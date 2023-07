Francisco Cerúndolo vivió “una semana muy loca”, ganó un torneo sobre césped que es histórico para el tenis argentino y tiene una contención muy especial

escuchar

El título conseguido este sábado por Francisco Cerúndolo en el ATP 250 de Eastbourne tiene un valor histórico para el tenis argentino, poco habituado a celebrar en torneos sobre césped. Pasaron 28 años desde la última vez que un jugador nacido en estas tierras se había consagrado campeón en esa superficie y el bonaerense es el tercero en lograrlo en singles en el circuito profesional. También, próximo al inicio de Wimbledon, la conquista encierra una estimación incalculable por el sentimiento que le despierta al tenista todo lo que lo rodea por estas horas.

“El equipo es como mi familia, porque estoy toda la semana con ellos, pero tener a mi mamá acá me ayuda mucho porque es una gran contención. Me conoce mucho y tenerla aquí, poder disfrutar con ella mi vida, mostrarle qué es lo que hago y que me acompañe, es algo único. Ojalá pueda venir más semanas seguidas y se sumen más familia y amigos”, confesó Fran luego de derrotar por 6-4, 1-6 y 6-4 en una hora y 53 minutos al estadounidense Tommy Paul, segundo preclasificado del torneo, en lo que significó para el número 19 del mundo su segunda coronación, tras el trofeo levantado en Bastad 2022.

Francisco Cerúndolo, su madre, María Luz, y su equipo de trabajo GLYN KIRK - AFP

María Luz Rodríguez es la madre de los hermanos que forman parte de la nueva oleada del tenis argentino y vio desde la tribuna la final que ganó Francisco, el mayor, que antes tuvo que cerrar su semifinal. Luego de completar rápidamente a primera hora con una victoria su duelo ante el también norteamericano Mackenzie McDonald que se había suspendido por lluvias el viernes, cuando estaba a sólo un game (5-2) de la final, Fran definió en la tarde británica con quien afrontó su segundo partido completo del día tras iniciar y ganar su semifinal en la mañana por 6-4 y 6-3 ante el francés Gregoire Barrere.

“Vengo mejorando muchísimo. Creo que en cemento, en pasto, en polvo de ladrillo, en todas las canchas... Vengo trabajando fuerte y haberlo demostrado en pasto es algo muy loco para los argentinos. Ojalá que no sea sólo el segundo título, sino que se vengan muchos más”, amplió el argentino, que poco después de llegar al vestuario y tomar contacto con su teléfono móvil ingresó a sus redes para continuar exteriorizando su reconocimiento a los que lo sostiene e impulsan. “Gracias a todo mi equipo, familia, amigos y a todos los que apoyan diariamente. Esto siempre sigue”, escribió.

Jajajaja que locura de semana!! Segundo titulo atp y primero en pasto!! #2

Gracias a todo mi equipo, familia, amigos y todos los que apoyan diariamente!!

Esto siempre sigue 💪🫡🤜🤛 pic.twitter.com/v7LFdpEDWP — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) July 1, 2023

En vísperas del Grand Slam que comienza este lunes y donde Fran tendrá su debut el martes ante el portugués Nuno Borgues, Cerúndolo se regaló un motivo más para ilusionarse con lo que vendrá de inmediato. “Fue una semana muy loca, nunca me lo hubiera imaginado, aunque trabajo muy fuerte para poder rendir por igual en todas las superficies y ser un jugador cada día mejor y completo. Ojalá me sirva de motivación para Wimbledon y todos los torneos que se vienen más adelante”, expresó el argentino tras levantar la copa.

En la cita en el All England también estará su hermano Juan Manuel, que deberá superar al italiano Jannik Sinner (8°) en un durísimo estreno, y habrá otros coterráneos junto a ellos buscando dar el golpe: el cordobés Pedro Cachin se medirá con el serbio Novak Djokovic (2°); Diego Schwartzman, que descendió al puesto 98°, se encontrará con el serbio Miomir Kecmanovic (41°); Sebastián Báez (44°) tendrá como primer escollo al chileno Tomás Barrios Vera (133°); Tomás Etcheverry (32°) se cruzará con el español Bernabé Zapata Miralles (50°); Federico Coria (104°) jugará con el bielorruso Ilya Ivashka (102°), y a Guido Pella (334°) lo recibirá el croata Borna Coric (14°), mientras que entre las mujeres Nadia Podoroska (78°) debutará frente a la checa Tereza Martincova (113°).

Pero volviendo al título de Cerúndolo en Eastbourne, resulta particularmente significativo en el contexto de las participaciones de los tenistas argentinos en la historia de las giras de césped, donde no se han destacado. Apenas dos habían podido coronarse sobre pasto. El primero fue Guillermo Vilas, que se consagró en el Torneo de Maestros en 1974, en el Australian Open en 1978 y 1979, antes de que el certamen empezara a jugarse en cemento, y el de Hobart de 1979, otro certamen australiano que cambió a la superficie dura. El otro campeón, Javier Frana, conquistó en 1995 Nottingham, un torneo que hace cinco años pasó a ser un Challenger.

Lo mejor del triunfo de Cerúndolo

En lo contextual, para encontrar al último argentino en alcanzar una final en esa superficie había que remontarse al ATP de Queen’s de 2012, cuando David Nalbandian cayó ante el croata Marin Cilic en increíbles circunstancias: pateó involuntariamente a un juez de línea luego de un punto y fue descalificado. El cordobés había ganado por 7-6 el primer set y caía por 4-3 en el segundo cuando una reacción provocó la drástica decisión del umpire. Estaba sacando 3-3 y perdió el punto que le otorgó el quiebre a Cilic. Nalbandian no llegó a la pelota sobre un lateral y, por pura bronca, pateó una protección que se rompió y alcanzó la pierna de un juez de línea, que quedó visiblemente lastimado. Tras largas deliberaciones, se decidió la descalificación del nacido en Unquillo, que no pudo completar la victoria que este sábado sí construyó Cerúndolo en Eastbourne, para cortar con la larga sequía.

Francisco siquiera había nacido cuando Frana se coronó en 1995. Cerúndolo, de 24 años y ya inmerso entre los 20 primeros del ranking, describió sus primeras sensaciones antes de salir del estadio: “Ayer (por el viernes) estaba perdido (ante McDonald). No sé cómo hice para ganar ese juego (estaba un set y 4-1 abajo) y estar aquí, pero estoy muy contento de haber conseguido mi segundo título, y de lograrlo en césped, que nunca imaginé que lo lograría. Sentí mucho apoyo durante toda la semana”. Está claro que eso lo conmueve.

Francisco Cerúndolo alza el trofeo tras vencer en la final a Tommy Paul y conquistar el título del ATP de Eastbourne.

Acaso por eso, remontó esa semifinal del viernes que se interrumpió cuando estaba 5-2 en el tercer set. “Estaba cerquita de ganar, ya quería terminar el partido y era difícil irse a dormir sabiendo que se te puede complicar. Pero traté de relajarme, no pensar mucho y hacer una muy buena entrada en calor. Como lo resolví rápido, luego pude jugar tranquilo la final”, aseguró Fran, que este año lucha, además, con los demonios en su interior por sentir que, de golpe, creció tanto su tenis que puso la vara muy alto con las expectativas en torno suyo. Esta conquista en Eastbourne demuestra que tiene condiciones para sobrellevarlo y que sus logros, incluyendo las victorias sobre los top 10, ya son parte del paisaje del circuito como para vivir con naturalidad su talento. Incluso, en las canchas que nunca había soñado ser parte de la historia grande del tenis argentino. Y al lado de su madre.