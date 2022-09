El ranking ATP: Alcaraz, nuevo número 1 del mundo, un ascenso meteórico y con récord

Con la gran victoria de Carlos Alcaraz en la final frente a Casper Ruud, concluyó el US Open y la temporada de los Grand Slams. Y como suele suceder cada vez que termina uno de los grandes torneos, el ranking semanal del ATP Tour apareció el lunes con muchos cambios. El primero, y el más significativo, se produjo en lo más alto: este 12 de septiembre marca el primer día de Alcaraz como número 1 del mundo, al ganarle a Ruud una final que al mismo tiempo en una histórica batalla por el primer puesto; si el noruego ganaba el US Open también hubiera capturado el #1. El de Alcaraz, por lo pronto, es un ascenso meteórico que viene con récord: el joven murciano, de 19 años, es el primer jugador Sub 20 en tocar la cima del ranking y el cuarto español en lograrlo, tras los pasos de Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyà y Rafael Nadal.

Para dar una idea de la escalada de Alcaraz, vale recordar que hace un año, en el US Open 2021, era el 55° del mundo. Esta temporada desembarcó en Flushing Meadows como el 4° de la clasificación. Su salto al primer puesto iguala a otros tres jugadores que pasaron del 4° al número 1 de una semana a otra del rankings: Moyà (15 de marzo de 1999), Andre Agassi (5 de julio de 1999) y Pete Sampras (11 de septiembre de 2000).

El joven nacido en El Palmar ya había registrado otras marcas de precocidad esta temporada, cuando se convirtió en el segundo más joven en ganar dos Masters 1000 (Miami y Madrid), por detrás de su compatriota Nadal, que había conseguido esta hazaña en 2005. Previamente ya se había asegurado ser el campeón más joven de un torneo ATP 500 al consagrarse en Río de Janeiro; luego sumó el tradicional certamen de Barcelona a esta categoría.

La victoria de Alcaraz en el Abierto de los Estados Unidos

“Es increíble tener ese lugar en la historia, y que esté allí mi nombre”, expresó Alcaraz sobre su logro. Aunque de inmediato consideró: “”Yo creo que es más difícil aún lo que ha hecho el Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic), al mantenerse allí durante casi 20 años ganándolo todo y peleando por el número 1. Y es algo que yo quiero, seguir estando en lo más alto del tenis como lo han hecho ellos. Para eso no hay que parar, toca seguir trabajando. Tengo mucho margen por mejorar. Eso es lo que voy a hacer”.

Ahora, ¿cómo llega Alcaraz a la cima? En primer lugar, lo sostienen los cinco títulos que ganó este año: Río de Janeiro, los Masters 1000 de Miami y Madrid, Barcelona y el US Open, torneos que ya reúnen 5000 puntos. Fue, además, finalista en los torneos de Umag y Hamburgo, semifinalista en Indian Wells, y cuartofinalista en Roland Garros y en Cincinnati. Cifras que marcan consistencia en rendimiento y en resultados. El español lidera el ATP Tour con 51 victorias en lo que va de la temporada, con lo que supera en cinco partidos ganados a su escolta más cercano, Stefanos Tsitsipas (46). El próximo objetivo podría ser el de cerrar 2022 como el número 1 más joven de la historia al final de una temporada, tras la disputa del Masters de Turín. Por ahora, también es el líder de la Carrera a la cita de los ocho mejores.

Rafael Nadal podría haber quedado N° 1 si Casper Ruud y Carlos Alcaraz quedaban eliminados en las semifinales del US Open Julia Nikhinson - AP

En comparación, estos números le alcanzan a Alcaraz para superar por escaso margen a Nadal. Rafa, es cierto, ha jugado mucho menos que el líder, aunque le alcanzar para estar 3° del ranking. El español, marcado por las lesiones -el síndrome crónico de Müller-Weiss y un desgarro abdominal- sólo contabiliza 9 torneos para el ranking. En esa nómina están sus conquistas del Australian Open y Roland Garros, los torneos de Acapulco y Melbourne, la final de Indian Wells y los octavos de final recientes en Flushing Meadows. El zurdo de Manacor, además, llegó a las semifinales de Wimbledon... pero el Grand Slam británico, se sabe, no dio puntos para el ranking como sanción por el veto a jugadores de Rusia y Bielorrusia. Son cifras notables en el promedio, pero insuficientes en la cantidad para subirse -por ahora- a la cima. Un detalle a tener en cuenta: Rafa, que no jugó en los últimos meses de 2021, no tiene nada por defender de aquí al cierre de la gira.

¿Y Novak Djokovic? El serbio ocupa el 6° puesto del ranking, una posición lógica si se toma en cuenta que jugó menos de 30 partidos en lo que va del año. La victoria en Wimbledon le reportó gloria y prestigio a Nole, pero cero puntos para la clasificación. Lo más importante, en lo numérico, fue el título en el Masters 1000 de Roma, la semifinal en Madrid, los cuartos de final de Roland Garros, y yendo un poco más atrás en el tiempo, los 1000 puntos del Masters 1000 de París-Bercy y otros 600 del Masters de fin de 2021, que deberá revalidar en breve. La decisión de no querer vacunarse contra el Covid le impidió ingresar a Melbourne para jugar el Australian Open y también lo marginó de todos los torneos de la gira que se realizan en los Estados Unidos. Es un hándicap importante el que Djokovic ha decidido ofrecer por sus convicciones personales.

Casper Ruud, orgulloso de haber llegado al segundo escalón del ranking Charles Krupa - AP

También vale dedicarle un párrafo al flamante número 2 del mundo. Casper Ruud ha edificado una excelente temporada, con tres títulos (Gstaad, Ginebra y Buenos Aires), todos en canchas lentas, dos finales de Grand Slam (Roland Garros y el US Open) y otra definición cedida en el Masters 1000 de Miami, y semifinales en Montreal y en Roma. Incluso, vale mencionar que no pudo jugar en Australia por una torcedura de tobillo a último momento. El noruego, con marca de 44 triunfos y 16 derrotas, encontró en la regularidad de sus resultados una llave para subirse al segundo escalón.

“Creo que es meritorio que, después de los grandes resultados durante todo el año, estemos 1 y 2 en el ranking mañana. Estoy muy orgulloso de ser el número 2. En cierto modo es algo bueno porque todavía puedo perseguir el primer lugar”, evaluó Ruud, de 23 años. ”Estoy orgulloso del partido [final] y de las dos semanas. Lo di todo. Lo dejé todo. Jugué un tenis fenomenal durante estas dos semanas, probablemente mi mejor tenis en esta superficie”, amplió el jugador nacido en Oslo, que acumula 44 victorias en lo que va de 2022.

Así quedó el ranking de este lunes:

Carlos Alcaraz 6740

Casper Ruud 5850

Rafael Nadal 5810

Daniil Medvedev 5065

Alexander Zverev 5040

Stefanos Tsitsipas 4810

Novak Djokovic 3570

Cameron Norrie 3550

Andrey Rublev 3390

Hubert Hurkacz 3355

Los argentinos

17. Diego Schwartzman 2110

27. Francisco Cerúndolo 1394

37. Sebastián Báez 1205

57. Pedro Cachín 813

70. Federico Coria 700