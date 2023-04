Rafael Nadal sigue sin poder curarse: no jugará en Madrid, está en duda para Roland Garros y podría salir del Top 100 después de 20 años

escuchar

Rafael Nadal jugó por última vez el 18 de enero pasado, en Australia. Una nueva lesión, en el psoas iliaco de la pierna izquierda, volvió a ponerlo contra las cuerdas. El primer diagnóstico indicó que tendría una recuperación de “seis a ocho semanas”, pero ya pasaron 92 días desde el anuncio oficial y el futuro es preocupante. El español de 36 años y 22 veces campeón individual de Grand Slam, comunicó que tampoco jugará el Masters 1000 de Madrid, que comenzará el miércoles de la semana próxima. Su ausencia representa un cimbronazo para el certamen de la capital española, pero sobre todo para el aspecto anímico del mallorquín, que no tiene en claro cuándo retornará el tour.

Afligido y a través de sus redes sociales, el propio Nadal explicó cuál es su actualidad. “Han sido unas semanas y unos meses difíciles (...) En principio, tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron” , comunicó el catorce veces ganador de Roland Garros. Y prosiguió: “Nos encontramos en una situación difícil. Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente. La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir”.

Rafael Nadal se lesionó en enero pasado en Australia y, desde entonces, no pudo volver a competir JAMES ROSS - AAP

Ante la falta de buenos resultados, Nadal y los integrantes de su equipo decidieron cambiar de rumbo, modificar la estrategia médica junto con su doctor de confianza, Ángel Ruíz Cotorro. “Hemos decidido hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría, pero no lo sé”, aportó el Matador. En las últimas semanas, el tenista publicó fotos y videos entrenándose en las canchas de polvo de ladrillo de su academia en Mallorca, pero los dolores aparecieron -una y otra vez- al momento de intensificar sus ensayos. Ello lo tiene muy preocupado, porque le queda poco margen para Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, que levantará el telón el domingo 28 de mayo. Antes, desde el 10 de mayo, se jugará el Masters 1000 de Roma, otro torneo simbólico en la carrera de Rafa: lo ganó diez veces.

El doloroso anuncio de Nadal

Nadal, actual número 14 del ranking mundial, no lo dijo abiertamente, claro, pero si no se siente al cien por ciento físico no actuará en el Abierto de Francia. No se expondrá, por ejemplo, a perder en forma contundente ante jugadores como el serbio Novak Djokovic (1°) o el español Carlos Alcaraz (2°). Ya lo aventuró su tío y formador, Toni Nadal, hace unos días, en el programa radial francés Bartoli Time: “Solo regresará si se encuentra en buenas condiciones, al 100%. Si no, no sería bueno para él. En el Australian Open [cayó en la segunda ronda con el estadounidense Mackenzie McDonald] jugó sin estar a tope. Lo que más le gustaría es poder llegar a Roland Garros con confianza y físicamente bien. Habrá que esperar, pero sigue teniendo en su mente intentar ganar de nuevo”.

El escenario es, realmente, espinoso. Además, las consecuencias de su ausencia en el circuito se trasladarán al ranking. En marzo pasado ya salió del Top 10 luego de 18 años consecutivos. Si Nadal no llegara a jugar en Roma (donde defiende 90 puntos por los octavos de final de 2022) ni en el Abierto de Francia (debe revalidar los 2000 puntos del título obtenido el año pasado en la final frente al noruego Casper Ruud), quedará afuera de los cien primeros, algo que no ocurre desde abril de 2003.

Nadal, durante una sesión de entrenamiento en su academia; finalmente, no llegará a jugar en Madrid, desde la semana próxima

“No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar”, se lamentó Nadal, a través de un video publicado en sus redes.

El cuerpo de Nadal, que tanto lo encumbró durante más de una década y media de excelencia en el circuito, también lo traicionó con una frecuencia muy poco saludable e inaguantable para la mayoría de los mortales. Desde su adolescencia, el tenista debió lidiar con las más espinosas lesiones, pero siempre halló soluciones para convertirse en un ejemplo de resiliencia. Pero desde su decimocuarto título en Roland Garros, el año pasado, donde ganó pese a tener el pie izquierdo anestesiado para contener el dolor provocado por el mal crónico que sufre desde los 18 años (síndrome de Müller-Weiss), no dejó de acumular nuevos obstáculos físicos. En julio se rompió el abdominal en Wimbledon y ese mismo grupo muscular volvió a dañarse en el US Open, en septiembre. Hasta llegó a plantearse el retiro durante la primavera europea.

El gesto de dolor de Nadal, en el último Australian Open: todavía no logró curarse de un daño en el psoas ilíaco izquierdo JAMES ROSS - AAP

Solamente cuatro partidos jugó Nadal en lo que va de la temporada (entre la United Cup y el Australian Open, tres derrotas y una victoria). Una nueva angustia física, con lo tediosos que son los procesos de rehabilitación, le provoca otro mazazo al ánimo. Nadal construyó una carrera cinematográfica siendo un león y desmoralizando a los más optimistas, pero todo tiene un límite. ¿Se acerca el final de su mágica carrera? Se entiende que no, pero hay escasas precisiones.

LA NACION