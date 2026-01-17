Federer llenó de elogios a Messi, habló del próximo Mundial y dijo: “Espero que tenga el final que quiere en su carrera”

A menos de seis meses para el comienzo del Mundial 2026, el extenista Roger Federer volvió a elogiar a Lionel Messi, tal como hizo en reiteradas ocasiones, y le deseó los mayores éxitos para la competencia internacional de selecciones. Aseguró que va a seguir el torneo porque Suiza, su país natal, logró clasificar y dijo que acompañará al capitán rosarino. Además se declaró “fan” del rosarino y consideró que esta vez ya no tendrá la presión de ser el ganador.

“Solo lo conocí una vez y conocí a sus padres en Tigre, cuando jugué contra Juan Martín del Potro. No conozco mucho a Leo como persona, para ser sincero. Es difícil compararnos, él hizo cosas estupendas en el fútbol. Soy un gran fan de él. Cómo dominó y cambió el juego es algo increíble. Estoy contento que ya ganó una Copa del Mundo y no va a tener presión en la próxima, aunque siempre es una gran presión jugar un Mundial”, declaró el tenista en diálogo con ESPN Argentina.

Acto seguido, afirmó que seguirá el Mundial -que inicia el jueves 11 de junio- y aclaró: “Suiza también clasificó, así que puede que vaya. Espero que Messi tenga el final que quiere para su carrera”.

"ES DIFÍCIL COMPARARNOS, SOY UN GRAN FAN DE ÉL"



🐐 De GOAT a GOAT... Roger Federer sobre Leo Messi pic.twitter.com/ZrBi9iQNox — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2026

Ambos deportistas nunca mantuvieron una relación de amistad, sin embargo, siempre que pudieron se elogiaron y manifestaron su respeto mutuo. En 2012, cuando disputó el Masters 1000 de Miami, Federer dijo en CQC Brasil que no sabía si era el mejor tenista de la historia pero señaló que le gustaría serlo. En ese sentido, le consultaron si alguna vez se sintió como Messi, que está “por encima del resto”, y remarcó: “Gracias a Dios, alguna vez me sentí así. Sentís que no vas a perder, que todo lo que tocás es oro y es una sensación increíble”.

A su vez, en 2016 volvió a alabarlo y él entonces N°1 del ranking le dedicó: “Creo que Messi es genial, y uno de los jugadores favoritos de todo el mundo, y ni siquiera tiene 30 años. En verdad disfruto verlo jugar y deseo que él pueda ganar una Copa del Mundo con su país, Argentina”.

De todos modos, la dedicación más emotiva ocurrió en 2023, cuando Messi fue elegido entre los 100 personas más influyentes por la revista Time y Federer le escribió un emotivo texto, el cual comenzó: “Los récords goleadores y las victorias en campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser relatados aquí. Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante a lo largo de tantos años. Es algo muy difícil de conseguir y de mantener. Regatea como un mago y sus pases angulados son obras de arte. Su conciencia y su anticipación son casi incomprensibles“.

Tiempo atrás, Federer posó con la camiseta de Messi Municipio de Tigre

“Mi carrera acaba de llegar a su fin. Ahora me doy cuenta del peso que tenemos los deportistas. Pero en nuestra vida cotidiana, ni siquiera nos damos cuenta. En el caso de un futbolista como Messi, es probable que ese peso se sienta más masivo, ya que representa tanto a un club de renombre mundial como a un país muy apasionado. La victoria de Argentina en el Mundial fue magnífica. Los millones de aficionados que salieron a las calles de Buenos Aires para celebrarlo fueron un momento increíble en el deporte, presenciado en todo el mundo. Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del deporte más popular del mundo", continuó.

Luego, a modo de cierre, Federer destacó en esa ocasión que sus ídolos argentinos de chico eran Diego Maradona y Gabriel Batistuta, pero marcó que Messi puede inspirar a generaciones futuras. “No parpadees demasiado a menudo cuando Messi esté en el campo. Te puedes perder algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo”, finalizó.

Por su parte, Messi hizo lo propio cuando Federer decidió ponerle final a su carrera, en septiembre de 2022. Tras el anuncio del tenista, el capitán del seleccionado argentino compartió un posteo en Instagram en el que adjuntó una imagen del suizo y escribió: “Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa. Extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar”.