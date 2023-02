El ranking ATP: Carlos Alcaraz sigue en la lucha por el número 1 y Novak Djokovic iguala un récord histórico

escuchar

La obtención del Argentina Open en el Buenos Aires, su primer título del año y el séptimo de su carrera, le redituaron a Carlos Alcaraz un aporte de 250 puntos para el ranking. En otro momento, se trataría de una cifra sin mayor trascendencia. Pero, en un contexto de lucha apretada por el primer puesto de la clasificación semanal, suma, aun cuando su valor real quedará expuesto en las próximas semanas.

Alcaraz, que no jugaba desde hacía más de tres meses, empezó su temporada con bien pie, con 250 puntos que, por un lado, le alcanzan para recuperar una parte de lo que cedió: este lunes se le descontaron los 500 puntos que había obtenido hace 52 semanas como campeón del torneo de Río de Janeiro. Por esos desfasajes del calendario, en esta gira tocó primero descontar y luego sumar. Por eso el jugador nacido en Murcia había empezado Buenos Aires con 6730 puntos en el bolsillo, redujo 500, y con lo agregado en Buenos Aires apareció este lunes con 6480 unidades.

¿El número 1? Carlos Alcaraz todavía no puede regresar a la cima, pero sí está en condiciones de acercarse a Djokovic Argentina Open

Así, Alcaraz continúa a 590 puntos de Novak Djokovic, el número 1 del ranking (7070), que tomó un descanso tras ganar el Australian Open, y regresará al circuito la semana próxima, cuando se dispute el ATP 500 de Dubai. El serbio comienza este lunes su semana número 377 como líder del ranking masculino.

Nole ya era dueño de la plusmarca entre los varones con más semanas al frente de la clasificación, cada vez con más distancia sobre Roger Federer (310). Pero en estos días iguala otro registro histórico: las 377 semanas que alcanzó la alemana Steffi Graf, la que dominó por más tiempo el ranking de la WTA, un registro que comenzó el 17 de agosto de 1987, y más allá de algunas interrupciones, culminó casi una década después, el 30 de marzo de 1997. Eso sí: Graf llegó a estar 186 semanas consecutivas como número 1, mientras que Djokovic sólo completó 122 semanas en fila.

Novak Djokovic está a sólo una semana de quebrar el récord de semanas de Steffi Graf como número 1

¿Djokovic tiene asegurado seguir al frente del ranking y superar la marca de Graf? Sí. Aunque está la posibilidad de un empate inédito, porque el serbio descontará 90 puntos el lunes 27 por los cuartos de final que alcanzó el año pasado, y su cuenta quedará en 6980 puntos. Y el mismo número puede alcanzar Alcaraz sólo si es campeón en Río de Janeiro (porque ya restó lo del año pasado y no tiene más por descartar en esta semana). Por lo tanto, la ATP podría tener dos número 1 por primera vez al mismo tiempo.

Sin embargo, vale aclarar que, en estos casos de empate, la ATP contempla un primer criterio para romper la igualdad, que consiste en tomar la cantidad de puntos logrados en cuadros finales de Grand Slams, los Masters 1000 obligatorios y el ATP Finals. En este contexto, Djokovic suma 5830 puntos sumados en esos certámenes, mientras que Alcaraz reúne 5100 unidades. Por lo tanto, el serbio continuará como “1″, aun cuando el español consiga alcanzarlo en la cantidad de puntos.

Carlos Alcaraz está en condiciones de igualar en puntaje a Djokovic, pero está obligado a ser campeón en Río Natacha Pisarenko - AP

De todos modos, Djokovic tendrá margen para seguir al tope y recuperar distancia si le va bien en el torneo de Dubai que comienza el 27 de este mes . Al mismo tiempo, habrá que esperar para ver si Alcaraz decide jugar el ATP 500 de Acapulco, con un salto del polvo de ladrillo al cemento mexicano, aunque no parece lo más probable, si se tiene en cuenta el cambio de superficie (de lenta a rápida) y que vendría con dos semanas con varios partidos encima, justo cuando recién reaparece en el tour luego de más de tres meses de ausencia por dos lesiones musculares.

“Imagino un año bonito, donde defiendo algún título que otro, vienen torneos para disfrutarlos y la lucha por el 1 con Djokovic y Tsitsipas, que son los que están más cerca, pero eso no significa que no puedan entrar otros jugadores. Como dije, hay un abanico muy amplio de posibilidades, de jugadores que pueden ganar un Grand Slam y pelear por el 1. No quiero dejar a ninguno afuera, pero hay 7 u 8 jugadores que merecen y tienen nivel para estar en lo más alto”, fue el análisis de Alcaraz después de ganar en Buenos Aires. El murciano, que ostentó el liderazgo por 20 semanas tras la conquista del US Open del año pasado, asegura no estar al tanto de los números, y que es una presión que quiere evitar.

De cara a las semanas siguientes, el panorama es otra vez favorable a Djokovic, porque vendrá luego la gira estadounidense de cemento, con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Aquí, habrá que ver si el balcánico recibe permiso para ingresar en los Estados Unidos, a raíz de su negativa a vacunarse contra el Covid; por esa razón no pudo disputar en 2022 ninguno de los torneos que se disputan en ese país. Si recibe la habilitación, tendrá todo por sumar. Del otro lado, Alcaraz tiene bastante que revalidar allí: fue semifinalista en el torneo californiano (360 puntos) y campeón en Florida (1000), por lo que otra vez tendrá poco por sumar y mucho para defender.

En la pelea por la cima, Alcaraz mencionó un tercero: Stefanos Tsitsipas. El griego, hoy, tiene 5940 puntos, 1060 por debajo de Djokovic. Es una distancia prudencial ahora, pero para nada decisiva en el mediano o largo plazo. El lunes próximo, descontará 180 puntos de las semifinales del año pasado en Acapulco, mientras que entre Indian Wells y Miami sólo debe renovar 135 unidades. En suelo norteamericano, el ateniense puede tener una buena ocasión para dar el zarpazo y avanzar a fondo en esta lucha por el liderazgo del tour.

Así está la clasificación de la ATP hoy:

Novak Djokovic 7070

Carlos Alcaraz 6480

Stefanos Tsitsipas 5940

Casper Ruud 5515

Andrey Rublev 3860

Rafael Nadal 3815

Taylor Fritz 3660

Daniil Medvedev 3250

Felix Auger-Aliassime 3200

Holger Rune 3161

Los argentinos mejor ubicados:

33. Francisco Cerúndolo 1230

35. Sebastián Báez 1105

38. Diego Schwartzman 1010

56. Federico Coria 810

59. Pedro Cachín 797

75. Tomás Martín Etcheverry 684

87. Facundo Bagnis 595