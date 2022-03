Guillermo Coria: el debut como capitán en Argentina vs. República Checa por la Copa Davis, la emoción por el Himno y las sensaciones fuertes

Son días especiales los que vive Guillermo Coria. Alejado durante mucho tiempo del circuito, el ex número 3 del mundo volvió a ser protagonista desde hace unos meses, cuando asumió la capitanía de la Copa Davis en reemplazo de Gastón Gaudio. Es una nueva etapa, en la que está dando los primeros pasos. Para su cuerpo técnico, eligió apoyarse en Martín ‘Tero’ García, con pasado como doblista, y en un campeón de la Ensaladera como Leonardo Mayer, recientemente retirado. Por unos días se alejó de Rosario, donde reside, y preparó su primera serie en Buenos Aires. El jueves llegó para acompañarlo Carla, su esposa, y en la mañana del viernes llegó un numeroso grupo de amigos desde Rufino y Venado Tuerto, que lo alentaron desde una de las tribunas, con bombo incluido.

Para este debut, Coria eligió darles bastante libertad a los jugadores. Usualmente, los integrantes del equipo suelen concentrarse desde el domingo previo a la serie. En esta oportunidad, el capitán optó por incorporarlos desde el martes. Como es habitual en estos casos, se apoyó mucho en los cuerpos técnicos de cada jugador para conocer la mejor manera de comunicarse con ellos. Se sabe: en el circuito, el jugador no puede hablar durante el partido con su entrenador, y en la Copa Davis el capitán sí tiene la posibilidad de hacerlo en cada descanso.

Lo que se busca, entonces, es pulsar la tecla correcta en el momento adecuado. Sobre todo, cuando surge una situación compleja como en el segundo partido, cuando Schwartzman estaba set abajo y había sido quebrado en el comienzo del segundo parcial. Es preciso saber manejar bien las emociones. “Fuimos todos jugadores. Y yo era muy intenso cuando jugaba, muy apasionado. Entonces me apoyo en Leo (Mayer) y en el Tero (García), que son más tranquilos y nos vamos aconsejando sobre cuándo y cómo decir las cosas, cómo armar los entrenamientos. Me gusta rodearme de gente que me aconseje, que me diga las cosas que estoy haciendo mal para corregirlas. El cuerpo técnico me ayudó mucho en controlar las emociones”, contó luego de un viernes exitoso, pero al que no le faltaron situaciones difíciles.

Fue un viernes que empezó cargado, con lluvias, y al final salió el sol. “Estoy contento, feliz de terminar 2-0 arriba. Nos preparamos para estos partidos que enfrentamos, y nos entrenamos mucho porque los chicos sabían que no iban a ser rivales sencillos. Los checos tienen dos jóvenes que le pegan muy bien a la bola, y con la cancha pesada como estaba a ellos no se les escapaba la derecha, entonces podían pegar fuerte. En el primer partido, Sebas (Báez) estuvo muy firme en todo momento, jugó muy sólido, y Diego (Schwartzman) arrancó abajo. Como él dijo, no jugó mal los primeros games, pero el otro tomó riesgo y le salió bien. Igual Diego estuvo atento, sabía que cuando hiciera el clic, y acompañara un poco la suerte, porque hubo un par de pelotas que se le fueron por poco, iba a agarrar el partido y no lo iba a soltar, como pasó”, fue su análisis de la primera jornada en el Buenos Aires.

Coria da ánimo a Diego Schwartzman, que después de sufrir consiguió el segundo triunfo argentino sobre los checos. Mauro Alfieri - LA NACION

Luego, claro, hubo mucho por dentro. Sensaciones singulares, nuevas. Muy lejos quedaron los tiempos como jugador, con cuatro series disputadas entre 2004 y 2005, con 5 triunfos y 3 caídas en singles. No pudo evitar que se le escaparan unas lágrimas mientras se escuchaban las estrofas del himno nacional en un mediodía plomizo y gris. “Todo fue muy fuerte, con muchas emociones. Reencontrarme con la gente fue maravilloso, tuve amigos que viajaron y estuvieron en una tribuna. Y me encantó. Pero es dura la serie, no es fácil disfrutarla. Tampoco es fácil cuando no tenés contacto con los jugadores a lo largo del año. Ojalá en el futuro tengamos más claro cuándo entrarle o no al jugador, cuando hay que apoyarse con su entrenador y decirle las palabras que se utilizan con él durante el resto el año”, explicó.

Y contó lo que sucedió cuando Schwartzman estaba en el momento más difícil: “Sin querer le tiré el gorrito. Él se sonrió, y ahí cambió, me dijo ‘no pierdo más’ y fueron nueve games que jugó en un nivel muy bueno. No arrancó con buenas sensaciones, pero terminó bien, jugando con el público, con mucha energía, y eso hizo que terminara todo redondo. Y algo más: si la situación no era buena, tenían permitido putearme, pero eso no pasó”.

Sobre el trato con los jugadores, Coria reveló: “A Sebas [Báez] le tocó entrar en el primer turno, pero fuimos armando la semana para que jugara tranquilo y no cargarlo de presión, que viviera la semana como en un torneo, obviamente respetando las reglas de la ITF. Pero la idea era que ellos pudieran sumarse el martes para tener un par de días más con sus familias, porque después tienen una gira muy larga. Sebas se sintió muy cómodo con su cuerpo técnico y le vino bien para no sentir tanto el cambio respecto del circuito. Los jugadores saben que pueden mirar a los suyos al banco o buscarme con total libertad”.

Saludo a Sebastián Bárez en el encuentro inicial de su primera serie como capitán de la Argentina, que Coria está viviendo intensamente. Mauro Alfieri - LA NACION

Apenas terminó el partido de Schwartzman, soltó: “Tenemos un equipazo, estoy orgulloso de mis jugadores y de los que no pudieron estar en la convocatoria”. Para cerrar la serie sólo falta un último paso, que puede llegar el sábado desde las 11, con el partido de dobles. “A los chicos [Zeballos y Machi González] no hace falta decirles nada. Cada punto lo preparamos como si fuera el primero. Tuvimos una semana muy buena de entrenamientos, un ambiente espectacular, y creo que hicieron e hicimos todo para llegar de la mejor manera. Creo que nos vamos a encontrar un dobles duro, ya vieron que los jugadores de hoy [Machac y Lehecka] iban para adelante con todo, pero los chicos están preparados. Ojalá podamos cerrar esta serie como queremos, y llevar a la Argentina donde debe estar”.