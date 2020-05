Dominic Thiem. número 3 del mundo, dijo que lo malinterpretaron y que quiere elegir a quién ayuda económicamente. Fuente: AFP

La cancelación de todas las categorías del tenis profesional por el avance del Covid-19 y los problemas económicos que provocó en los jugadores de menor ranking y con mayores limitaciones, puso, en forma periférica, en el ojo de la crítica a Dominic Thiem (número 3 del mundo), quien se mostró reacio a aportar fondos para un programa de solidaridad con sus colegas.

Aquellas palabras del austríaco generaron mucho enojo y hasta una tenista argelina (Ines Ibbou, 620° de la WTA) le dedicó un contundente video. Pero Thiem volvió sobre el tema y dijo que lo que pretende es "elegir" a quién ayuda.

En una entrevista con L'Equipe, Thiem reconoció haberse enterado del video en el que Ibbou le pide mayor respeto por su sacrificio para cumplir sus sueños dentro del tenis. "No he visto todo el video pero sí lo que dijo. La verdad es que nadie leyó entera la entrevista que di. Todos los periódicos y revistas titularon así, fue muy injusto. Si la gente lo hubiera leído todo, esto no habría tenido estas proporciones. Yo no dije que no iba a ayudar a todo el mundo. Hay jugadores que merecen mantener el apoyo y que dan lo mejor de sí mismos", le dijo al periódico francés. En su momento, la frase más contundente ante un medio austríaco del último finalista del Abierto de Australia había sido: "No veo por qué dar dinero a los tenistas de bajo ranking, muchos no son profesionales".

Thiem, que ya pudo volver a entrenarse en su país desde hace tres semanas, amplió ante L'Equipe: "Pero creo que, si empiezas a jugar al tenis y te has entrenado durante toda tu infancia, ya has tenido una situación más privilegiada. Creo que hay personas y organizaciones que necesitan más apoyo que los tenistas. Quiero elegir a quién ayudo y no que me obliguen a quién se lo tengo que dar. Ya ayudo a jugadores jóvenes en Austria. No hablo de esto por mi imagen. Lo hago porque se lo merecen y porque quiero".

El jugador de 26 años y ganador de 16 títulos matizó, de cierta manera, aquello de que hay tenistas que no tienen una actitud profesional en el tour y que por eso cree que no se merecen su ayuda: "Si quieres triunfar en el tenis tienes que dar el 100%. Cuando era más joven jugué dos años y medio en Futures. Hay tenistas que han estado ahí durante siete o diez años y que no se comportan como profesionales. Por eso sé que hay jugadores que no tienen una actitud profesional. No son todos, solo algunos. Por eso prefiero elegir a quién ayudar".

El austríaco Thiem, campeón del ATP de Buenos Aires en 2016 y 2018, ya puede entrenarse en su país. Fuente: AFP

Thiem, que lleva ganados en premios oficiales por torneos US$ 23.873.943, hizo hincapié en el esfuerzo que muchos jugadores hicieron para triunfar en el tenis y en los sacrificios debieron hacer sus familias. "Los tenistas que están en el Top-10 o cerca de esas posiciones han trabajado muy duro. Y tampoco tuve facilidades económicas. Mis padres tuvieron que vender una casa. ¡Ojo, no es que nos muriésemos de hambre! Hemos sido privilegiados, pero el tenis es un deporte muy caro, incluso cuando eres joven. Si no tienes un patrocinador tus padres tienen que pagar entre 50.000 y 70.000 euros al año. Lo hicieron para darme la oportunidad de poder entrenar y viajar para competir en torneos".