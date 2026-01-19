En qué canal pasan el Australian Open 2026

El primer Grand Slam de la temporada se extiende hasta el 1° de enero con los mejores tenistas del planeta; Jannik Sinner y Madison Keys son los campeones en ejercicio
El Australian Open ya es un hecho. El primer major de la temporada inició este sábado en la Argentina y se extenderá hasta el 1° de enero con la presencia de los mejores tenistas del planeta. El italiano Jannik Sinner y la estadounidense Madison Keys intentarán defender sus respectivas coronas en cada rama y conservar la gloria en Melbourne Park. Los partidos más destacados de cada jornada se pueden seguir en las señales de ESPN, mientras que la totalidad de ellos está disponible en la plataforma de streming Disney+ Premium.
Así, la temporada 2026 de la ATP y WTA que inició el 2 de enero con la United Cup ya está en marcha con los primeros certámenes en Asia y Oceanía encuentra su primer punto álgido en estas dos semanas.
En el campeonato de varones el campeón defensor es el italiano Jannik Sinner, quien debuta este martes en la madrugada argentina ante el francés Hugo Gaston. Sin embargo, el mejor preclasificado es el N° 1 del ranking de la ATP, el español Carlos Alcaraz, quien buscará su primer título en el campeonato que inició con el pie derecho: victoria por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 sobre el local Adam Walton.Alexander Zverev, finalista el año pasado y a quien los Grands Slams aún les resultan esquivos, es el tercer favorito y se estreno con triunfo sobre el canadiense Gabriel Diallo por 6-7 (1), 6-1, 6-4 y 6-2. Novak Djokovic, el máximo ganador de majors con 24 y máximo ganador también del Australian Open con 10 aparece como cuarto sembrado y venció al español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2.
En el cuadro principal aparecieron ocho argentinos. Pero el único que partió como preclasificado fue Francisco Cerúndolo (19°). Los demás representantes: Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante.
En el campeonato femenino, que contó con la marplatense Solana Sierra, la máxima favorita al título es la N° 1 del escalafón de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, y compite con el deseo de desquitarse de la final que perdió en 2025 ante Madison Keys. Aryna ya se estrenó con victoria sobre la francesa Tiantsoa Rakotomanga por 6-4 y 6-1, mientras que la estadounidense aparecerá en escena este lunes, frente a la ucraniana Oleksandra Oliynykova.
Otra candidatas al título son la pola Iga Swiatek (2ª), la norteamericana Coco Gauff (3ª), Amanda Anisimova (4ª), Elena Rybakina (5ª) y Jessica Pegula (6ª).
Cómo ver online Australian Open 2026
El primer Grand Slam de la temporada 2026 comenzó este sábado 17 de enero en la Argentina (domingo 18 en Australia) y se extiende hasta el domingo 1° de febrero. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+ Premium. Quienes sean clientes de los cableoperadores Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar los canales de manera online.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+.
- Flow - ESPN y sus diferentes señales.
- Telecentro Play - ESPN y sus diferentes señales.
- DGO - ESPN y sus diferentes señales.
Tabla de campeones del Australian Open
Torneo masculino
- Novak Djokovic (Serbia) - 10 títulos.
- Roger Federer (Suiza) / Roy Emerson (Australia) - 6.
- Jack Crawford (Australia) / Ken Rosewall (Australia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 4
- Adrian Quist (Australia) / Rod Laver (Australia) / Mats Wilander (Suecia) / James Anderson (Australia) - 3.
- John Bromwich (Australia) / Rafael Nadal (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Frank Sedgman (Australia) / John Newcombe (Australia) / Guillermo Vilas (Argentina) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Rodney Heath (Australia) / Anthony Wilding (Australia) / Pat O’Hara Wood (Australia) Ashley Cooper (Australia) / Johan Kriek (Sudáfrica) / Boris Becker (Alemania) / Jim Courier (Estados Unidos) / Jannik Sinner (Italia) - 2.
- Horace Rice (Australia) / Gerald Patterson (Australia) / Arthur Ashe (Estados Unidos) / Marat Safin (Rusia) / Ernie Parker (Australia) Fred Perry (Gran Bretaña) / Dinny Pails (Australia) / Ken McGregor (Australia) / Mervyn Rose (Australia) / Lew Hoad (Australia) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Yevgeny Kafelnikov (Rusia) / Fred Alexander (Estados Unidos) / Norman Brookes (Australia) / James Parke (Gran Bretaña) / Arthur O’Hara Wood (Australia) / Gordon Lowe (Gran Bretaña) / Algernon Kingscote (Gran Bretaña) / Rhys Gemmell (Australia) / John Hawkes (Australia) / Jean Borotra (Francia) / Colin Gregory (Gran Bretaña) / Gar Moon (Australia) / Viv McGrath (Australia) / Don Budge (Estados Unidos) / Dick Savitt (Estados Unidos) / Alex Olmedo (Estados Unidos) / William Bowrey (Australia) / Mark Edmondson (Australia) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Vitas Gerulaitis (Estados Unidos) / Brian Teacher (Estados Unidos) / Petr Korda (República Checa) / Thomas Johansson (Suecia) / Stanislas Wawrinka (Suiza) - 1
Torneo femenino
- Margaret Court (Australia) - 11
- Serena Williams (USA) - 7
- Nancye Wynne Bolton (Australia) - 6
- Daphne Akhurst (Australia) - 5
- Evonne Goolagong Cawley (Australia) / Steffi Graff (Alemania) / Monica Seles (Estados Unidos) - 4
