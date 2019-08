Londero, ante su primer gran desafío contra Federer

El Masters 1000 de Cincinnati comenzó con buenos resultados para los argentinos que se presentaron en el séptimo Grand Slam de la temporada.

Guido Pella, número 22 del ranking mundial de la ATP, superó al noruego Ruud (54º) por 7-5 y 7-6 (7-4), tras una hora y 56 minutos. En la siguiente instancia, el zurdo de Bahía Blanca se medirá con el vencedor del compromiso entre el belga David Goffin y el local Taylor Fritz, que se enfrentarán el martes.

Por otro lado, Juan Ignacio Londero (55º) venció al italiano Matteo Berrettini (26º) por 7-6 (3) y 6-3, en un partido que tuvo una extensión de una hora y 27 minutos. Así, el cordobés logró su primer triunfo en un partido correspondiente a la serie de Masters 1000.

Como premio, el campeón del ATP 250 de su provincia, que recibió una invitación especial para el cuadro principal de Cincinnati, se medirá en la segunda ronda contra el suizo Roger Federer por primera vez en su carrera. Este encuentro se jugará este martes, en el cuarto turno, no antes de las 20 de nuestro país, con transmisión a través de ESPN. Será el primer encuentro oficial entre el cordobés y el actual número 3 del ranking.

El certamen de Cincinnati cuenta con un tercer argentino en el cuadro principal: Diego Schwartzman (24°), quien se enfrentará el martes con el serbio Laslo Dejre (37), en el segundo encuentro de la cancha 8, cerca de las 14 de nuestro país.

El principal favorito al título en el torneo que se disputa en Ohio es el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, seguido por Federer, que toma la posta tras la baja por cansancio de Rafael Nadal, reciente ganador del Masters 1000 de Canadá que se disputó en Montreal.

La vuelta de Murray

El final de su brillante carrera en el tenis parecía muy cercano. Pero después de anunciar su retiro en Australia, en enero pasado, Andy Murray fue operado de la cadera, se recuperó, volvió a darse nuevas oportunidades y jugó un partido de singles después siete meses. El Masters 1000 de Cincinnati, torneo que el británico ganó en 2008 y 2011, resultó un banco de pruebas para el ex Nº 1 del mundo, que en la primera rueda perdió contra el francés Richard Gasquet por 6-4 y 6-4. La derrota, claro, es lo de menos. Jugar al tenis con buena salud es ahora una de las principales prioridades del ganador de tres certámenes de Grand Slam.

Hoy, el escocés volvió a disfrutar de un encuentro en singles después de pasar por el quirófano en enero, tras el Grand Slam australiano, donde cayó en la primera rueda frente al español Roberto Bautista Agut. Agobiado por los dolores, de allí en más estuvo enfocado en tratar su problema en la cadera. "Me siento bien, tres de cada cuatro entrenamientos han sido buenos", comentó antes de medirse a Gasquet. Murray es actualmente el número 324 del ranking mundial.

El retiro del tenis profesional parecía cantado. Entre lágrimas y visiblemente emocionado, Murray encaró los micrófonos en la previa del Abierto de Australia. El británico, ex número 1 del mundo, fue contundente: allí había anunciado que se retiraba del circuito ATP por una lesión que lo persigue desde hace años. El mejor tenista de su país en la era abierta contó que atravesaba un "dolor insoportable" que lo obligaba a ponerle un punto final a una exitosa trayectoria. Eso sí: dejó en claro que irá de a poco, y en este sentido, afirmó que no jugará el US Open en singles, pero sí lo hará en dobles y en dobles mixto.

Afortunadamente, los dolores se calmaron. En junio, el tenista británico disputó el dobles en el torneo de Queen's junto a su amigo español Feliciano López. Le alegría fue mayor porque lograron el título. Después, en Wimbledon, formó pareja del dobles mixto con otra amiga, Serena Williams. Más tarde, también jugó con su hermano Jamie en el ATP 500 de Washington.

Su regreso a los singles, desde ya, fue tomado con alegría en el circuito mayor. Hoy, en uno de los palcos del Center Court lo siguieron de cerca el propio Feliciano López y el australiano Nick Kyrgios, entre otros.