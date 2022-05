Gabriela Sabatini cumple 52 años: cómo se prepara en Suiza para jugar el torneo de leyendas de Roland Garros y qué jugadora actual destaca

Pocas personalidades deportivas en la Argentina (y en el mundo) son tan admiradas y respetadas como Gabriela Sabatini. Por lo que hizo como jugadora en un court de tenis, pero -también- por su calidez humana. La campeona del Abierto de los Estados Unidos 1990 hoy celebra su cumpleaños número 52 (nació el 16 de mayo de 1970). Lo hace estando en Zúrich, Suiza, donde vive durante una porción del año. Pero también con la mente en París, ciudad a la que regresará en pocos días para participar del certamen de leyendas de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Como es habitual en cada 16 de mayo, las redes sociales se llenaron de mensajes afectuosos para Gaby Sabatini, la mejor tenista argentina de todos los tiempos. Jugadores en actividad y retirados, instituciones y clubes de tenis, y personalidades artísticas se encargaron de saludar a la ex número 3 del mundo. Ella, como también es su costumbre, respondió y agradeció a la mayoría de ellos.

Por estas horas, la ganadora de 27 títulos se encuentra en Zúrich, donde prolongó su entrenamiento de tenis para llegar en excelente estado al Abierto de Francia, donde competirá en pareja con Gisela Dulko (número 1 de dobles en 2010) en el certamen que reúne a varias exfiguras del circuito, tanto en mujeres como en hombres. La competencia, del 31 de mayo al 5 de junio, es únicamente en dobles.

En el cuadro de damas del Trophée des Légendes (Trofeo de Leyendas), además de Sabatini y Dulko, las invitadas son Lindsay Davenport (EE.UU.), Mary Joe Fernández (EE.UU.), Tatiana Golovin (Francia), Daniela Hantuchova (Eslovaquia), Martina Hingis (Suiza), Iva Majoli (Croacia), Conchita Martínez (España), Martina Navratilova (EE.UU.), Flavia Pennetta (Italia), Mary Pierce (Francia), Chanda Rubin (EE.UU.), Sandrine Testud (Francia), Nathalie Tauziat (Francia) y Francesca Schiavone (Italia).

Quiero agradecer la invitación de @rolandgarros de participar en el “Trophée des légends” 2022. Será muy especial volver a jugar en un lugar lleno de tan hermosos recuerdos junto a Gisela, a quien admiro, respeto y quiero mucho. Nos vemos del 31 de mayo al 5 de junio en Paris ❤️ pic.twitter.com/RQskzAoplR — Gabriela Sabatini (@sabatinigabyok) March 22, 2022

Los 16 hombres, asimismo, serán Marcos Baghdatis (Chipre), Mansour Bahrami (Francia), Julien Benneteau (Francia), Arnaud Clement (Francia), Nicolas Escude (Francia), Sebastien Grosjean (Francia), Tommy Haas (Alemania), Goran Ivanisevic (Croacia), Henri Leconte (Francia), Michael Llodra (Francia), Paul-Henri Mathieu (Francia), John McEnroe (EE.UU.), Cedric Pioline (Francia), Fabrice Santoro (Francia), Robin Soderling (Suecia) y Mats Wilander (Suecia).

El torneo de leyendas ha sido parte de Roland Garros desde 1998 en el lado masculino del cuadro y desde 2010 para las mujeres. Además, esta temporada está regresando después de una ausencia de dos años por las limitaciones vinculadas a la pandemia. Siempre es una competencia muy popular entre los fanáticos del torneo por su combinación de juego elegante y diversión en la cancha.

Junio de 1984: Gabriela, después de ganar el título junior de Roland Garros, al vencer en la final a la búlgara Katerina Maleeva por 6-3, 5-7 y 6-3. @puppotenis

Sabatini suele recibir invitaciones para participar de torneos o exhibiciones de tenis en forma constante, pero acepta muy pocas de ellas, sólo las que le provocan un fuerte vínculo emocional (por el torneo, la rival, la ciudad), como fue la que realizó en marzo de 2015 en el Madison Square Garden de Nueva York junto con -su amiga- Monica Seles. Esta vez, se entusiasmó muchísimo con la idea de jugar junto con Dulko en el Abierto de Francia, un certamen con el que tiene un gran vínculo.

Gaby Sabatini fue campeona junior de Roland Garros en 1984. Una temporada después, con sólo 15 años, se convirtió en la semifinalista más joven de la historia del cuadro principal de Roland Garros, cayendo con Chris Evert, entonces 2° de la WTA. En el Bois de Boulogne, además, jugó otras cuatro semifinales (1987, 1988, 1991 y 1992). Y en dobles, asimismo, disputó tres finales, siempre en pareja con la leyenda alemana Steffi Graf (1986, 1987 y 1989).

Gabriela Sabatini, que hoy cumple 52 años, se estuvo preparando mucho para jugar el torneo de leyendas de Roland Garros.

Si bien el entrenamiento y los deportes son parte de la vida de Sabatini (el ciclismo y el pádel, sobre todo), cada vez que asume un compromiso de este tipo se toma varios meses para practicar dentro de un court. Así lo hizo junto con Dulko en Buenos Aires y en Miami. Hoy, seguramente, se dará algunos gustos gastronómicos en Suiza, aunque sin perder la disciplina porque en unos días llegará a París para volver a disfrutar empuñando una raqueta.

🔹 1990 US Open champion 🏆

🔸 Olympic silver medalist 🥈

🔹 2006 Hall of Fame inductee 🇦🇷



Happy birthday, Gabriela Sabatini! 🥳 pic.twitter.com/S4HDHTfiXy — US Open Tennis (@usopen) May 16, 2022

“Me gusta el tenis de hoy; me sorprende la potencia”

“Me gusta el tenis de hoy, lo sigo bastante, en mujeres y hombres. Me sorprende la potencia y la velocidad con la que juegan, lo físicos que tienen las chicas de hoy. Ha cambiado mucho por la tecnología, la preparación. En los hombres también pasa”, explicó Gaby Sabatini, esta mañana, en Radio Mitre. La tunecina Ons Jabeur, actual número 6 del mundo, fue la primera tenista que Sabatini señaló durante la entrevista como la que disfruta de ver.

La tunecina Ons Jabeur, número 6 del mundo, elogiada por Gaby Sabatini. Reuters

“Me gusta mucho Jabeur. Me encanta cómo juega, tiene un juego muy lindo, mucho talento, una mano con la que puede hacer cualquier cosa. (Iga) Swiatek, la numero 1 del mundo, también: me gusta su picardía. Entre los hombres no voy a decir nada nuevo: Carlos Alcaraz. Es increíble. Lo que más me sorprende es su cabeza, la personalidad que tiene, es muy positivo, sigue para adelante, es muy lindo de ver, más allá de lo atlético que es y el juego que tiene”, explicó Sabatini.

Otras frases de Gaby: