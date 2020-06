Boris Becker llamó "rata" a Nick Kyrgios, quien había criticado a Alex Zverev por no cumplir la cuarentena tras el Adria Tour. Fuente: Archivo - Crédito: AP Photo/Alastair Grant

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 10:07

Los coletazos del polémico Adria Tour, el torneo de exhibición en Serbia y Croacia organizado por Novak Djokovic que -directa o indirectamente- generó una ola de contagios de Covid-19, no se detienen. El alemán Boris Becker, número 1 del mundo en 1991, se subió al ring de las discusiones y, a través de las redes sociales, llamó "rata" al australiano Nick Kyrgios, quien había criticado a Alexander Zverev luego de que éste rompiera la cuarentena prometida y asistiera a una fiesta.

"¡No me gustan las ratas! Cualquiera que hable mal de un compañero deportista no es compañero mío. Mírate en el espejo y piensa que eres mejor que nosotros", fue el primer tuit de Becker, campeón de Wimbledon en 1985 con 17 años, en defensa de Zverev. Vale recordar, además, que en la actualidad Becker es el responsable deportivo del equipo germano de la Copa Davis.

Kyrgios, tantas veces apuntado por su indisciplina dentro y fuera del court de tenis, no demoró en responderle al ex campeón de tenis. "Por el amor de Dios, Boris. No estoy compitiendo o tratando de tirar a alguien debajo de un autobús. Es una pandemia global y si alguien es tan idiota como Alex para hacer lo que ha hecho, lo denunciaré. Es tan simple como eso".

Becker siguió agitando las redes sociales: "¡Todos vivimos en la pandemia llamada Covid-19! Es terrible y mató demasiadas vidas. Deberíamos proteger a nuestras familias/seres queridos y seguir las pautas, pero todavía no nos gustan las ratas".

El jugador nacido en Canberra no se conformó con un tuit y siguió escribiéndole a Becker: "¿Rata? ¿Por responsabilizar a alguien? Extraña manera de pensar, campeón. Sólo estoy cuidando a la gente. Cuando mi familia y familias de todo el mundo han hecho respetuosamente lo correcto".

Becker: "Realmente me gustaría ver a @NickKyrgios cumplir con su potencial y ganar un Grand Slam! ¡Sería un modelo increíble para los jóvenes del mundo que abordan las cuestiones de igualdad/raza/herencia! ¡Arriba amigo y entrega!".

Kyrgios: "¿Por qué hablas ahora de tenis? ¿No tiene nada que ver con el tenis? ¿Qué tal el tipo al que defiendes y nos da una explicación? No otra disculpa de administración promedio".

"¿Rata? ¿Por responsabilizar a alguien? Extraña manera de pensar, campeón", le respondió Kyrgios a Boris Becker. Fuente: Reuters

Becker: "@AlexZverev rompió las reglas de cuarentena y debe avergonzarse de sí mismo! Es un modelo a seguir para muchos aficionados al tenis, una estrella brillante en el horizonte, pero todavía no le gustan las ratas".

El alemán Alex Zverev, en una fiesta durante el último fin de semana, cuando había prometido que se aislaría durante 14 días. Crédito: Instagram

El australiano, actual 40 del ranking mundial, censuró la actitud de Zverev, uno de los protagonistas del Adria Tour, a quien se lo observó bailando el fin de semana en una reunión junto con su novia y otras personas. Kyrgios disparó: "¿Qué tan egoísta puedes ser? Si tienes la audacia de publicar un maldito tuit, el cual hiciste que escribiera tu manager, diciendo que vas a aislarte por 14 días y disculpándote con el público en general sobre poner la salud en riesgo, por lo menos ten la audacia que quedarte adentro 14 días. Quedate con tu maldita novia 14 días, ¡mi Dios! Me molesta, este mundo del tenis me molesta".

Es muy probable que haya más rounds virtuales en las próximas horas. Por lo pronto, muchos, con cierto morbo, empiezan a frotarse las manos pensando en lo que pueda ocurrir del 13 al 15 de julio, en Berlín, ya que hay programadas algunas exhibiciones de tenis y Zverev y Kyrgios serán protagonistas.