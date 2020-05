Marco Trungelliti, molesto con el proceder de la ATP durante la cuarentena: "Los organismos del tenis son penosos". Fuente: AFP

El tenista argentino Marco Trungelliti, actual 231° del ranking mundial, se caracteriza por no tener limitaciones para decir públicamente lo que piensa, por más espinoso que sea. Tras confesar, en febrero de 2019 en LA NACION, un intento de soborno rechazado, potenció su voz y su postura crítica sobre el circuito. Sin actividad oficial por el coronavirus, el santiagueño es uno de los tantos tenistas que tienen incertidumbre y se sienten desprotegidos por las autoridades: "Los organismos del tenis son penosos y de la manera que manejan la situación sólo se me ocurre decir que es pobre. Todo el sistema está bastante flojo y no tienen en cuenta a los entrenadores, los preparadores físicos".

Radicado en Andorra desde diciembre de 2018, el jugador de 30 años reclama que la ATP sostenga a los tenistas que más limitaciones económicas padecen. "Es penoso lo que está pasando. En el tenis, cada vez que bajas más de ránking es peor, es evidente, pero el que está 120 del mundo tiene problemas para llegar a final de mes. Es una realidad. No vendemos humo y es así. De momento, hay mucho enfado entre jugadores y entrenadores. Más que nada la gente está enfadada por la falta de apoyo. En el tenis no hay información y no perteneces a nada. Ni ayuda económica o mental. La falta de comunicación es terrorífica", declaró Trungelliti a la agencia EFE.

"El tenis es muy individual y por esto estamos en esta situación tan precaria", sentenció el jugador cuya mejor posición fue 112°, en marzo de 2019. "Ahora hay muchos jugadores que se dan cuenta de cómo está la situación y que no les prestan atención en nada -añadió el argentino. Es decir, que no contamos ni como seres humanos. De hecho, el número 4 del mundo que es austríaco, Thiem, lo dejó bastante claro diciendo que prefería dar el dinero a otros seres humanos que lo merezcan más".

"Al final cada uno hace lo que le parezca con el dinero, pero decir que el tenis no se lo merece cuando hay chicos que trabajan como animales para poder llegar a dónde él estuvo o dónde él está pues es bastante feo que un referente del tenis diga ese tipo de cosas", afirmó Trungelliti, poniéndose en la vereda de enfrente de Thiem.

Por lo pronto, los circuitos de la ATP, la WTA e ITF están cancelados hasta el 13 de julio, pero en breve se anunciará la prolongación del aplazamiento hasta, al menos, el mes de agosto.