Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 de Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Se disputan varios partidos del torneo masculino y del certamen femenino, todos correspondientes a los octavos de final. En la Argentina, la totalidad de los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca la aparición del N° 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, y de Alexander Zverev (3°), que se enfrentará nada menos que al único argentino que sigue en carrera en el Abierto de Australia, Francisco Cerúndolo (21°). El español, por su parte, juega contra el estadounidense Tommy Paul (20°). Además, se pondrán frente a frente dos Top 10: Álex De Miñaur (6°) y Alexander Bublik (10°).

Carlos Alcaraz mantiene viva la ilusión de consagrarse campeón del Australian Open por primera vez Dita Alangkara� - AP�

Con respecto al campeonato de mujeres, también en la ronda de las 16 mejores, vuelven a jugar la N° 1 del ranking WTA, Aryna Sabalenka, además de otras dos Top 10: Coco Gauff (3°) y Mirra Andreeva (7°). La bielorrusa se cruzará con la canadiense Victoria Mboko (16°); la norteamericana se verá las caras con la checa Karolina Muchova (19°); y la rusa chocará con la ucraniana Elena Svitolina (12°).

Aryna Sabalenka, finalista de la última edición del Australian Open, ya avanzó a octavos de final Dita Alangkara� - AP�

Horarios de los partidos más destacados

21.30 : Aryna Sabalenka vs. Victoria Mboko

: Aryna Sabalenka vs. Victoria Mboko No antes de las 23.30 : Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul

: Carlos Alcaraz vs. Tommy Paul No antes de la 1.30 del domingo : Coco Gauff vs. Karolina Muchova

: Coco Gauff vs. Karolina Muchova No antes de las 3 de la mañana del domingo : Alexander Zverev vs. Francisco Cerúndolo

: Alexander Zverev vs. Francisco Cerúndolo 5 de la mañana del domingo : Alexander Bublik vs. Álex De Miñaur

: Alexander Bublik vs. Álex De Miñaur No antes de las 8 de la mañana del domingo: Elena Svitolina vs. Mirra Andreeva

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online Australian Open 2026

Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Los máximos ganadores de Australian Open

Masculino

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.

Novak Djokovic es el máximo ganador del Australian Open en la rama masculina con 10 títulos DAVID GRAY - AFP

Femenino