic van de Zandschulp

: Novak Djokovic vs. Botic van de Zandschulp 5 de la mañana del sábado : Iga Swiatek vs. Anna Kalinskaya

: Iga Swiatek vs. Anna Kalinskaya No antes de las 6 de la mañana del sábado: Elena Rybakina vs. Tereza Valentova

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Australian Open 2026

Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Los máximos ganadores de Australian Open

Masculino

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.

Femenino

Margaret Court (Australia): 11 títulos.

Serena Williams (USA): Siete.

Nancye Wynne Bolton (Australia): Seis.

Daphne Akhurst (Australia): Cinco.

Evonne Goolagong Cawley (Australia), Steffi Graff (Alemania) y Monica Seles (Estados Unidos) - Cuatro cada una.