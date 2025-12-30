Alquiló un quirófano por nueve horas y realizó un ayuno extremo para tatuarse: la polémica decisión de un jugador de Racing

Una vez culminada la temporada, los jugadores de la Liga Profesional se tomaron unos días de vacaciones. En el caso de Duván Vergara, delantero de Racing, el destino fue Colombia, su país de origen, donde se reencontró con su familia y amigos.

Lo que parecían días de ocio y relax se convirtieron en jornadas extensas donde organizó una sesión maratónica para tatuarse. Para ello, contó con un equipo de tatuadores profesionales que le sugirieron pasar por un quirófano para anestesiar una parte de su cuerpo y así no sufrir cada puntada de tinta que, finalmente, nueve horas después, iba a culminar con una gigantesca figura de un león en medio de su torso.

La charla entre el tatuador y Duván Vergara

“Lo que estás por ver, no se borra”, anticipó Vergara en su cuenta de Instagram, dándole paso a sus seguidores a que accedan a un video de YouTube de cuatro minutos de duración. En el mismo se ve el detrás de escena de su llegada al consultorio, la charla previa con los tres tatuadores y un equipo de médicos preparados para anestesiar su cuerpo. Lo más llamativo del registro fílmico fue el rezo de todo el equipo de trabajo antes de adentrarse en la misión de pintar el torso del futbolista.

Un gigantesco león quedó inmortalizado en la piel de Duván Vergara

Según se desprende del video, los dos tatuadores que intervinieron puntualizaron en distintas partes de su torso hasta formar una única figura. En un registro fílmico poco habitual, el futbolista colombiano sorprendió con todos los detalles de esta producción a la que asistió luego de estar 24 horas sin comer.

Mientras se concentraba y resistía a los trazos de las máquinas que desprendían la tinta por su cuerpo, Vergara quedó satisfecho con el trabajo realizado y, de esta forma, su torso quedó completamente dibujado.

Duván Vergara estuvo nueve horas en un quirófano

La publicación generó un fuerte impacto entre los hinchas y seguidores del futbolista, que destacaron su valentía para estar nueve horas en una camilla, como la originalidad del resultado final.

Vergara llegó a Racing a mediados de 2025

Esta no es la primera vez que Vergara es noticia en las redes sociales. Con un perfil público ligado al fútbol y también a sus situaciones personales fuera de la cancha, el delantero decidió patear el tablero al filmar este momento tan importante en su vida.

Racing vs Defensa y Justicia Foto: FOTOBAIRES Fecha 15 Torneo Clausura Liga Profesional. JUAN MANUEL BAEZ

Oriundo de Montería, Colombia, arribó a Racing a mediados de este 2025 procedente de América de Cali. Su operación de traspaso incluyó una vieja deuda de la entidad cafetera con La Academia por Juan Fernando Quintero. Desde su arribo, Gustavo Costas comenzó a darle minutos al futbolista de 29 años que pasó un breve periodo de adaptación hasta encontrar su lugar en un equipo que se coronó campeón de la Recopa Sudamericana en febrero de 2025.

El gol de Duván Vergara a Belgrano

Anteriormente, Vergara vistió los colores del Monterrey, Santos Laguna, Rosario Central y Envigado. Su actual contrato lo vincula al conjunto argentino hasta finales de 2028.