Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic y se clasificó a la final del US Open

El español superó al serbio en tres sets y definirá el torneo neoyorkino con el vencedor de Sinner - Auger-Aliassime

El español Carlos Alcaraz (2°) es el primer finalista del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada que se desarrolla sobre el cemento de Flushing Meadows. El número 2 del mundo superó este viernes en la semifinal de singles al serbio Novak Djokovic (7°) por 6-4, 7-6 (7-4) y 6-2 tras dos horas y 23 minutos.

El rival en la definición del domingo se conocerá en la noche neoyorkina, cuando se midan el italiano Jannik Sinner, número 1 del ranking, y el canadiense Félix Auger-Aliassime (25°).

La diferencia en el primer set la marcó el game inicial. Allí, Alcaraz, de 22 años, quebró el servicio del serbio y luego sostuvo la ventaja para cerrar el parcial al cabo de 50 minutos. Pese al mayor número de errores no forzados (13 contra 11), el murciano mostró su fortaleza en los momentos claves, aprovechando una de las tres chances de break de las que dispuso.

El segundo set comenzó de manera sorpresiva, con Djokovic, de 38, instalándose 3-0, con un quiebre -la única posibilidad que tuvo en todo el juego- en el que lo hizo correr por todos lados a Carlitos hasta que éste intentó una paralela y la tiró afuera. Sin embargo, el español reaccionó, logró un quiebre y llegó al 3-3.

El noveno game había disparado una alarma para Novak, que comenzó con una doble falta y enseguida se encontró 0-30 tras un tiro ganador de Alcaraz, pero el serbio logró remontarlo y sostener el servicio. Así, la igualdad se extendió hasta llegar al tie break, donde Djokovic estuvo errático -pese a ganar el punto más aplaudido- y el español no desaprovechó la oportunidad a la primera chance que tuvo para cerrar el set.

Tras ello, al regresar a su silla, Nole solicitó la atención de un fisioterapeuta, por contracturas en el hombro derecho y el cuello. Esa situación se repitió luego del tercer game (1-2). A esas alturas, el físico de ambos daba respuestas muy diferentes.

Un Novak Djokovic dolorido recibió atención médica dos veces en el tercer set del partido que le ganó Carlos Alcaraz, en la semifinal del US Open
Un Novak Djokovic dolorido recibió atención médica dos veces en el tercer set del partido que le ganó Carlos Alcaraz, en la semifinal del US OpenKirsty Wigglesworth - AP

Alcaraz quebró en el cuarto game y se encaminó hacia una victoria que encontró, ya ahí sí, baja resistencia, con Djokovic disminuido. Sobre todo en el saque, que ya casi no fue capaz de retenerlo. Y el español sentenció el duelo en una pelota que el serbio tocó suavemente al subir a la red y se le fue apenas ancha.

Tras el grito de festejo de cara a la tribuna, Carlos giró y fue con un pique corto al encuentro de Nole, que sonriente lo esperaba en la red para un abrazo y unas palabras al oído, en medio de sonrisas y unas palmadas en el pecho del murciano, en reconocimiento a la entrega y nobleza de un adversario 16 años mayor.

“Es digno de admirar, pero no sólo lo que es en la cancha, sino fuera de ella, con una gran humildad”, destacó el ganador a su vencido. Y sobre sí, más protocolar, señaló: “Me sentí muy bien otra vez. Una final aquí significa muchísimo para mí. Hoy no fue mi mejor nivel del torneo, pero mantuve uno bueno desde el principio hasta el último punto”. Llega con números que asustarían a cualquier adversario, ya que no cedió ningún set en los seis partidos que disputó.

Más tarde, en la rueda de prensa, Djokovic confesó: “Me resultará muy difícil en el futuro vencer a Jannik y Carlos al mejor de cinco sets. Pero no me rendiré, seguiré luchando para llegar a la final e intentar ganar otro trofeo. Pero será una tarea muy difícil”.

Lo mejor de Alcaraz vs. Djokovic

Gusti Fernández, a la final en silla de ruedas

Hubo buenas noticias para el tenis argentino en el US Open: Gustavo Fernández remontó ante el británico Alfie Hewett y se impuso por por 6-7 (4), 6-1 y 7-5, con lo que se clasificó para la final del certamen neoyorquino, el único título de Grand Slam que le falta. El Lobito, que había perdido en los últimos siete enfrentamientos con Hewett, se medirá en el encuentro decisivo ante el N° 1 de la categoría, el japonés Tokito Oda.

El saludo de Fernández tras la victoria

