Copa Davis: la Argentina se enfrentará con República Checa en el debut de Guillermo Coria como capitán

El equipo argentino de Copa Davis, capitaneado por Guillermo Coria, intentará regresar a las Finales del certamen a fines de 2022. Para ello deberá imponerse en la serie de marzo próximo (4 y 5), por los “Qualifiers”. Tras el sorteo realizado en la ciudad de Madrid, quedó determinado que el rival albiceleste será República Checa, en condición de local. Un sorteo bastante favorable para el debut del Mago.

Si bien el historial entre ambos países favorece a los checos, que ganaron tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos, el presente parece ser más beneficioso para la Argentina.

República Checa sólo tiene un jugador en el Top 100: Jiri Vesely, que ocupa actualmente el puesto 83 en el ranking de la ATP. Luego lo pueden acompañar varios jugadores que están relegados: Jiri Lehecka (140), Zdenek Kolar (142) y Thomas Machak (143).

En esta nueva etapa para el tenis argentino, el equipo, seguramente estará liderado por Diego Schwartzman (13° del mundo) y por Horacio Zeballos (6° en dobles). Habrá que ver si el capitán decide sumar a jugadores destacados de la nueva generación como los hermanos Juan Manuel y Francisco Cerúndolo o Sebastián Báez, entre otros.

Tras la victoria 4-1 de septiembre pasado ante Belarús, en el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club, la Argentina se ganó el boleto para subir desde el Grupo Mundial I a los “Qualifiers” (el filtro para llegar a las Finales), donde competirán las 16 naciones que “bajaron” de las Finales jugadas esta temporada, más las diez que subieron desde el GM I.

La Argentina no actúa en las Finales de la Copa Davis desde 2019, en Madrid. Aquel año, con la capitanía de Gastón Gaudio, el conjunto nacional perdió en los cuartos de final con España. En marzo de 2020, tras perder 3-1 con Colombia en Bogotá por la clasificación para la fase final (también con Gaudio como conductor), la serie entre argentinos y bielorrusos debió disputarse en septiembre del año pasado, pero las Finales y todas las clasificaciones se cancelaron por la pandemia. Por ello, la Argentina perdió la oportunidad de participar de las Finales, al menos, hasta 2022, ya que antes debía revalidar su lugar en el llamado Grupo Mundial I (acción que logró este año ante una debilitada Belarús).

El destino quiso que varios años después vuelva a sentir las mismas emociones fuertes que sentí en esa serie, Los esperamos a todos 🇦🇷❤️🎾 Vamos Argentina Carajoooo

Vale recordar que desde 2022 las Finales de la Copa Davis contarán con 16 equipos (4 grupos de 4 equipos) en vez de 18, como fue en 2019 y esta temporada.

El vínculo de Coria con la Copa Davis como jugador no fue amigable. Tuvo un debut tardío, en febrero de 2004, ya siendo 4° del mundo, en el 5-0 ante Marruecos, en Agadir. En 2005 jugó las últimas tres series. La primera de ellas, justamente ante República Checa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. En aquel match la Argentina se impuso por 5-0 y él venció a Tomas Berdych y a Jan Hernych. Luego, participó en las series ante Australia (4-1), en Sydney, donde perdió con Lleyton Hewitt y, hastiado de tanta provocación del rival, se tomó los genitales, y en la derrota 4-1 de las semifinales contra Eslovaquia (le recriminaron haber llegado al límite a Bratislava tras jugar la final del ATP de Pekín).

“No jugué mucho en la Davis y me da bronca. Me hubiera gustado jugar más. Aquellos tiempos me dejaron muchos aprendizajes. Cuando nos juntamos con los ex jugadores o en el chat que tenemos siempre decimos que éramos un poco inmaduros. A lo mejor era por la exigencia, éramos muchos, te iba llevando y había roces que, en definitiva, no servían”, le dijo Coria a LA NACION, durante su presentación, en octubre pasado.

Los antecedentes ante República Checa

Como se dijo, Coria fue parte del único triunfo argentino ante los checos, en 2005. Luego, fueron todas derrotas. En 2009, en Ostrava, Del Potro ganó sus singles, ante Berdych y Radek Stepanek, pero Moncao perdió los suyos y tampoco pudo hacer mucho el dobles. Fue 2-3 en cuartos de final.

Luego hay dos derrotas en semifinales, en 2012 y 2013, por el mismo resultado: 2-3. La más dolorosa, sin duda, fue la primera, en una serie en Parque Roca, que parecía encaminada... pero en la que todo se vino a pique por la lesión de Juan Martín del Potro, que no pudo jugar el último día.

El tandilense había llegado con una lesión en la muñeca y se sumó tarde al equipo. Tras vencer a Stepanek, rompió en llanto por el estrés al que estaba expuesto, entre el dolor y la mala relación que tenía con los conductores del equipo. Mónaco rozó la hazaña, pero cayó en cinco sets ante Berdych. Tras la caída en el dobles, Del Potro anunció que no estaba en condiciones de jugar el domingo.

Fue el quiebre de la relación con Martín Jaite, el capitán por entonces. Del Potro anunció que no iba a jugar al año siguiente. Justamente en 2013 fue la última serie, con el caída 2-3 que no refleja la contundencia checa, ya que Mónaco y Mayer cayeron ante Stepanek y Berdych (que también le ganaron el dobles a Berlocq y Zeballos). El último día, con la serie definida, Zeballos venció a Lukas Rosol y Mayer a Vesely.

Los otros dos antecedentes son anteriores a la separación de República Checa y Eslovaquia. La disuelta Checoslovaquia se impuso por 3 a 2 en el Buenos Aires Lawn Tennis en 1980 (José Luis Clerc y Guillermo Vilas cayeron ante Ivan Lendl, que ganó los tres puntos) y por 5 a 0 en los cuartos de final de 1987 en Praga (De la Peña y Jaite poco pudieron hacer contra Miloslav Mecir y Karel Novacek).