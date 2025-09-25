Habló Giacomo Naldi, el fisioterapeuta que atendió a Jannik Sinner en el doble positivo de clostebol

El doble positivo en clostebol de Jannik Sinner en Indian Wells 2024 resonó con fuerza en el mundo del tenis. El tenista italiano fue sancionado con tres meses de suspensión, pena que pagó entre febrero y mayo de este año. Todas las miradas quedaron sobre Giacomo Naldi, que era el fisioterapeuta de Sinner y fue despedido por el jugador tras ese doping. Varios meses después de ese episodio, Naldi habló acerca del tema y contó cómo se dieron las cosas

“Siempre me comporté correctamente, nunca busqué protagonismo. Estas son las primeras declaraciones oficiales que hago desde que ocurrió todo, a veces se me han atribuido palabras sacadas de contexto que han desencadenado odio en las redes sociales y polémicas en mi contra. A diferencia de otros, nunca dije nada sobre lo ocurrido, y creo que mi corrección ha sido evidente y apreciada”, dijo Naldi en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Giacomo Naldi fue señalado por el doble positivo por clostebol Instagram

Según la versión oficial, durante Indian Wells, Naldi le dio un masaje al tenista italiano sin guantes. Lo hizo con una herida en su dedo que había curado con un producto que contenía el clostebol luego encontrado en cantidades mínimas en el organismo de Sinner, insuficiente para mejorar las actuaciones deportivas y motivo por el que fue solo sancionado tres meses por la Asociación Mundial Antidopaje (AMA).

Tras todo ese suceso, el fisioterapeuta italiano contó cómo fue su reencuentro con Sinner en el circuito: “Hablamos, fue cordial, nos contamos cosas privadas. Más allá de todo, queda la relación humana después de un caso que nos involucró y que solo fue una desafortunada serie de coincidencias, y somos conscientes de ello. Vi a Cahill (Darren), que siempre ha sido muy amable, me crucé con Ferrara (Umberto). Vengo del básquetbol, siempre intenté aportar espíritu de equipo al grupo de trabajo de Sinner. Aunque la colaboración se haya interrumpido, no guardo rencor. Lo que ha pasado no se puede cambiar, pero hay que pasar página. La vida continúa“, dijo Naldi.

El profesional que desde hace años trabaja para Virtus Bologna, equipo de básquetbol de Italia, habló acerca de su postura respecto de lo sucedido con Sinner: “Nunca he querido comentar lo que pasó con el equipo de Sinner y seguiré sin hacerlo. Aunque es un asunto que me ha dolido, tanto humana como profesionalmente. Ya todos saben cómo resultaron las cosas, y quienes no lo sepan pueden leer el veredicto”.

Y continuó: “Estoy muy contento de estar de vuelta en el circuito, de experimentar la atmósfera de un Grand Slam. Y la bienvenida fue excelente por parte de todos. Jugadores, entrenadores, preparadores físicos”, dijo Naldi en la charla con el medio italiano y contó que también mantuvo charlas con Carlos Alcaraz.

“Vino a conocerme, fue muy amable como siempre, tuvimos una charla y es algo que me dio un placer inmenso. Todo absolutamente tranquilo. Al final, el tiempo pasa, cada uno sigue su camino. Ya todos sabemos cómo fueron las cosas. No me sentí observado, fue como retomar el hilo de la conversación donde lo dejé“, finalizó Naldi.