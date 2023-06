Horacio Zeballos, a semifinales de Roland Garros en dobles tras vencer a los máximos favoritos

escuchar

PARÍS.– El marplatense Horacio Zeballos quiere su primer Grand Slam en dobles. En dupla con el español Marc Granollers, está a dos partidos de conseguirlo en Roland Garros. Este martes vencieron a los máximos favoritos, el británico Neal Skupski y el neerlandés Wesley Koolhof, en sets corridos (6-3 y 7-6 (4)) y están en semifinales del torneo sobre polvo de ladrillo por segundo año consecutivo. El partido duró una hora y 35 minutos y confirmó una tendencia que marca el gran momento de la pareja que integra el argentino: en lo que va de torneo no perdieron ningún set. Y van en busca de la gloria máxima; esa que se les negó en las dos finales de los torneos grandes que disputaron hasta ahora: US Open 2019 y Wimbledon 2021.

Ganadores de siete títulos en conjunto y décimos preclasificados para el torneo que se disputa en Bois de Boulogne, se enfrentarán en la antesala de la final con los ganadores del encuentro entre el estadounidense Austin Krajicek y el croata Iván Dodig (cuartos preclasificados) contra los alemanes Tim Putz y Kevin Krawietz (undécimos preclasificados). El triunfo ante los máximos favoritos ubica al argentino y al español como firmes candidatos a quedarse con su primer torneo de Grand Slam .

Lo mejor de la victoria de Zeballos y Granollers en Roland Garros

Fue un partido en el que Granollers y Zeballos siempre tuvieron la iniciativa. Por más que para su último éxito haya que retrotraerse a casi un año atrás (Halle 2022, sobre césped), en el polvo de ladrillo de París ambos demostraron su vigencia. Con ángulos imposibles, golpes precisos, y sobre todo, sin dejar pensar a los máximos favoritos, el argentino de 38 años y el catalán de 37 se impusieron casi sin darles resquicio a sus rivales para imponer su juego. Se ganaron el pasaje a la sexta semifinal de un torneo grande, y querrán que sea la vencida.

Zeballos y Granollers llegaron a Bois de Boulogne con buenas sensaciones: habían hecho final en el ATP 250 de Ginebra (Suiza), donde cayeron por un doble 7-6 con el británico Jamie Murray y el australiano Michael Venus. Y antes habían alcanzado las semifinales del Masters 1000 de Roma, también sobre polvo de ladrillo, donde perdieron con los polacos Hugo Nys y Jan Zielinski por 6-3 y 7-5. Actual número 19 del ránking mundial en dobles, Zeballos llegó a ocupar el tercer lugar del escalafón en 2021.

Granollers pega y Zeballos aguarda en la red; el español y el marplatense se clasificaron a las semifinales de Roland Garros Julian Finney - Getty Images Europe

Dueño de una aceptable carrera en singles (llegó al puesto 39 en 2013), Zeballos todavía recuerda la final de Viña del Mar de ese año, en la que venció nada menos que a Rafael Nadal. “Todos recuerdos fabulosos”, dijo en una entrevista con LA NACION sobre aquel partido. Y agregó: “Cada dos por tres sigo mirando esa final en Youtube, pongo algunos de los puntos más importantes. Fue única, no me la voy a olvidar jamás. Y todavía cuando Rafa está jugando alguna final en polvo de ladrillo y tiran los datos y dicen que hubo solo cuatro jugadores que le ganaron finales en tierra y me nombran a mi entre Djokovic, Roger (Federer) y Murray me pone la piel de gallina y me encanta que se diga mi nombre”.

En esa misma entrevista, el marplatense habló de su otra pasión: el ajedrez. “Sí, me fascina jugar al ajedrez, lo juego desde chiquito, me enseñó mi papá hace mil años y lo juego todos los días. Lo hago en alguna plataforma digital o con alguno de los chicos en el circuito. Cualquier libro o serie sobre ajedrez me encanta. Es apasionante. ‘Gambito de Dama’, por supuesto, me la comí en dos días. Toni Nadal está catalogado como el jugador de ajedrez número 1 en el circuito de tenis”, contó.

Y dijo sobre su formación: “Hermosos recuerdos. Fui un privilegiado. Correr libremente por un club de tenis con seis canchas de ladrillo, una de cemento y tantos chicos dando vueltas... Tuve una muy linda infancia, pude jugar al tenis, a otros deportes, crecer en un ambiente sano, que es el consejo que le daría a cualquier papá: que sus hijos crezcan en un ambiente deportivo, al aire libre. Tuve mucha suerte en ese sentido”.

También se refirió a la comparación con Guillermo Vilas, a quien superó en títulos como doblista (ya lleva 19, según la página oficial de la ATP): “Guillermo fue el mejor jugador de la historia argentina y el que popularizó el tenis. Ya haberlo alcanzado, aunque no era su principal disciplina, era muy lindo, era como luchar contra el más grande. Me llenó de orgullo. Haber logrado un título más fue emocionante”.

