El saludo de codo-raqueta de Mike Bryan, uno de los mejores doblistas de la historia, con su compañera Asia Muhammad. Crédito: wtt.com

Sebastián Torok 13 de julio de 2020

Estados Unidos es el país con mayor cantidad de infectados por coronavirus, con más de 3.400.000 afectados (de esa cifra, más de 137.000 son fallecidos) y la pandemia no está controlada, sin embargo, se confía en que el circuito de tenis internacional podrá regresar allí en agosto próximo. Mientras día tras día se evalúa la situación sanitaria y en las próximas horas se aguarda una reunión virtual entre las autoridades de la ATP y los jugadores, en Virginia Occidental se puso en marcha el World Team Tennis, una liga profesional mixta que se juega desde 1973 y que es todo un espectáculo para los estadounidenses.

Sesenta y seis partidos en 22 días, bajo estrictas medidas sanitarias. Esa es la mayor atracción deportiva de la edición 2020 del World Team Tennis que repartirá US$ 5.000.000 en premios y que, históricamente, se disputa en distintas ciudades estadounidenses al mismo momento, pero en esta oportunidad toda la actividad se concentró en un solo sitio para tratar de evitar los contagios. El escenario elegido fue The Greenbrier, uno de los mejores resorts del mundo, en medio de las montañas de Virginia.

The Greenbrier, un histórico resort de lujo en medio de las montañas de Virginia, donde se juega el World Team Tennis. Crédito: wtt.com

Considerado Monumento Histórico Nacional, el complejo alojó a reyes y a 27 presidentes estadounidenses. Posee 710 habitaciones y llegó a poseer un refugio subterráneo secreto construido para el Congreso en caso de ataques durante la Guerra Fría, el conflicto iniciado tras la Segunda Guerra Mundial.

En 1983, George H.W. Bush firmando el libro de invitados de The Greenbrier, el resort donde se juega el World Team Tennis. Crédito: wtt.com

Hasta el momento, el World Team Tennis muestra un comportamiento muy distinto del que se observó en el polémico Adria Tour, el torneo organizado en ciudades balcánicas por Novak Djokovic que terminó con varios tenistas contagiados de Covid-19, incluido el propio serbio y número 1 del ranking mundial. En este certamen en Virginia, conformado por nueve equipos (cada uno representa a una ciudad), se aplican diversas medidas para tratar de evitar problemas con el coronavirus. Por lo pronto, se permiten hasta 500 espectadores en cada uno de los partidos al aire libre en un estadio con capacidad para 2500 personas (llamado Creekside e inaugurado en 2015 con un partido entre Andre Agassi y Pete Sampras). Las filas de asientos, además, están cubiertas por lonas en forma intercalada para permitir el distanciamiento social.

Durante los partidos del World Team Tennis, en Virginia, el público respeta la distancia social y utiliza tapabocas. Crédito: wtt.com

Los protocolos de seguridad incluyen testeos rápidos de temperatura para los espectadores, quienes, además, mientras caminan por el complejo hotelero tienen la chance de toparse con numerosas estaciones para desinfectarse las manos. Todos, asimismo, deben ingresar en el estadio con tapabocas. En cuanto a los tenistas, al llegar a Virginia se sometieron a distintos estudios y durante la competencia se realizan controles de temperatura y múltiples pruebas de Covid-19. Cualquier síntoma vinculado al virus los dejará inmediatamente afuera del WTT, serán puestos en cuarentena y se les pagará durante el período de recuperación.

Control de temperatura y tapabocas, algunas normas para el público que presencia la liga mixta profesional de tenis en Virginia. Crédito: wtt.com

En la cancha, no hay alcanzapelotas: son los jugadores los que persiguen las pelotas sueltas. "No hay problema. Estoy acostumbrado a jugar los Futures, donde no hay alcanzapelotas", apuntó el tenista local Tennys Sandgren, actual 55° de la ATP e integrante del equipo Orlando Storm. Cuando terminan los partidos, los jugadores chocan sus raquetas o antebrazos en vez de estrecharse las manos.

En el World Team Tennis, un certamen que no está afiliado a la Federación Internacional de Tenis, a la ATP ni a la WTA, este año juegan varios campeones de Grand Slam, como Venus Williams, Kim Clijsters, Sloane Stephens, Sofia Kenin y los hermanos Bob y Mike Bryan. Lo que también resulta diferente en esta temporada es que los jugadores están "comprometidos" con las tres semanas completas de acción (termina el 2 de agosto) ya que, por razones de seguridad, no pueden entrar y salir del complejo cuando quieran. En el pasado, los jugadores más importantes jugaban un puñado de partidos y se marchaban.

Creekside, el estadio con capacidad para 2500 personas pero habilitado para 500 espectadores donde se juega el WTT. Crédito: wtt.com

Muchos de los mejores tenistas de la historia participaron alguna vez del World Team Tennis, como Jimmy Connors, Martina Navratilova, Bjorn Borg, Rod Laver, Maria Sharapova, Martina Hingis y Chris Evert, entre otras figuras.

En Berlín, sobre césped y con figuras

El estadio Steffi Graf, en Berlín, es el escenario en el que coincidirá una buena porción de la elite del tenis a partir de hoy. En la ciudad alemana se jugarán torneos de exhibición que pueden ayudar de modelo para los futuros certámenes oficiales programados en Europa a partir de septiembre, con Madrid, Roma y Roland Garros como citas principales.

El primero de los dos torneos, desde este lunes y sobre césped, se juega ante un máximo de 800 espectadores. Entre otros, actuarán el austríaco Dominic Thiem (4°), el italiano Matteo Berrettini (8°), el español Roberto Bautista Agut (12°), la checa Petra Kvitova (12°) y la local Julia Gorges (38°). Del viernes al domingo próximos, asimismo, se celebrará un segundo torneo ante 200 espectadores en una cancha de superficie dura en un antiguo hangar del aeropuerto de Tempelhof.

Se distribuirá un total de 200.000 euros en premios y el gran ausente será el mejor jugador alemán de la actualidad, Alexander Zverev (7°), uno de los tenistas más criticados tras el Adria Tour ya que sus pruebas de Covid-19 dieron negativo pero rompió su promesa de hacer cuarentena.