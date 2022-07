Francisco Cerúndolo venció a Karatsev en el ATP de Bastad y está en su tercera semifinal de la temporada, pero Diego Schwartzman fue barrido por Pablo Carreño Busta

Luego de dar el batacazo el jueves ante el noruego Casper Ruud, primer preclasificado, el argentino Francisco Cerúndolo ya está en las semifinales del torneo de Bastad (Suecia), que se disputa sobre polvo de ladrillo. Este viernes, el número 39 del ranking mundial se deshizo sin demasiados problemas del ruso Aslan Karatsev, al que derrotó en sets corridos y tras 92 minutos de juego: fue 7-5 y 6-1. Ahora, Cerúndolo se enfrentará con el español Pablo Carreño Busta, vencedor de otro argentino, Diego Schwartzman. El Peque cayó sin atenuantes por 6-1 y 6-0.

“A semis!! Gran partido hoy!! Seguimos”, escribió Cerúndolo en su cuenta de Twitter, además de republicar repeticiones de algunas de sus mejores jugadas en el polvo de ladrillo sueco. Será la tercera vez en la temporada que el pupilo de Kevin Konfederak se plante en la penúltima instancia de un torneo: ya lo había conseguido en Río de Janeiro y Miami. Lleva 12 victorias y 11 derrotas en 2022.

Además de la gran victoria del jueves frente a Ruud (vigente campeón de Bastad, y con un récord de 21-6 sobre polvo de ladrillo), Cerúndolo había tenido otro espaldarazo para su tenis unos días antes: le sacó un set y le hizo un gran partido al español Rafael Nadal en Wimbledon, la catedral del tenis. Si bien no pudo llevar ese encuentro a cinco sets, el nivel del argentino hizo suponer que podía mejorar aún más en las semanas siguientes. Los triunfos en Bastad no hacen sino confirmar esa hipótesis.

Sacarse del camino a Ruud, además, implicó para Cerúndolo dejar de lado una racha adversa de 0-3 ante rivales del Top Ten del ranking mundial. Había perdido ante Diego Schwartzman en la final de Buenos Aires 2021 (el Peque era 9 del mundo), ante Ruud (era octavo) en las semifinales del Masters 1000 de Miami 2021 y, por último, ante Nadal, en ese recordado partido de la primera ronda de Wimbledon disputado en el court central del All England, donde el mallorquín cedió un set ante el argentino.

“Siempre es duro volver tras una gran victoria”, reconoció Cerúndolo sobre la pista al sueco Magnus Norman, director del ATP 250 sueco. “Todos quieren ver si sos capaz de hacerlo de nuevo. Creo que lo he hecho bien”, valoró. “Ha sido complicado. Es un rival que juega sobre la línea, con un estilo muy agresivo. He necesitado 7 u 8 juegos para acostumbrarme, pero después jugué un gran partido”.

El objetivo de Cerúndolo sigue siendo progresar en un torneo que conoció el año pasado en la fase previa y en el que ahora es una de las principales figuras. “Es fantástico. Es uno de los mejores torneos del mundo. La cancha me recuerda a la de Buenos Aires, es lenta y me siento bien. Esta ciudad es fantástica y me siento muy bienvenido. Si puedo, volveré cada año” cerró, feliz.

La cuenta en español de la ATP resaltó la temporada de Cerúndolo y recordó que lleva un torneo challenger ganado (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), una semifinal de Masters 1000 (Miami), mejoró su ranking ¡nueve veces! a lo largo del año y acaba de vencer por primera vez a un Top 5 (Ruud). Comenzó el año en el puesto 127 del escalafón mundial y ya está 39.

Carreño Busta barrió a Schwartzman

El español Pablo Carreño Busta (18 del ranking mundial) no tuvo piedad con Diego Schwartzman en el partido que se disputó en segundo turno, y tras una breve interrupción por lluvia en Bastad. El Peque cayó sin atenuantes por 6-1 y 6-0 en apenas una hora y siete minutos de juego. Las estadísticas son lapidarias: no concretó ninguno de los dos break-points que tuvo y ganó menos de la mitad de los puntos en los que acertó su primer servicio. Tampoco le funcionó la devolución: se impuso apenas 13 veces, menos de la mitad que su rival (29).

“Jugué mi partido de la temporada”, dijo Carreño Busta en su entrevista en la cancha. “Estuve muy concentrado todo el tiempo, en cada punto. Intenté ser agresivo y controlar los puntos. No cometí muchos errores y fue perfecto. Es realmente bueno jugar así en la cancha con todo el público. Solo necesito continuar así”, comentó el español, luego de la paliza tenística que le dio al argentino.

“Probablemente fue el mejor partido de la temporada. Jugué muy, muy sólido desde la línea de fondo, muy agresivo, encontré puntos en la red y también saqué muy bien. Nunca es fácil jugar contra Diego, no esperaba un partido como éste. Estoy muy contento con mi actuación”, señaló Carreño.