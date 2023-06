Roland Garros: Francisco Cerúndolo fue perjudicado en un punto clave por la falta de Fair Play de Holger Rune y el error del juez de silla

escuchar

Fastidioso muchas veces cuando no encuentra los golpes o las soluciones a un momento del partido, esta vez Francisco Cerúndolo tuvo razones para no ocultar su malestar por un fallo del umpire que lo perjudicó en un punto clave del encuentro a cinco sets que perdió ante el dinamarqués Holger Rune, por los octavos de final de Roland Garros.

Se disputaba el tercer set, con el marcador 1-2 (40-40) y el saque del argentino. Cerúndolo pegó un drive paralelo que picó dos veces del lado de Rune, que llegó a devolver con un globo alto. El doble pique no fue advertido por el juez de silla, el francés Kader Nouni.

El punto que era de Cerúndolo y se lo dieron a Rune

Ante la evidencia, el tenista de nuestro país hizo el reclamo mientras no se había terminado de disputar el punto. Nouni le dio el punto perdido por la aplicación de la regla “hidrance”, que castiga “un estorbo o molestia al rival con palabras y gestos”.

La otra parte de la historia señala a Rune, por su falta de caballerosidad deportiva para reconocer que su golpe había sido antirreglamentario. El Fair Play quedó de lado. Rune, con ese tanto, se puso en ventaja, le quebró el saque a Cerúndolo para ponerse 3-1 y encaminarse a la obtención del tercer set por 6-4. Cuando la imagen se reprodujo en la pantalla gigante del estadio Suzanne Lenglen, muchos asistentes abuchearon al jueza de silla. La equivocación del umpire y la falta de escrúpulos del danés se combinaron para inclinar la balanza en un match muy equilibrado.

Tras el encuentro, Cerúndolo expresó sobre el doble pique: “No lo podía creer porque fue clarísimo el doble pique. Fue alevoso, como después se vio en el video y te das cuenta además por cómo sale la pelota. El umpire no debe saber nada de tenis, porque de la manera que viene la pelota hacia atrás, con ese efecto, es imposible que le haya podido pegar para adelante. Me cobró hindrance, por decirle sorry a él. Hacer eso es promover todo lo malo del deporte. Me pareció un error grosero”.

Sobre la actitud de Rune, el argentino agregó: “Hay jugadores y jugadores. Algunos que te dan el punto más allá de cómo está el partido, y otros que no lo tienen en cuenta. Yo no me puedo poner en su lugar y saber si se dio cuenta del doble pique o no, eso tiene que quedar de su lado. Si él fue consciente de lo que pasó, no lo voy a saber. Pero en el tenis tiene que haber una chance de haber una repetición, un replay. Pasa que los umpires son muy orgullosos, y por no querer cambiar su canto no van a dar vuelta atrás, por más que sepan que están equivocados”.

“Hoy juro que no me voy con calentura sino con tristeza, por haberlo dado todo y no haber podido ganar. Es un sentimiento que aún lo sigo teniendo. No estaba con bronca, o enojado, porque estuve a nada de ganar, jugué un partidazo, no se me dio, y ese es el dolor que siento ahora. Dentro de todo, fue uno de los partidos que mejor manejé los nervios. Estuve 40-0 en el 4-3 del quinto set, pero no sentí que haya jugado mal los puntos, no me apuré, no hice cagadas o errores. Armé el punto, se me fue un revés en la faja, se me escapó una derecha por nada. No es que hice cualquier cosa, no lo pude ganar y no se me dio. Me da bronca eso porque no lo perdí yo, no cayó de mi lado, eso es todo.

