Diego Schwartzman le ganó a Nuno Borges y avanzó a la tercera rueda de Roland Garros

Diego Schwartzman avanzó este miércoles a la tercera rueda de Roland Garros tras imponerse sobre el portugués Nuno Borges por 7-6 (7-3), 6-4 y 6-3. El Peque, ubicado en el puesto 95 del ranking mundial de la ATP, superó en sets corridos a Borges (80°) luego de dos horas y 33 minutos de juego en la cancha número 9. El argentino, de 30 años, jugará su próximo partido ante un top ten: el griego Stefanos Tsitsipas (5°), quien previamente le ganó al español Roberto Carballés Baena (57) por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-2.

Es la primera vez que el jugador formado en Náutico Hacoaj gana dos partidos seguidos en el año y es apenas su séptima victoria en 2023. Sin dudas que el triunfo sobre el español Zapata Miralles en el debut, después de haber perdido los dos primeros sets, significó un gran envión anímico para su excursión en el polvo parisino. Llegó al Abierto de Francia al límite del top cien (95°) y con el desafío de defender valiosos 180 puntos por los octavos de final del año pasado. Por momentos pareció estar cerca de despedirse en la primera ronda y la consecuencia en el ranking hubiera sido cruel y contundente, ya que habría caído al 120°, aproximadamente. Sin embargo, Schwartzman no solo superó aquella primera valla, sino que ahora dio un paso más, después de un trabajoso primer set que se resolvió con un tie break a su favor.

Schwartzman resolvió el duelo ante Borges en poco más de dos horas y media CAROLINE BLUMBERG - EPA

El triunfo del argentino se cristalizó luego de 2 horas y 32 minutos; si bien Borges logró más tiros ganadores (34 contra 23) pero, al mismo tiempo, más del doble de errores no forzados (52 contra 25). El Peque concretó el 50 % de los quiebres que tuvo a disposición (6 de 12) y no consiguió aces, contra 5 del portugués.

Luego de su triunfo inicial, Schwartzman había descripto su estado de situación en el circuito ATP y lo cuesta arriba que se le hizo todo en los últimos tiempos, con el sinsabor de una racha de partidos perdidos en primera rueda. “¿Qué me pasa? No lo sé. Intentamos distintas formas, incluso dentro de mi equipo. Siempre hice las cosas de una manera, las sigo haciendo igual y lo hice con muy buen ánimo, pero no sale. También, siendo honesto, estoy un poco cansado. Me cuesta el día a día un poquito más y también la competencia.

Ahora, Schwartzman es consciente de que el próximo reto es de altísima exigencia: se medirá ante Tsitsipas, un candidato al título y con quien tiene un historial desfavorable por 3-2. ”Estoy muy feliz. Se dio el partido como esperaba y tuve el ritmo que me venía faltando así pude dominar los puntos importantes”, confesó el Peque luego de su triunfo sobre Borges. Previo al triunfo de Schwartzman, en la cancha número 13, se despidió de Roland Garros la rosarina Nadia Podoroska (101°) al perder con la checa Karolina Muchova (42) por 6-3, 0-6 y 6-3.

En otros resultados de la jornada, el italiano Fabio Fognini (130°) venció al australiano Jason Kubler (69°) por 6-4, 7-6 (7-5) y 6-2 y el austríaco Sebastián Ofner (118) al estadounidense Sebastián Korda (30) por 6-3, 7-6 (7-1) y 6-4. En el cuadro de damas, la ucraniana Elina Svitolina (192) le ganó a la australiana Storm Hunter (204) por 2-6, 6-3 y 6-1; la belga Elise Mertens (28) a la colombiana Camila Osorio (86) por 6-3 y 7-6 (7-3); la estadounidense Peyton Stearns (69) a la letona Jelena Ostapenko (17) por 6-3, 1-6 y 6-2; la estadounidense Jessica Pagula (3) a la italiana Camila Giorgi (37) por 6-2 y retiro, y la rusa Anastasia Potapova (25) a la egipcia Mayer Sheriff (54) por 3-6, 6-4 y 6-1.

