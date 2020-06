Nick Kyrgios criticó con dureza a Alex Zverev, que jugó el polémico Adria Tour, no respetó la cuarentena y se lo vio en una fiesta. Fuente: Archivo

El alemán Alexander Zverev, uno de los tenistas que participaron del polémico torneo Adria Tour, en Serbia y Croacia, que no tuvo protocolos sanitarios y donde terminaron contagiándose, entre otros, Novak Djokovic, quedó en el ojo de la tormenta al mostrarse en una reunión con decenas de personas cuando había prometido que estaría aislado durante 14 días al haber dado negativo su control de Covid-19. Por esa nueva irresponsabilidad, protagonistas del mundo del tenis lo criticaron: uno de ellos, el australiano Nick Kyrgios.

"Me despierto y veo más cosas controvertidas que están pasando a lo largo del mundo", comienza el video del actual 40 del ranking mundial, mientras maneja por las calles de Canberra, su ciudad natal.

Y prosigue, apuntándole a Zverev: "Una que me llamó la atención fue ver a Sasha Zverev de nuevo, ¡de nuevo! ¡De nuevo! ¿Qué tan egoísta puedes ser? Si tienes la audacia de publicar un maldito tuit, el cual hiciste que escribiera tu manager, diciendo que vas a aislarte por 14 días y disculpándote con el público en general sobre poner la salud en riesgo, por lo menos ten la audacia que quedarte adentro 14 días. Quedate con tu maldita novia 14 días, ¡mi Dios! Me molesta, este mundo del tenis me molesta. En serio, ¿qué egoísta puedes ser?".

Kyrgios, como muchos jugadores y autoridades del tour, creen que actitudes como las de Zverev están poniendo seriamente en riesgo el regreso del circuito profesional, programado para el 3 de agosto entre las mujeres (en Palermo, Italia) y para el 14 del mismo mes entre los hombres (en el ATP 500 de Washington).

Zverev, que dio negativo a los testeos de Covid-19 que le realizaron luego de la controvertida gira de exhibición en los Balcanes, había anunciado que iba a someterse a un aislamiento voluntario de dos semanas, pero ayer eligió saltarse el confinamiento y acudió a una fiesta organizada por Philipp Plein, un reconocido diseñador de moda.

Alex Zverev dio negativo de Covid-19 tras jugar el Adria Tour y dijo que se aislaría, pero ayer estuvo en una fiesta. Crédito: Instagram

Plein subió este domingo el video que muestra a Zverev en un post de Instagram, y aunque después lo borró, fue suficiente para que el tenista de 23 años y 7° del mundo, quedara expuesto, rodeado de personas en un clima de jolgorio, música y bebidas.

El Adria Tour terminó con varios casos de Covid-19 entre los jugadores, entre ellos Djokovic, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki y Borna Coric, además de coaches y asistentes, y las esposas de Nole y Troicki.