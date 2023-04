Michael Schumacher: la familia del expiloto accidentado demandará a la revista que publicó una supuesta entrevista con el alemán

escuchar

El estado de salud de Michael Schumacher, séptuple campeón de la Fórmula 1, accidentado el 29 de diciembre de 2013 cuando esquiaba en los Alpes suizos, se mantiene en suma reserva desde entonces. Su familia, encabezada por su esposa Corinna, se ha encargado de preservar la intimidad de la leyenda del automovilismo en forma celosa. Por ello, en las últimas horas, el mundo del deporte se sacudió luego de que la revista alemana Die Aktuelle anunciara en su portada que tenían la “primera entrevista” a Schumacher, cuando en realidad se trató de una charla simulada a través de la inteligencia artificial. Tras semejante escándalo mundial, la familia demandará a la publicación germana.

Según la agencia AFP y tras una información surgida en la cadena de TV estadounidense ESPN, la familia de Schumacher presentará una denuncia contra la revista alemana. La publicación destacó que había obtenido una entrevista con Schumacher, la primera desde su accidente de esquí y su grave traumatismo craneal a finales de 2013 en los Alpes franceses. La información posterior sobre la falsa entrevista generó la inmediata indignación de los fanáticos del automovilismo.

Schumacher logró 155 podios, 91 victorias, 68 poles y siete títulos en su carrera como piloto @F1/Twitter

La revista en cuestión publicó la “entrevista” para luego señalar que había sido generada por una inteligencia artificial. El artículo contenía citas atribuidas a Schumacher, evocando su vida familiar desde el accidente y su estado de salud. La familia Schumacher confirmó a ESPN a través de un portavoz sus proyectos de iniciar una acción judicial respecto a esa publicación.

En el texto, a doble página y sin firma, no se especifica en ningún momento de que se trata de una simulación. Solamente se desliza la posibilidad de que no sea una entrevista y de que sea todo obra de la inteligencia artificial cuando en la parte final del artículo se puede leer: “¿Michael Schumacher realmente dijo todo esto? La entrevista fue online. En una página que tiene que ver con inteligencia artificial, o AI para abreviar”.

La portada de la revista alemana Die Aktuelle, que anunció una supuesta entrevista a Michael Schumacher

Para crear dicho texto, el medio alemán usó la aplicación “character.ai”, que permite hablar en forma simulada con personajes famosos, respondiendo a las preguntas de la forma en la que esta inteligencia artificial considera que hablaría dicho personaje en cuestión utilizando información de anteriores declaraciones. “Nada de medias oraciones escasas y nebulosas de amigos. ¡Respuestas suyas! ¡Por Michael Schumacher! Aquí está: ¡la increíble entrevista! Con respuestas redentoras a las preguntas más candentes que todo el mundo se ha estado haciendo durante tanto tiempo”, aseguró la revista.

“¿Cómo ha estado desde el accidente que sufrió en 2013?”, o “¿Cómo se encuentra hoy?”, son algunas de las preguntas que hace esta publicación en el texto, incluso preguntando al supuesto entrevistado sobre si está siguiendo la carrera de su hijo Mick. “Mi vida ha cambiado por completo”, destaca esta publicación en su doble página, entre comillas, como si la frase la pronunciara Schumacher.

Leyendas de la F1: Michael Schumacher y Lewis Hamilton Jens BŸttner - DPA

La familia del alemán protege celosamente la intimidad del excampeón, que no fue visto en público desde su accidente. Casi ninguna información se ha filtrado sobre su estado de salud. Hace poco tiempo, Eddie Jordan, ex piloto y dueño de la escudería en la que Schumacher debutó en la Fórmula 1, se refirió a la esposa de la leyenda del automovilismo: “Ya han pasado casi diez años del accidente y Corinna no ha podido ir ni a una fiesta, o a almorzar, o a hacer esto o aquello. Es como una prisionera”.

Campeón con más títulos de la historia de la Fórmula 1, con siete coronas, empatado con Lewis Hamilton, dejó el hospital seis meses después de su accidente y fue colocado en una cama medicalizada en la residencia suiza de su familia en Gland (cantón de Vaud), según apunta AFP. Allí estaba todavía a finales de 2021 cuando un documental de Netflix fue difundido. ”Lo que es privado es privado, como él ha dicho siempre”, declaraba en este documental su esposa, Corinna Schumacher.

Schumacher y su esposa, Corinna Twitter

“Michael siempre nos ha protegido y ahora protegemos nosotros a Michael”, añadía. Su hijo, Mick, de 24 años, también piloto de F1, es actualmente conductor reserva en Mercedes, la escudería en la que su padre había terminado su carrera en octubre de 2012.

