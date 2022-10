¿Otro año sin Novak Djokovic en el Abierto de Australia?: arranca otra novela alrededor del ex N° 1

El nueve veces campeón del Abierto de Australia y exnúmero 1 del ranking, Novak Djokovic , que no está vacunado contra el Covid-19, tiene prohibido volver a ingresar en ese país hasta 2025 después de haber sido deportado en enero pasado. Si bien los organizadores del primer Grand Slam de la temporada anhelan la presencia del serbio en el Melbourne Park el próximo año, nada pueden hacer desde lo reglamentario y todo dependerá del gobierno aussie.

“No es un asunto sobre el que podamos presionar. Novak y el gobierno federal necesitan resolver la situación y luego seguiremos cualquier instrucción después de eso. Es un asunto que definitivamente queda entre los dos y luego, dependiendo del resultado, le daremos la bienvenida al Abierto de Australia”, expresó este miércoles el director del certamen, Craig Tiley.

Novak Djokovic, en enero pasado, fue deportado de Australia por no estar vacunado contra el Covidd-19 James Ross - AAP

Vale recordar que en enero pasado se vivió una situación caótica y bochornosa con Djokovic en Melbourne . No pudo competir este año en el major oceánico al no estar vacunado contra el coronavirus, pero el jugador nacido en Belgrado llegó a aterrizar en suelo australiano y tras ser detenido, fue finalmente deportado y no pudo defender su título. Es más: el ministro de Inmigración australiana, Alex Hawke, anunció que le cancelaban la visa a Djokovic hasta 2025.

La situación vivida este año en Melbourne fue sumamente ingrata y desprolija para Djokovic. El propio presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, fustigó al gobierno australiano. “(Djokovic) llegó con una exención médica y luego lo maltrataron durante diez días, como a un asesino serial”, atacó el funcionario. La capital serbia ofreció a su hijo deportivo un fuerte respaldo visual: la Torre de Belgrado, el edificio más alto del país balcánico, mostró en su enorme marquesina digital el siguiente mensaje: “Volvé a casa, Nole. Tu gente te ama”.

En Melbourne, Novak Djokovic recibió el apoyo de muchos serbios por la situación que vivió Tom Moldoveanu - AP

Actual número 7 del mundo y ganador de 21 trofeos de Grand Slam, este año Djokovic tuvo diversos obstáculos para competir en el tour. El Australian Open no fue el único grande en el que Nole no pudo jugar: tampoco compitió en el US Open ya que los extranjeros que querían ingresar en los Estados Unidos debían tener un plan de vacunación efectivo, acción en la que Djokovic no entraba.

Los números de Djokovic en el Australian Open: 7 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021), 82 victorias y sólo 8 derrotas. Debutó en Melbourne en 2005 (siendo el 188°, caída en la primera ronda ante el ruso Marat Safin).

La exministra de Asuntos Internos de Australia, Karen Andrews, esta semana aseveró que se oponía a que el gobierno levantara la prohibición de Djokovic y añadió que sería una “bofetada” para los australianos que han sido vacunados . Es evidente que ya empezaron las negociaciones para tratar de desanudar una situación sumamente compleja, pero por el momento no hay indicios de que el gobierno aussie de marcha atrás y le permita ingresar en Melbourne a Djokovic, pese a que su figura genera una enorme atracción para el certamen.

Novak Djokovic ganó nueve veces el trofeo de singles del Australian Open WILLIAM WEST - AFP

Tiley contó que había hablado recientemente con Djokovic y que el serbio desea volver a disputar el Australian Open en enero. “ Dijo que, obviamente, le encantaría volver a Australia , pero sabe que en última instancia será una decisión del gobierno”, se limitó a decir el funcionario de Tennis Australia.

Quienes sí podrán competir en Australia, según confirmó Tiley, a diferencia de lo que ocurrió este año en Wimbledon, serán los jugadores rusos y bielorrusos, quienes fueron prohibidos en los certámenes del Reino Unido como castigo por la invasión bélica de Rusia a Ucrania.

LA NACION