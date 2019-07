El Arthur Ashe del US Open, el estadio de tenis más grande del mundo, con capacidad para 23.771 personas Fuente: AFP

El Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam de la temporada tenística, repartirá este año más dinero que nunca en la historia del deporte de las raquetas. El premio económico total del certamen neoyorquino, cuyo cuadro principal comenzará el lunes 26 de agosto, será de 57.000.000 de dólares, un 8% más que en 2018. Los campeones individuales, asimismo, embolsarán un impactante cheque de US$ 3.850.000, mientras que las parejas ganadoras de las competencias de dobles (en hombres y mujeres) se adjudicarán US$ 740.000.

En los últimos años se registraron importantes aumentos en los premios de las primeras rondas de Flushing Meadows: un 47% en los últimos cuatro años. Un dato llamativo que ilustra la evolución: los jugadores que pierdan en la segunda ronda del US Open 2019 recibirán US$ 100.000, que fue la misma cantidad total de compensación en el Abierto estadounidense de 1968.

El reparto económico en el cuadro de singles en el US Open será de la siguiente manera:

US$ 3.850.000, campeones

US$ 1.900.000, finalistas

US$ 960.000, semifinalistas

US$ 500.000, cuartos de final

US$ 280.000, octavos de final

US$ 163.000, tercera ronda

US$ 100.000, segunda rueda

US$ 58.000, primera ronda

Los campeones individuales de los tres Grand Slam ya disputados en 2019 ganaron las siguientes cifras: US$ 2.839.000 en el Abierto de Australia ( Novak Djokovic y Naomi Osaka), US$ 2.560.000 en Roland Garros (Rafael Nadal y Ashleigh Barty) y US$ 2.917.000 en Wimbledon (Djokovic y Simona Halep). El US Open, en tanto, fue el primer torneo de tenis en ofrecer la misma cantidad de premios para hombres y mujeres, en 1973.

El US Open es un certamen masivo, que mezcla deporte con show, que ostenta un estadio, el Arthur Ashe, que es el más grande para ver tenis en el mundo (con capacidad para 23.771 espectadores). Además, el año pasado se inauguró oficialmente el nuevo Louis Armstrong, su segundo estadio más valioso, con 14.000 butacas, tras un proceso de reconstrucción que duró dos años y que costó 600.000 millones de dólares.

En la edición que comenzará dentro de aproximadamente un mes se cumplirán diez años del título logrado por Juan Martín del Potro en la final de 2009 frente a Roger Federer. Rehabilitándose de una cirugía en la rótula derecha, el tandilense no actuará en Nueva York.