Horario del partido de Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev, por el Australian Open 2026

En la madrugada de este domingo, no antes de las 3 (horario argentino), el alemán Alexander Zverev (3° del ranking ATP) y el argentino Francisco Cerúndolo (21°) se enfrentan en el marco de los octavos de final del Australian Open 2026. El encuentro se disputa en el John Cain Arena de Melbourne Park y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

El alemán, finalista de la última edición (perdió frente a Jannik Sinner y quedó a las puertas del título), viene de vencer al británico Cameron Norrie (27°) en la tercera ronda por 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1. ‘Sascha’ no disputó ningún torneo este año en la previa del Abierto de Australia. Su último partido antes de este certamen fue el 14 de noviembre de 2025, cuando perdió ante el canadiense Félix Auger-Aliassime en la etapa de grupos del ATP World Tour Finals.

Alexander Zverev le ganó a Francisco Cerúndolo las dos veces que jugaron en cemento, pero tiene desventaja en el historial PAUL CROCK� - AFP�

Enfrente estará el mejor argentino de la actualidad, que no para de acrecentar su nivel. Recientemente dejó en el camino al ruso Andrey Rublev (15°) tras derrotarlo en sets corridos por 6-3, 7-6 (4) y 6-3. Gracias a esto, se clasificó a los octavos de final de un Grand Slam de cemento por primera vez en su carrera.

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con el ganador del mano a mano entre el ruso Daniil Medvedev (12°) y el estadounidense Learner Tien (29°).

Alexander Zverev vs. Francisco Cerúndolo: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Australian Open 2026.

Día : Domingo 25 de enero.

: Domingo 25 de enero. Hora : No antes de las 3 (horario argentino).

: No antes de las 3 (horario argentino). Estadio : John Cain Arena de Melbourne Park, Australia.

: John Cain Arena de Melbourne Park, Australia. TV : ESPN 2.

: ESPN 2. Streaming: Disney+ Premium.

El historial entre ambos jugadores lo lidera el argentino por 3 a 2. Sin embargo, Zverev ganó los últimos dos encuentros, que fueron los únicos disputados sobre cemento: en los octavos de final del Masters 1000 de Canadá y en los cuartos de final de la Copa Davis disputada en Bolonia, ambos en 2025. Previamente, Cerúndolo festejó tres veces en polvo de ladrillo: octavos del Masters 1000 de Madrid 204 y 2025, y cuartos del ATP 250 de Buenos Aires 2025.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Zverev corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.39 contra los 3.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Francisco Cerúndolo.