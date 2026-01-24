Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

El primer Grand Slam de la temporada continúa este sábado; juegan Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Francisco Cerúndolo, Aryna Sabalenka y Coco Gauff, entre otros
- 3 minutos de lectura'
Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan varios partidos del torneo masculino y del certamen femenino, todos correspondientes a los octavos de final. En la Argentina, la totalidad de los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, se destaca la aparición del N° 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, y de Alexander Zverev (3°), que se enfrentará nada menos que al único argentino que sigue en carrera en el Abierto de Australia, Francisco Cerúndolo (21°). El español, por su parte, juega contra el estadounidense Tommy Paul (20°). Además, se pondrán frente a frente dos Top 10: Álex De Miñaur (6°) y Alexander Bublik (10°).
Con respecto al campeonato de mujeres, también en la ronda de las 16 mejores, vuelven a jugar la N° 1 del ranking WTA, Aryna Sabalenka, además de otras dos Top 10: Coco Gauff (3°) y Mirra Andreeva (7°). La bielorrusa se cruzará con la canadiense Victoria Mboko (16°); la norteamericana se verá las caras con la checa Karolina Muchova (19°); y la rusa chocará con la ucraniana Elena Svitolina (12°).
Horarios de los partidos más destacados
- 21.30: Aryna Sabalenka vs. Victoria Mboko
- No antes de las 23.30: Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul
- No antes de la 1.30 del domingo: Coco Gauff vs. Karolina Muchova
- No antes de las 3 de la mañana del domingo: Alexander Zverev vs. Francisco Cerúndolo
- 5 de la mañana del domingo: Alexander Bublik vs. Álex De Miñaur
- No antes de las 8 de la mañana del domingo: Elena Svitolina vs. Mirra Andreeva
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online Australian Open 2026
Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Los máximos ganadores de Australian Open
Masculino
- Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.
- Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.
- Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.
- Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.
Femenino
- Margaret Court (Australia): 11 títulos.
- Serena Williams (USA): Siete.
- Nancye Wynne Bolton (Australia): Seis.
- Daphne Akhurst (Australia): Cinco.
- Evonne Goolagong Cawley (Australia), Steffi Graff (Alemania) y Monica Seles (Estados Unidos) - Cuatro cada una.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Australian Open: Naomi Osaka protagonizó un tenso cruce con su rival Sorana Cirstea
- 2
Cerúndolo se sube a la hinchada argentina y sueña con hacer historia en el Australian Open
- 3
Detuvieron a dos tenistas sudamericanos por gestos e insultos racistas en un torneo en Brasil
- 4
Etcheverry se despidió del Australian Open con una ajustada derrota ante Bublik