Un verdadero ataque de furia fue el que vivió el tenista galo , Corentin Moutet , en el torneo de exhibición denominado Ultimate Tennis Showdown en Francia. En pleno partido el número 75 del mundo se descontroló en varias ocasiones y hasta terminó golpeando con sus puños una de las paredes de la cancha.

A Moutet no se le dieron las cosas y en varias ocasiones reaccionó de manera increíble en su duelo ante su compatriota Richard Gasquet . Golpeó en reiteradas ocasiones la raqueta con el suelo, la pateó y además -como si fuese poco- terminó agarrando a combos una pared. Insólito.

El propio jugador de 21 años el que compartió las imágenes en sus redes sociales: " Traté de noquear a la pared... no funcionó ", escribió en una de sus historias de Instagram. Pese a su día de furia, el francés no será multado ya que una de las reglas del torneo de exhibición es que no hay sanciones por palabras malintencionadas, destrucciones de raquetas o ataques de ira como el suyo.

No es primera vez que Moutet pierde la cabeza, ya le había pasado anteriormente en el circuito. Cabe recordar que el tenis aún está detenido por la pandemia.

