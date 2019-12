Diez impactos en el deporte de la temporada imposibles de olvidar

Fuente: AP

El deporte es mágico. Año tras año, historias de todo tipo ilustran momentos que dejan una huella. El 2019 no fue la excepción, claro. En una suerte de juego anárquico de hacer foco más allá de lo que sucedió en el fútbol y en la Copa del Mundo de básquetbol con el seleccionado argentino, a continuación se pone la lupa en los diez momentos destacados de la temporada. Por importancia, complejidad, simbolismo, esfuerzo.

Jaguares: histórico en el súper rugby

Los Jaguares se transformaron en un equipo que conmovió a los argentinos en apenas cuatro años. Esta temporada, la franquicia profesional nacional creada en 2015, alcanzó su actuación más valiosa en el Súper Rugby, llegando a la final: perdieron por 19-3 contra Crusaders, el tricampeón, en Christchurch.

La temporada empezó de forma irregular para los Jaguares, pero fue creciendo hasta que se encumbraron como candidatos al título. El 2do puesto premió un gran año, que marcará un antes y un después en la historia del rugby argentino. "Siento orgullo por el equipo", aseveró el entrenador Gonzalo Quesada.

Como el ave fénix: la fortaleza de Nadal

El primer semestre no fue feliz para Rafael Nadal. Antes de obtener el título en el Masters 1000 de Roma, a mediados de mayo, acumuló reveses impensados, sobre todo en los torneos sobre polvo de ladrillo, la superficie que domina como nadie en la historia. Tanto que un día se encerró durante cuatro horas en una habitación (y sin compañía) para tratar de reflexionar sobre su futuro. Las lesiones y la falta de confianza lo estaban torturando. Pero, una vez más, la leyenda del tenis resurgió. Y vaya cómo lo hizo: obtuvo los títulos de Roland Garros y US Open, quedando a sólo un trofeo del récord de Roger Federer en torneos de Grand Slam (20 contra 19). Además, el jugador de 33 años regresó a la cima del ranking. Como si ello no alcanzara, encumbró a España para ganar el nuevo formato de la Copa Davis, en la Caja Mágica de Madrid.

La chica maravilla: Pignatiello enamora

La nadadora Delfina Pignatiello (19 años) se convirtió en la chica maravilla. La argentina encandiló a todos con sus logros deportivos y, además, enamoró al gran público por su frescura y chispa para manejarse fuera de la pileta. Llegó a los Juegos Panamericanos de Lima, en julio, soportando mucha presión, ya que en el país la estarían siguiendo de cerca. Haber brillado en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires era un gran peso. Sin embargo, en Perú hizo historia: obtuvo la medalla de oro en las pruebas de 400m, 800m libre y 1500m libre, convirtiéndose en la primera argentina en lograrlo en la competencia. Fue la abanderada de la delegación nacional en la ceremonia de clausura. Su talento no tiene techo y añora brillar en los JJ.OO. de Tokio 2020.

El renacimiento: Tiger volvió a rugir

"¡Tiger! ¡Tiger!", se oye todavía. En abril, el mundo del golf disfrutó de un momento muy esperado: después de una larga sequía de once años, Tiger Woods fue nuevamente campeón de un Major. El californiano mostró su sonrisa más plena en el Masters, que significó el 15º torneo de Grand Slam de su carrera y el quinto en Augusta National. A los 43 años y tras diversos problemas (escándalos sexuales, operaciones y una detención policial por conducir anestesiado por medicamentos), recuperó la costumbre de celebrar en las grandes citas. En octubre, asimismo, sumó otro hito: alcanzó, en el Zozo Championship de Japón, su 82º título en el PGA Tour y se convirtió en el máximo ganador de ese circuito e igualó a Sam Snead.

Cambiaso, siempre: voracidad inagotable

El polo se ha convertido en un deporte de cuatro jugadores contra cuatro en el que en Palermo siempre termina ganando Adolfo Cambiaso. Cuarenta y cuatro años de edad, 16 conquistas del Argentino Abierto. Cada vez más cerca del otrora inalcanzable récord de 20. El 2019 es otro año que concluye con el 1 de La Dolfina en medio de los fanales, esta vez con unos parientes muy cerca de él: sus sobrinos Castagnola. Bartolomé y Camilo ganaron el Abierto Británico y la Xtreme Polo League (y Barto, la Copa Coronación en Inglaterra vs. Argentina) y luego descollaron en Palermo a sus 18 y 16 años, con una actuación para el recuerdo. La temporada será recordada por la irrupción de La Natividad.

Hamilton aceleró: va por Schumacher

Lewis Hamilton se consagró por quinta vez en los últimos seis años, y por sexta vez en su carrera, el piloto británico se coronó campeón mundial de Fórmula 1. Así, desplazó del ranking histórico a Juan Manuel Fangio, que quedó con cinco títulos del mundo, y quedó a apenas uno de la plusmarca histórica de siete campeonatos que pertenece al alemán Michael Schumacher. Hamilton conquistó sus seis coronas en las temporadas 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019; la primera con McLaren, y las siguientes con Mercedes.

Toronto, el golpe NBA: destrozó la lógica

Toronto Raptors destrozó las predicciones y reescribió la historia de una competencia de más de 70 años como la NBA: le negó el tricampeonato a Golden State Warriors, sacudió su imperio y por primera vez la competencia tuvo un campeón no estadounidense. El preciado anillo se mudó a Canadá: Toronto definió 4-2 la serie y se quedó con el trono.

En Toronto brilló Kawhi Leonard, que había salido de San Antonio en medio de un escándalo de acusaciones cruzadas y se fue al Este para mostrar que su condición de superestrella no entiende de conferencias. Su rendimiento en playoffs resultó dominante y fue nombrado MVP (jugador más valioso) de la final.

Saltos al cielo: Simone Biles, única

Simone Biles es sinónimo de perfección. La gimnasta nacida en los Estados Unidos hace 22 años atrapó todas las miradas del Mundial de Stuttgart, en octubre pasado, al cosechar cinco medallas de oro por las pruebas de All Around, salto, suelo, viga de equilibro e individuales. De esa manera, alcanzó las 25 medallas mundialistas (19 oros, tres platas y tres bronces) y rompió un nuevo récord como la gimnasta con más medallas en los mundiales.

La destreza de Biles es tan incomparable que, de alguna manera, fue castigada por los jueces en ese mismo Mundial: evitaron calificar con un 10 su prueba de viga por considerarla excesivamente peligrosa para la integridad de las atletas.

Hambre de Lobo: los raquetazos de Gusti

Gustavo Fernández nunca deja de maravillar. El cordobés de 25 años es, desde hace varias temporadas, uno de los referentes mundiales del tenis adaptado, sin embargo, en 2019 dio un salto de calidad impactante. El Lobito, que al año y medio de vida sufrió un infarto medular y ya no pudo caminar, logró tres de los cuatro títulos individuales de Grand Slam (Australia, Roland Garros y Wimbledon, por 1ª vez), recuperó el Nº 1 del ranking, obtuvo el oro en singles y dobles de los Juegos Parapanamericanos de Lima, y fue el motor del histórico cuarto puesto del equipo argentino en el Mundial de Israel.

Un KO milagroso: pesado pero poderoso

El boxeador Andy Ruiz Jr., nacido en EE.UU., pero de padres mexicanos, fue designado a fines de abril como reemplazante de Jarrell Miller, sancionado por doping, para enfrentarse con el británico Anthony Joshua, invicto campeón pesado AMB, FIB y OMB. Muy pocos, realmente, confiaban en Ruiz, que en el momento del combate (en junio) pesaba 115 kilos, pero en Nueva York logró un KOT en el séptimo asalto. Y así, se transformó en una de las peleas más sorpresivas en décadas.