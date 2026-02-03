Copa Davis 2026: cuándo es y dónde juega la Argentina

La Copa Davis 2026 comenzará el fin de semana con la primera etapa de los Qualifiers, en la que la selección argentina se medirá frente a Corea del Sur como visitante en Busán en una de las 13 series que tendrá la instancia inicial del campeonato.

Por la diferencia horaria entre Seúl y la Ciudad de Buenos Aires (+12), el cruce entre surcoreanos y argentinos comenzará el viernes a las 23 (hora argentina) con los dos partidos de singles y continuará el domingo con un dobles y otros dos partidos individuales. Todos los encuentros se transmitirán en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO.

El sueño argentino crece en Busan 🇦🇷🆚🇰🇷



El equipo capitaneado por Javier Frana sigue con sus entrenamientos de cara a los Qualifiers ante Corea del Sur.



¿El infaltable? El mate, por supuesto. 🧉😎



🎥: gentileza @AATenis #CopaDavis pic.twitter.com/XHnugsI2UQ — Copa Davis (@CopaDavis) February 2, 2026

La Argentina arribó este lunes al país asiático tras un largo viaje y se entrenó en la cancha del Gijang Gymnasium. El plantel lo conforman cinco jugadores que harán su debut en el prestigioso certamen internacional porque el capitán, Javier Frana, recibió la negativa de los mejores tenistas del país por diversos motivos, especialmente porque el cruce se desarrolla antes de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo que incluye el ATP de Buenos Aires y que es determinante para su futuro en el calendario porqie todos aspiran a sumar muchos puntos.

Sin Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo, el entrenador eligió a Marco Trungelliti (130° del ranking mundial de la ATP), Thiago Tirante (103°), Federico Gómez (192°) y Guido Andreozzi (30° en dobles). El doblista Andrés Molteni iba a ser el único con experiencia en la Davis, pero se lesionó y lo reemplazó Juan Pablo Ficovich (161°).

El capitán Javier Frana junto a Marco Trungelliti, uno de los jugadores que debutará en la Copa Davis Prensa AAT

La última vez que Argentina presentó al menos cuatro debutantes en el equipo nacional fue en julio de 2000 ante Canadá, como visitante, con Juan Ignacio Chela, Agustín Calleri -actual presidente de la Asociación Argentina de Tenis-, Martín García y Martín Rodríguez y fue derrota 4-1. El único punto lo ganó Calleri.

Más allá de las bajas que tiene la albiceleste, lo positivo es que enfrente tendrá un rival que aun en estas condiciones tiene tenistas de mucho menor calibre. El mejor rankeado en el plantel comandado por Jong-Sam Chung es Sanhui Shin (358°) y el que le sigue es Hyeon Chung (418°), quien llegó a ser 19° en 2018. Los demás son Soonkwoo Kwon (486°), Uisung Park (721°) y el doblista Jisung Nam (167°).

Sin embargo, en la previa, Frana le quitó importancia a los rankings: “Si nos vamos a guiar por los rankings que tienen hoy cada uno, vamos a cometer un error grave. El caso de Hyeon Chung, por ejemplo, estuvo muy arriba. Tienen mucha experiencia en Davis, debutó hace más de diez años. Cuando estuvo físicamente bien ha tenido grandes actuaciones y muy buenas victorias, inclusive le ganó a una muy buena versión de Novak Djokovic”.

“También están -continuó- Sanhui Sin y Soon Woo Kwon, que son dos excelentes singlistas, perdieron continuidad por motivos extra tenísticos, como el servicio militar obligatorio que llevó a varios jugadores, incluyendo a ellos, a parates importantes en su carrera”.

Juan Pablo Ficovich ingresó al equipo por la baja de Andrés Molteni, lesionado Prensa AAT

Frana, que en Busán afrontará su cuarta serie como capitán y registra un saldo de dos victorias y una caída, también habló de su equipo, diezmado de figuras: “La parte más emocionante es poder acompañar humanamente a estos jugadores que van a debutar en la Davis, en eso me voy a enfocar. Esta serie, más allá del resultado, la van a tener en sus recuerdos y en sus corazones por toda la vida. Los resultados después pueden ser buenos o malos, pero hago hincapié en sus sensaciones”.

Series de los Qualifiers I de la Copa Davis 2026

Chile vs. Serbia - 6 y 7 de febrero.

Alemania vs. Perú - 6 y 7 de febrero.

Croacia vs. Dinamarca - 6 y 7 de febrero.

Ecuador vs. Australia - 7 y 8 de febrero.

Noruega vs. Gran Bretaña - 5 y 6 de febrero.

Bulgaria vs. Bélgica - 7 y 8 de febrero.

Japón vs. Austria - 6 y 7 de febrero.

India vs. Países Bajos - 7 y 8 de febrero.

Corea del Sur vs. Argentina - 7 y 8 de febrero.

- 7 y 8 de febrero. Hungría vs. Estados Unidos - 7 y 8 de febrero.

República Checa vs. Suecia - 7 y 8 de febrero.

Francia vs. Eslovaquia - 7 y 8 de febrero.

Canadá vs. Brasil - 6 y 7 de febrero.

Corea del Sur y la Argetina jugarán en el Gijang Gymnasium de Busán Prensa AAT

Será la primera vez que la selección argentina enfrentará a Corea del Sur. En caso de imponerse, avanzará a la segunda etapa de los Qualifiers que serán en septiembre. La Fase Final del campeonato, en la que la albiceleste compitió el año pasado y fue eliminada en cuartos de final por Alemania, será nuevamente en Bolonia, Italia, en noviembre.

Tabla de campeones de la Copa Davis

Estados Unidos está en lo más alto de la tabla histórica de campeones del certamen internacional con 32 estrellas, seguido de Australia que acumula 28. El podio lo completan Francia y Gran Bretaña con 10 celebraciones cada uno. Suecia, por su parte, tiene siete y España seis. Italia, tricampeón en ejercicio, ostenta cuatro títulos y supera por uno a Alemania, República Checa y Rusia. Por último, la Argentina levantó el trofeo en una ocasión al igual que Croacia, Canadá, Serbia, Sudáfrica y Suiza.