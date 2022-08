Sam Cane, el capitán de los All Blacks, no tiene dudas sobre los Pumas: “Es uno de los mejores equipos a nivel defensivo del mundo”

Cada palabra marca el respeto que tiene sobre los Pumas. El capitán del seleccionado de Nueva Zelanda, Sam Cane, no duda a la hora de valorar lo que puede hacer el conjunto argentino cuando está enfocado. Parecía imposible pensarlo hace algunos años, sin embargo, los All Backs, el sábado próximo cuando reciban a la Argentina por la tercera fecha del Rugby Championship, lo harán con la concentración que implica tener por delante uno de los equipos que cuentan con herramientas para complicarlos: “Los Pumas es uno de los mejores equipos a nivel defensivo del mundo”, sentenció Cane.

El tercera línea de los All Blacks, de 30 años, en una charla con ESPN, habló sobre el poder que advierte en el equipo argentino: “Jugué contra los Pumas un par de veces. Son uno de los mejores equipos defensivos del mundo, cuando lo hacen bien. Es un equipo muy difícil atacar, nos da trabajo quebrar la línea. Además, si no pateás bien y no buscás ese kick bien, ellos pueden mover la pelota muy bien. Tienen grandes backs con un juego de pies excepcional. Por eso hemos trabajado mucho para tener seguridad, va a ser una prueba enorme”.

Además, habló sobre lo que consiguieron los Pumas bajo la conducción de Michael Cheika: “Una cosa que sé sobre los Pumas es que van a salir con mucha pasión, con mucha emoción y van a dejar todo. Vamos a a intentar equiparar en cuanto intensidad y físico para el partido. Hace algunos años nos costó mantener la pelota y es importante que estemos enfocados”.

Los All Blacks y los Pumas jugarán el sábado próximo a las 4.55, hora de la Argentina, en Christchurch, por la tercera fecha del Championship, que tras dos jornadas tiene como punteros a la Argentina y Australia con cinco puntos, mientras que Sudáfrica y Nueva Zelanda cierran con cuatro. En la segunda fecha del Championship la Argentina consiguió un resonante triunfo sobre Australia por 48-17 en San Juan, mientras que Nueva Zelanda en su anterior match logró un gran triunfo como visitante frente a Sudáfrica por 35 a 23. Sobre la victoria del seleccionado nacional sobre los Wallabies, Cane ponderó: “Empezaron extremadamente bien y lograron mantenerlo durante todo el partido. No diría que fue sorpresivo, durante los últimos años pudimos jugar bastante y pudimos aprender su juego y su estilo. Argentina tiene muchos jugadores de calidad. No fue un resultado sorpresivo, fue una mejoría de la semana anterior”.

Las dudas de los All Blacks

A un año del Mundial de Francia, los All Blacks se encuentran inmersos en un período de incertidumbre, pero mantienen a su entrenador Ian Foster pese a una serie de resultados decepcionantes para la selección neozelandesa de rugby. Si los All Blacks quieren levantar por cuarta vez la copa Webb Ellis, deben afrontar cambiar el rumbo de su producción. Dos victorias en los últimos siete partidos. Desde la derrota contra Irlanda (29-20) en los test de noviembre pasado, el barco de los All Blacks está a la deriva.

Francia (40-25), otra vez Irlanda (23-12 y 32-22, ambas en Nueva Zelanda) y después Sudáfrica (26-10) han ganado al equipo neozelandés que supo ser invencible. Una serie negra histórica, con tres derrotas consecutivas, que estuvo a punto de costarle el cargo a Ian Foster.

El entrenador de los All Blacks, Ian Foster, está bajo la lupa Archivo

De hecho, en las últimas semanas se vivió una división en torno a la continuidad del técnico, muy criticado, que finalmente salvó su cabeza después de que su equipo le ganase a Sudáfrica (35-23) en la última jornada del Championship.

Pese al apoyo de sus jugadores, Foster sigue bajo la lupa, sobre todo porque el presidente de la federación, Mark Robinson, tardó varios días en salir a respaldar a su seleccionador. “Tenemos la impresión que es un nuevo comienzo para el equipo”, dijo al anunciar la continuidad del entrenador.

Campeones en las dos últimas ediciones del Rugby Championship, los All Blacks tienen que reaccionar si quieren revalidar el título.