En qué canal pasan el Australian Open 2026

El Australian Open ya es un hecho. El primer major de la temporada inició este sábado en la Argentina y se extenderá hasta el 1° de enero con la presencia de los mejores tenistas del planeta. El italiano Jannik Sinner y la estadounidense Madison Keys intentarán defender sus respectivas coronas en cada rama y conservar la gloria en Melbourne Park. Los partidos más destacados de cada jornada se pueden seguir en las señales de ESPN, mientras que la totalidad de ellos está disponible en la plataforma de streming Disney+ Premium.

Así, la temporada 2026 de la ATP y WTA que inició el 2 de enero con la United Cup ya está en marcha con los primeros certámenes en Asia y Oceanía encuentra su primer punto álgido en estas dos semanas.

Carlos Alcaraz ya puso primera en el Australian Open, donde es un claro favorito PAUL CROCK� - AFP�

En el campeonato de varones el campeón defensor es el italiano Jannik Sinner, quien debuta este martes en la madrugada argentina ante el francés Hugo Gaston. Sin embargo, el mejor preclasificado es el N° 1 del ranking de la ATP, el español Carlos Alcaraz, quien buscará su primer título en el campeonato que inició con el pie derecho: victoria por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 sobre el local Adam Walton.Alexander Zverev, finalista el año pasado y a quien los Grands Slams aún les resultan esquivos, es el tercer favorito y se estreno con triunfo sobre el canadiense Gabriel Diallo por 6-7 (1), 6-1, 6-4 y 6-2. Novak Djokovic, el máximo ganador de majors con 24 y máximo ganador también del Australian Open con 10 aparece como cuarto sembrado y venció al español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2.