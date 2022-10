Francisco Cerúndolo rompió una incómoda racha negativa y en los cuartos de final de Gijón se medirá con un ex campeón del US Open

escuchar

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (29°, 24 años) puso fin a un período difícil, con siete derrotas consecutivas este jueves en el ATP 250 de Gijón , en España. El porteño avanzó a los cuartos de final del certamen al vencer al francés Manuel Guinard (153°) por 7-6 (7-5) y 6-2, en una hora y 47 minutos.

“Estoy muy contento con la victoria, porque venía de derrotas con jugadores muy buenos, pero ganar siempre es buenísimo, te da confianza de nuevo”, confesó Cerúndolo, al pie del court en el Palacio de Deportes, en esa porción de Asturias. Desde la victoria ante el ruso Aslan Karatsev, el 22 de julio, en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo, no había vuelto a celebrar. Había perdido frente al italiano Lorenzo Musetti en las semifinales del torneo alemán y en sus estrenos en los Masters 1000 de Canadá (vs. el ruso Karen Khachanov) y Cincinnati (vs. el español Roberto Bautista Agut), en su debut en el US Open (vs. el escocés Andy Murray), y en el torneo de Astana (vs. el polaco Hubert Hurkacz), además de dos duelos más en la Copa Davis frente a Jannik Sinner (Italia) y Borna Coric (Croacia).

Pero en Gijón (superficie dura, bajo techo) cambió su fortuna. El cuarto preclasificado, que salió adelantado, abrió su participación en un match en el que fue de menos a más ante un rival que había superado la clasificación y que tenía mucha más experiencia en torneos indoor (en Challengers y Futures, la segunda y tercera categoría profesional, respectivamente). “Él jugó muy bien casi el primer set y medio. Creo que después empecé a jugar mejor, fui más agresivo, agarré más confianza y pude hacer mi juego; esa fue la clave. Pero en el primer set, fue durísimo”, reconoció el mayor de los hermanos Cerúndolo (Juan Manuel, de 20 años y actual 155°, está compitiendo en el Challenger de Río de Janeiro; disputará los cuartos de final ante Federico Coria).

Este viernes, el próximo desafío de Cerúndolo será ante un rival de alta jerarquía: el austriaco Dominic Thiem, actual 165°, 3° del ranking en marzo de 2020 y campeón del US Open ese mismo año. “Va a ser un partido durísimo. Él está de vuelta después de la lesión (de muñeca derecha), agarró mucho ritmo, está jugando bien, es un jugadorazo que estuvo número 3 del mundo y ganó un Grand Slam. Es un placer poder enfrentarme con él”, apuntó Cerúndolo. Será el primer partido entre ambos.

Resumen de la victoria de Cerúndolo en Gijón

Cachin dio batalla hasta el final

Tras la victoria de Cerúndolo, el court central del Gijón Open fue escenario de un verdadero partidazo que tuvo protagonismo argentino. En el mejor año de su carrera, el cordobés Pedro Cachin (61°) llevó al límite a una leyenda como Andy Murray (número 1 en 2016, actual 48°), pero terminó cayendo frente al escocés en un match de casi tres horas. El dos veces campeón de Wimbledon se impuso por 2-6, 7-5 y 7-6 (7-3), en un duelo sumamente intenso y jugado estratégicamente, con excelentes puntos.

“En el primer set no estaba jugando lo mejor posible y Pedro estaba sacando muy bien. Realmente estaba peleando para romperle el saque. Cambié la forma de devolver para darme más oportunidades de conseguir el break. Luché muy duro para recuperarme de un quiebre en contra dos veces en el tercer set”, analizó Murray, con lucidez. Verdaderamente Cachin tuvo buenos registros de servicio: terminó con 13 aces, sin doble faltas, un 75% de primeros servicios, el 63% de puntos ganados con el primer saque y el 48% con el segundo. Murray le quebró el saque tres veces.

Cachin, que este año ganó cuatro títulos en el Challenger Tour y alcanzó por primera vez la tercera ronda del US Open, buscaba clasificarse para su primer cuarto de final en el ATP Tour. Pero se encontró con el amor propio de una leyenda como Murray, quien juega con un implante metálico en su cadera tras pasar por distintas cirugías. Murray, de 35 años, es el segundo jugador activo con más títulos ATP en cancha bajo techo, con 15 (sólo el serbio Novak Djokovic presenta un palmarés más amplio en este tipo de courts, con 16).

El cierre del partido

