Belgrano, entre el juvenil de los goles fantásticos y el ídolo que regresó después de 14 temporadas

Repentizar en el área es una de las virtudes de los delanteros. Lautaro Gutiérrez, sin ser un futbolista de área, exhibe esa capacidad que demuestran los artilleros y dejó su sello en las dos fechas que se disputaron del torneo Apertura 2026. El juvenil, de 19 años, volvió a levantar a Belgrano: con una definición de taco resolvió un envío de Adrián Sporle que Nicolás Uvita Fernández corrigió para que el chico que nació en Alta Gracia, entre los zagueros de Tigre, hiciera explotar las gargantas de los hinchas Piratas con el empate 1 a 1. Cuatro días atrás, con un magnífico remate de derecha, desde fuera del área, marcó para la victoria 2 a 1 sobre Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. Una estocada en la tarde-noche del regreso de Franco Mudo Vázquez al fútbol nacional, después de 14 años.

Los dos jugadores que rotularon el partido para Belgrano saltaron desde el banco de los suplentes. Gutiérrez reemplazó a los 32 minutos del segundo tiempo a Juan Velázquez; seis minutos resultaron suficientes para convertir. El director técnico Ricardo Zielinski ensayó frente a Tigre el mismo cambio que frente a Rosario Central y el juvenil, que luce la camiseta N°37, devolvió con un gol la confianza que le brinda el entrenador. Nació el 5 de febrero de 2006, los primeros pasos futbolísticos los dio en Central de Barrios de Liniers, desde donde se incorporó a Belgrano.

Emiliano Rigoni engancha y redirecciona el avance de Belgrano: el Pirata tiene en el juvenil Lautaro Gutiérrez poder de fuego x.com/Belgrano

Como todos los juveniles, las ilusiones de convertirse en futbolista profesional y las barreras que se presentan en el camino se entremezclaron en el recorrido de Gutiérrez. En 2020, en Novena división, dejó sentado que tenía condiciones para progresar; con 13 goles en 16 partidos fue el goleador de la Cuarta, desde donde dio el salto a la Reserva en 2024. El gol es una de las virtudes, porque también en la Liga Cordobesa se destacó por los festejos. El Ruso Zielinski lo subió al plantel profesional, lo hizo debutar el 17 de noviembre de 2025 ante Unión y lo alistó para la reciente pretemporada: Belgrano tendrá por delante este torneo y la Copa Argentina.

Lucas Zelarrayán, el capitán de Belgrano y uno de los tres regresos que provocó el Pirata en los últimos mercados de pases x.com/Belgrano

Un año y siete meses tenía Gutiérrez cuando el Mudo Vázquez debutó en Belgrano. Como el juvenil Gutiérrez, Unión fue el rival de aquel partido del 17 de septiembre de 2007; el talentoso y elegante volante tenía 18 años. Nacido en Tanti y criado en Villa Carlos Paz, fue uno de los protagonistas y actores principales del ascenso en 2011, después de superar en la Promoción a River. “El Ruso significa mucho en mi carrera, es muy importante. Cuando llegó a Córdoba me ayudó bastante: yo era muy chico y él me dio confianza. ‘Jugá tranquilo que los más grandes te van a estar cuidando’, me decía y ahí pude explotar mi fútbol y lograr el soñado ascenso”, rememoró el Mudo, que a comienzo de semana se sumó al grupo y ya tuvo sus primeros minutos.

Fue el primer cambio que ejecutó Zielinski, que pretendía modificar el rumbo, pero a los cinco minutos Belgrano recibió el gol de Tigre: Elías Cabrera remató desde fuera del área, la pelota se desvió en un defensor y se estrelló en el palo; David Romero capturó el rebote, giró, y definió ante la desesperación del arquero Thiago Cardozo.

Lo mejor del empate entre Belgrano y Tigre

“Con el Ruso me di un abrazo y agradecí por pedirme volver. Ahora hay que devolverle la confianza”, relató Vazquez, que de Belgrano saltó a Palermo (Italia), por 6 millones de euros. Rayo Vallecano, Sevilla, Parma y Cremonese, el recorrido europeo, del futbolista, de 36 años. “Si volvía a jugar en la Argentina iba a ser en Belgrano, más allá de los clubes que me quisieron. Hace un año y medio que con mi señora nos queríamos volver y aunque en Cremonese no querían que me fuera, entendieron y me liberaron. Estábamos cansados de estar lejos de la familia y queríamos criar a nuestro hijo cerca de ellos”, apuntó el Mudo, sobre las razones que fueron empujando el retorno.

Nicolás Uvita Fernández y Joaquín Laso disputan la pelota: Belgrano el lunes visitará a Argentinos y Tigre recibirá a Racing x.com/Belgrano

Belgrano en los últimos años se caracterizó por recuperar a aquellos jugadores que dejaron un sello en el pasado. Primero fue Lucas Zelarrayán y en este mercado de pases lo siguieron Emiliano Rigoni y el Mudo Vázquez, tres nombres de jerarquía, con trayectoria, espejos en los que se puede reflejar el juvenil Gutiérrez para crecer.