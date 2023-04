Francisco Cerúndolo venció a Casper Ruud en el ATP 500 de Barcelona y logró la mejor victoria de su carrera

escuchar

Francisco Cerúndolo, la 32ª mejor raqueta del mundo según el ranking de esta semana, logró un triunfo de alto impacto en el Conde de Godó, uno de los torneos sobre polvo de ladrillo más tradicionales del circuito. Tras remontar un 1-4 y un 2-5 en el primer set, el porteño se fortaleció con el poder de su picante derecha y logró vencer al número 3 del circuito y gran experto sobre polvo de ladrillo, el noruego Casper Ruud, por 7-6 (7-5) y 6-3, en 1h53m. Por ranking del rival, se trató de la victoria más destacada en la carrera del mayor de los hermanos Cerúndolo: este viernes, en los cuartos de final del ATP 500 de Barcelona, se medirá con el británico Daniel Evans (26°; venció al ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-4).

“Estoy muy contento. Sabía que sería un partido duro, porque Casper en polvo de ladrillo es muy complicado, de los mejores del circuito. De hecho, llegó a la final de Roland Garros [en 2022, perdió en la definición frente a Rafael Nadal]. Yo me venía sintiendo muy cómodo con mi tenis en estas semanas y pude tener la lucidez para revertir un partido en el que empecé muy abajo” , le expresó el porteño a LA NACION, no bien abandonó el court central “Rafa Nadal” del Real Club de Tenis Barcelona, con la noche derramada sobre la ciudad de Antoni Gaudí.

Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del Conde de Godó Clive Brunskill - Getty Images Europe

¿Cómo preparó Cerúndolo el partido ante Ruud? Junto con Nicolás Pastor, el entrenador que lo acompaña esta semana (Kevin Konfederak, su coach principal, no viajó a Barcelona), vieron el video del partido del año pasado por los octavos de final del ATP 250 de Bastad. En aquel torneo sueco, Francisco venció a Ruud (por entonces, 5°) por 6-4, 3-6 y 7-5. El argentino terminaría ganando el trofeo. “Vimos aquel partido de Bastad para repasar lo que había hecho bien y lo que me había equivocado. Además, lo conozco bastante, entrené mucho con él y en distintas superficies. Tenía información”, apuntó Cerúndolo, que en el ranking en vivo pasa a ser el número 30 del mundo, un lugar por encima del bonaerense Sebastián Báez.

Ruud, campeón esta temporada en el ATP de Estoril y con un 73.2% de efectividad en canchas lentas (104 victorias, 38 derrotas, 9 títulos), aspiraba a llegar a los cuartos de final de Barcelona por segundo año consecutivo. El nórdico tuvo un arranque furioso y hasta contó con dos puntos para set. Pero Cerúndolo, a quien le costó adaptarse a las condiciones lentas de la noche catalana, se calmó, calibró su disparo con la derecha y sacudió el encuentro. Terminaría con 31 tiros ganadores, 25 de ellos con la derecha, un golpe con el que hace mucho daño. “Me pasó que el día anterior había jugado al mediodía y en una cancha más chica, con un juego muy rápido por el sol y las condiciones climáticas [6-2 y 6-2 ante el italiano Francesco Passaro], y en cambio ahora contra Ruud terminé entrando en la cancha a las seis y media, siete de la tarde. Las condiciones eran más lentas, pelota casi no picaba, no avanzaba, yo no empujaba como debía… Y Ruud estaba cómodo repartiéndome derechas invertidas por todos lados. Pero empecé a ser más agresivo, a tirarlo para atrás con mi derecha y lo pude dar vuelta” , celebró Cerúndolo, de 24 años.

🇦🇷 @FranCerundolo derrumba a un favorito 🔥



✅ Primera vez en el #BCNOpenBS, primeros CF



7-6, 6-3 ante 🇳🇴 Casper Ruud, cabeza de serie No. 3



🔜 vs 🇬🇧 Evans@atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBS pic.twitter.com/k0W3a0SJD0 — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 20, 2023

El gran golpe frente a Ruud (finalista del último US Open) en el Conde de Godó fue su cuarto éxito ante un rival del Top 10 . Además del citado ante el noruego en Bastad, Cerúndolo ya había batido a Andrey Rublev en los octavos de final de Hamburgo 2022 (el ruso era 8°) y a Felix Auger-Aliassime, esta temporada, en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami (el canadiense era 6°). “¿Cuál de las cuatro fue más especial? La primera victoria fue muy linda, contra Casper. Y me quedo con la lograda ante Felix, porque tuvo sabor de revancha, ya que me había ganado dos veces este año [en Australia e Indian Wells]. Además, fue sobre superficie dura. Esas son las que más disfruté”, afirmó Cerúndolo.

Ruud, tercer preclasificado del torneo catalán que reparte US$ 2.872.435 en premios, lideraba 5-3 y 40/15 con el saque en el primer set, pero Cerúndolo, cabeza de serie N° 15 del certamen, supo gestionar mejor la presión en ese momento. Además de los 31 tiros ganadores conseguidos (19 más que Ruud), Francisco cometió 26 errores no forzados, logró el 70% de los primeros servicios, ganó el 76% de puntos con el primer saque y el 42% con el segundo. Además, anotó un ace y cometió cinco doble faltas. Le quebró el saque a Ruud dos veces (en ocho oportunidades).

"Acá me estoy sintiendo muy bien", señaló Cerúndolo, respecto de su adaptación a las canchas del torneo de Conde de Godó Quality Sport Images - Getty Images Europe

Cerúndolo está disfrutando de su primera vez en el torneo de Barcelona, donde los argentinos suelen tener mucho apoyo en las tribunas y donde fueron campeones Martín Jaite (1987) y Gastón Gaudio (2002); Guillermo Vilas perdió cuatro finales, entre 1980 y 1983, ante Ivan Lendl y Mats Wilander. “Acá me estoy sintiendo muy bien. El club es muy lindo, las canchas están increíbles, el público me animó muchísimo. Espero que sigan así”, dijo Cerúndolo. Su próximo rival, Evans, lidera el historial entre ambos por 1-0: el europeo se impuso en la primera ronda de Roland Garros 2022 por 7-6 (7-3), 6-4 y 6-4. “Evans es un competidor increíble, que hace algo poco habitual en el tour, como el saque y red. No hay muchos que juegan así como él, lanzando pelotas con diferentes alturas todo el tiempo. Hay que estar atento. Me ganó en París, pero ahora espero hacer bien mi juego. Tengo confianza”.

Resumen de la victoria de Cerúndolo ante Ruud