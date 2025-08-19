El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open

Campeones de singles de Grand Slam como Jannik Sinner (se retiró de la final de Cincinnati), Carlos Alcaraz, Iga Swiatek y Madison Keys jugarán por algo de dinero extra -en realidad, mucho dinero extra, según cualquier estándar, un millón de dólares será destinado para la pareja ganadora- y tratarán de alzar un trofeo en el renovado torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos.

Mientras tanto, los mejores en dobles, los auténticos especialistas, no están tan emocionados.

Sara Errani, una de las campeonas de dobles mixtos del año pasado en Nueva York, calificó de “triste” y “sin sentido” el cambio de formato en una entrevista con The Associated Press. Ella y Andrea Vavassori, quienes defenderán su título, son el único verdadero equipo de dobles que competirá este martes y miércoles en Flushing Meadows.

Sara Errani y Andrea Vavassori, campeones del año pasado Julia Nikhinson - AP

Hace un año, solo dos jugadores de singles con alto ranking participaron.

“Sería como si en los Juegos Olímpicos no dejaran participar a los verdaderos saltadores de alto, y en su lugar hicieran competir a jugadores de básquetbol porque es más ‘interesante’. Si querés hacer eso, supongo que podés, pero no podés otorgarles medallas”, fue el particular análisis de Errani. “No podés tener un trofeo de dobles de Grand Slam y no dejar que los jugadores de dobles participen. Los estás excluyendo de su deporte. Es deshonesto.”

¿Quiénes compiten en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos 2025?

Los principales cabezas de serie, basados en sus clasificaciones combinadas de individuales, son Jessica Pegula, subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2024, y Jack Draper, semifinalista hace un año. Draper está con su tercera compañera, después de que la campeona olímpica Zheng Qinwen y la ex número 2 Paula Badosa se retiraran por lesiones. Sus oponentes iniciales podrían ser la pareja más esperada: Alcaraz, el cinco veces campeón de Grand Slam, y Emma Raducanu, la campeona del Abierto de Estados Unidos 2021.

Otros equipos incluyen a Sinner (prácticamente descartado, por su retiro en la final de Cincinnati) y Katerina Siniakova, campeona de dobles en 10 citas de Grand Slam.

También están Swiatek y Casper Ruud; Keys y Frances Tiafoe; Venus Williams y Reilly Opelka; Taylor Fritz y Elena Rybakina; Naomi Osaka y Gael Monfils; Novak Djokovic y Olga Danilovic; y Daniil Medvedev y Mirra Andreeva.

“Va a contar como un verdadero Grand Slam. El premio en dinero es excelente”, dijo Fritz, subcampeón de Sinner en Flushing Meadows hace un año. “Estamos 100% allí para intentar ganarlo.”

Tiafoe expresó: “Al ver el premio en dinero, todos dijeron: ‘Vamos, pase lo que pase.’”

Novak Djokovic y Olga Danilovic, una pareja con historia Trevor Collens - AP

¿Qué es diferente en los dobles mixtos del US Open?

¿Qué es diferente? En pocas palabras: todo. Eso incluye el premio mayor de un millón después de que Errani y Vavassori se repartieran el año pasado... 200.000 dólares.

Incluso las reglas están cambiando, con sets jugados a cuatro parciales en lugar de seis hasta la final del miércoles, puntuación sin ventaja, y desempates en lugar de un tercer set. Hay 16 equipos en lugar de 32. Los partidos se trasladaron de las etapas finales del Abierto de Estados Unidos, cuando se superponían con los singles, a antes del inicio el próximo domingo de los cuadros principales de individuales.

La mitad del cuadro se basó en el ranking de singles, y la otra mitad fue simplemente elegida por la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

Así es como las grandes figuras de este deporte se involucraron. También es por eso que algunos dicen que todo esto es parte del gran show. Para bien y para mal.

Gabriela Dabrowski, una canadiense que posee dos campeonatos importantes en dobles mixtos y ganó el trofeo de dobles femeninos en el Abierto de Estados Unidos 2023, intentó competir junto a su compatriota Felix Auger-Aliassime, pero no figuraron entre las selecciones de wild cards de la USTA.

“¿Si creo que es un verdadero campeonato de dobles mixtos? No. ¿Si creo que podría ayudar al deporte de los dobles al final? Podría...”, dijo Dabrowski. “Pero no, si no puedes tener a ningún jugador de dobles participando.”

La canadiense Gabriela Dabrowski, una especialista en el arte del dobles STR - AP

¿Por qué algunos jugadores están molestos por los cambios?

Al igual que Errani o Dabrowski, los jugadores de dobles no están encantados de ser excluidos y perderse una oportunidad extraordinaria. También piensan que es degradante para los especialistas en dobles, incluso si la USTA cree que esto puede aumentar la popularidad de los dobles.

“Cuando tenés a los nombres más grandes jugando dobles, sí trae un poco más de atención”, dijo Joe Salisbury, que fue número 1 del mundo en dobles, ganó dos títulos de Grand Slam en dobles mixtos y cuatro en dobles masculinos. “Pero no estoy seguro de que sea bueno para el evento de dobles, porque realmente no es un certamen adecuado. Es solo una exhibición de dos días”.

Una imagen aérea del gran club del tenis de los Estados Unidos Frank Franklin II - AP

La directora del torneo, Stacey Allaster, objeta ese tipo de caracterización.

“Seamos absolutamente claros: esto es un campeonato de Grand Slam. No es una exhibición”, dijo Allaster. “Somos comprensivos con los especialistas en dobles que no les gusta este cambio, pero sabemos que cuando los fanáticos ven a los mejores jugadores compitiendo, esto va a inspirar a más gente no solo a asistir, sino a jugar tenis, y en última instancia va a hacer crecer el deporte”.

En definitiva, el dobles mixto, se jugará en la semana conocida como ‘Fan Week’. De este modo, la competición del mencionado cuadro principal, con un premio de un millón de dólares, se juega entre martes y miércoles, en los dos estadios más grandes del torneo: Arthur Ashe y el Louis Armstrong.

La primera y la segunda rueda se jugarán este martes, mientras que las semifinales y la final se celebrarán un día después.

La celebración de los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori, el año pasado Julia Nikhinson - AP

Parejas destacadas:

Casper Ruud y Iga Swiatek

Taylor Fritz y Elena Rybakina

Holger Rune y Amanda Anisimova

Alexander Zverev y Belinda Bencic

Jack Draper y Jessica Pegula

Daniil Medvedev y Mirra Andreeva

Carlos Alcaraz y Emma Raducanu

Frances Tiafoe y Madison Keys

Novak Djokovic y Olga Danilovic

Ben Shelton y Taylor Townsend

Andrea Vavassori y Sara Errani

Reilly Opelka y Venus Williams

Argentinos en la clasificación

Este lunes comenzó la clasificación para los singles del US Open, con estos resultados:

Marco Trungelliti a Christopher Eubanks (Estados Unidos) 7-5, 3-6 y 6-3

a Christopher Eubanks (Estados Unidos) 7-5, 3-6 y 6-3 Federico Agustín Gómez a Lukas Klein (Eslovaquia) 6-2 y 6-4

a Lukas Klein (Eslovaquia) 6-2 y 6-4 James Duckworth (Australia) a Facundo Bagnis 6-4 y 6-2

6-4 y 6-2 Panna Udvardy (Hungría) a Paula Ormaechea 6-4 y 6-1

Federico Agustín Gómez, en su primer partido de la qualy en Flushing Meadows Dino García

El programa del martes: