Federico Delbonis antes del duelo con Del Potro: “Cuando termine el último punto vamos a darnos un abrazo”

En las últimas horas, el Argentina Open de Federico Delbonis cambió sustancialmente. Lo que en principio iba a ser un paso más de cara a recuperar su forma de principios del año pasado se convirtió desde el sábado en uno de los eventos más importantes del año en el tenis argentino, cuando se supo que debutaría con Juan Martín del Potro, y cuando el tandilense dio a entender en conferencia de prensa que podría tratarse de su despedida del tenis.

Esta tarde fue Delbonis quien se encargó de hablar en conferencia, revelando sus sensaciones sobre lo que significará disputar un partido de esta magnitud: “Jugar con Juan Martín va a ser especial. Yo hubiera venido igual a su partido. Mi rol va a ser diferente a lo que pensaba, pero voy a ser un espectador más. Espero que el público juegue un valor importante para que sea una fiesta y que se pueda disfrutar del tenis argentino. El público que compró la entrada debe estar orgulloso de lo que compró”.

Del Potro: "Es más una despedida que una vuelta"

El azuleño afirmó también, en relación lo que vivió la Torre de Tandil: “No se lo deseo ni a mi peor enemigo, ni hablar a una persona que quiero”, y reveló que no está dispuesto aún a asumir que su excompañero del equipo campeón de Copa Davis en 2016 está pronto a decir adiós. “No quiero que sea el último partido de Juan Martín. Estoy tratando de leer línea por línea y que no lo sea. A todos nos cuestan estas declaraciones. Mi esperanza está en que no lo dijo directamente”.

“El mensaje fue shockeante para todos, no me lo esperaba”, continuó Delbonis. “Sé que vuelve porque sabe que tiene algo más para dar. Sé también que no voy a encontrar la mejor versión de Juan Martín, pero por la llama que viene alimentando el martes va a demostrar muchas cosas”.

Ante todo, quien fue campeón de dos títulos ATP 250 se mostró muy expectante frente a la chance de volver a jugar con el tandilense, con quien se enfrentó por última vez hace cinco años en Indian Wells (victoria de Delpo por 7-6 y 6-3), y cómo disfrutará de la ocasión: “Lo voy a vivir como un espectador en ciertos momentos, con mí espíritu amateur dentro del deporte. Voy a sentir muchas cosas de su tenis que las viví cuando estaba en su mejor momento. Cuando termine el último punto vamos a volver a ser Fede y Juan Martín y vamos a darnos un abrazo”.

Del Potro y Delbonis formaron parte del equipo argentino que se alzó con la Copa Davis en 2016; fueron ellos quienes ganaron los últimos dos puntos en la serie contra Croacia, frente a Cilic y Karlovic. Archivo

Además, Delbonis se mostró feliz acerca de su regreso a la Copa Davis luego de haber declinado participar el año pasado: “Tuvimos una muy linda charla con Guille Coria a mitad de año. Estoy súper contento de estar de vuelta en un equipo y de volver a jugar de local. Es doble la felicidad que tengo”. Además, dejó en claro que no hubo ningún problema con el capitán con respecto a su postura previa: “Siempre respeté el lugar que me tocó y respetaron mi decisión el año pasado. Tenía una espina clavada conmigo mismo en mi carrera individual”.

Por último, el azuleño dejó una reflexión muy optimista sobre el futuro de largo plazo del tenis argentino en base a lo demostrado en los ATP 250 de Córdoba y Buenos Aires: “Que sigan saliendo jugadores la verdad que es sorprendente, porque la estructura nuestra a comparación de otras federaciones es muy chica, y el esfuerzo individual que se hace es muy grande. Hay personas que apuestan por los chicos desde muy jóvenes y hay que estar agradecido”.

Federico Delbonis comenzó su año en la ATP Cup, con dos triunfos y una derrota frente al polaco Kamil Majchrzak, que selló la eliminación de la Argentina en primera ronda. Steve Christo - AP

Delbonis viene de participar también en el Córdoba Open, donde el martes quedó eliminado en primera ronda contra el español Carlos Taberner por 6-4 y 6-2. Su partido contra del Potro se jugará este martes por la noche, con televisación de TyC Sports.