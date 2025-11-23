Fue número 1 del tenis, estuvo preso y ahora se convirtió en padre por quinta vez a los 58 años

El extenista alemán Boris Becker fue padre por quinta vez a sus 58 años, pero las cosas más sorpresivas giran alrededor del contexto en el que nació su hija. Hace apenas tres años, Becker estuvo preso por fraude en el Reino Unido, y una década atrás fue el coach del serbio Novak Djokovic.

A través de una cariñosa publicación en su cuenta de Instagram (@borisbeckerofficial), el extenista alemán confirmó el nacimiento de su quinta hija. Con una fotografía en la que se observaron las manos de su esposa Lilian de Carvalho Monteiro (35 años), junto a la manito de su bebé y la de él, escribió: “Bienvenida al mundo... Zoë Vittoria Becker. 21.11.2025”.

Boris Becker confirmó el nacimiento de su hija Zoë Vittoria Captura Instagram (@borisbeckerofficial)

Zoë Vittoria llegó 31 años después del primogénito de Boris Becker, Noah Gabriel, quien nació en 1994 y fruto de su relación con Bárbara Feltus, su primera esposa. Luego, en 1999, fue el turno de Elias Balthasar, quien también fue producto del mismo matrimonio. En el 2000 nació Anna, a quien concibió con Angela Ermakova mientras todavía estaba casado. Aquí fue cuando se tomó un poco más de tiempo y recién en 2010 llegó Amadeus Benedict Edley Luis, a quien tuvo con su segunda esposa, Sharlely “Lilly” Kerssenberg.

Actualmente, Becker está casado con la mencionada Carvalho Monteiro, quien tiene 24 años menos que él y que lo acompañó en su peor momento, cuando se declaró en quiebra y fue encarcelado por fraude. Vale recordar que fue condenado a dos años y medio de cárcel a fines de abril de 2022, aunque quedó en libertad en diciembre de ese mismo año y recién en mayo de 2024 fue que un juez determinó que podía salir de la bancarrota.

Boris Becker junto a sus dos hijos mayores, Noah y Elias Instagram (@borisbeckerofficial)

En lo que respecta a su carrera como tenista, Boris Becker alcanzó la cima del ranking ATP en dos ocasiones distintas, aunque apenas pudo acumular 12 semanas como número 1 del mundo. Con motivo de la feroz competencia que tuvo con Stefan Edberg e Ivan Lendl, su primer período como líder duró 3 semanas y llegó el 28 de enero de 1991, tras convertirse en el primer y todavía único alemán en ganar el Australian Open. Luego, recuperó el liderazgo el 8 de julio del mismo año y lo mantuvo por 9 semanas.

Tras su retiro de la actividad profesional en 1999, fue coach de dos reconocidos tenistas, aunque uno de ellos es considerado el mejor de todos los tiempos. Se trata del serbio Novak Djokovic, con quien trabajó entre 2014 y 2016, y del danés Holger Rune, con quien estuvo entre 2023 y 2024.

Novak Djokovic y Boris Becker ganaron seis Grand Slams juntos Instagram (@borisbeckerofficial)

Cómo comenzó el romance de Boris Becker y Lilian

Boris Becker y Lilian de Carvalho Monteiro se conocieron en Londres en el 2020, ya que coincidieron a través de círculos sociales en común en la capital británica y justo antes de que comenzara la etapa más crítica de los problemas legales del extenista.

Boris Becker junto a Lilian de Carvalho Monteiro en su momento más difícil Photo: Victoria Jones/PA Wire/dpa Victoria Jones - PA Wire

Están juntos desde hace aproximadamente 5 años. Su relación se consolidó rápidamente al enfrentar juntos el juicio y la prisión de Becker, manteniéndose unidos hasta casarse finalmente en septiembre de 2024 en Italia.