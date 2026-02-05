Horarios de los partidos de Argentina vs. Corea del Sur, por la Copa Davis 2026

La seleccion argentina debutará en la Copa Davis 2026 frente a Corea del Sur como visitante en el Gijang Gymnasium de Busán en una de las 13 series programadas de la primera etapa de los Qualifiers con el objetivo de dar el paso inicial hacia la Fase Final que se realizará en Italia.

Por la diferencia horaria entre Seúl y la Ciudad de Buenos Aires (+12), el cruce comenzará el viernes a las 23 (hora argentina) con los dos partidos de singles y continuará el domingo desde la 1 con un dobles y otros dos partidos individuales, estos últimos de ser necesarios. Todos los encuentros se transmitirán en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play.

🇦🇷 Equipo confirmado para enfrentar a Corea del Sur 🇰🇷 💪#ElEquipoMásGrande #VamosArgentina pic.twitter.com/LKASySBHWB — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) February 5, 2026

El plantel argentino lo conforman cinco jugadores que harán su debut en el prestigioso certamen internacional porque el capitán, Javier Frana, recibió la negativa de los mejores tenistas del país por diversos motivos, especialmente porque la serie se desarrolla antes de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo que incluye el ATP de Buenos Aires y que es determinante para sus respectivos futuro en el calendario porque todos aspiran a sumar muchos puntos.

Sin Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo, el entrenador eligió a Marco Trungelliti (130° del ranking mundial de la ATP), Thiago Tirante (103°), Federico Gómez (192°) y Guido Andreozzi (30° en dobles). El doblista Andrés Molteni iba a ser el único con experiencia en la Davis, pero se lesionó y lo reemplazó Juan Pablo Ficovich (161°).

La última vez que Argentina presentó al menos cuatro debutantes en el equipo nacional fue en julio de 2000 ante Canadá, como visitante, con Juan Ignacio Chela, Agustín Calleri -actual presidente de la Asociación Argentina de Tenis-, Martín García y Martín Rodríguez y fue derrota 4-1. El único punto lo ganó Calleri.

Más allá de las bajas que tiene la albiceleste, lo positivo es que enfrente tendrá un rival que aun en estas condiciones tiene tenistas de mucho menor calibre. El mejor rankeado en el plantel comandado por Jong-Sam Chung es Sanhui Shin (358°) y el que le sigue es Hyeon Chung (418°), quien llegó a ser 19° en 2018. Los demás son Soonkwoo Kwon (486°), Uisung Park (721°) y el doblista Jisung Nam (167°).

El tenista Sanhui Shin, de Corea del Sur, rival de la Argentina en la Copa Davis, entrenándose en Busan Prensa AAT

Sin embargo, en la previa, Frana le quitó importancia a los rankings: “Si nos vamos a guiar por los rankings que tienen hoy cada uno, vamos a cometer un error grave. El caso de Hyeon Chung, por ejemplo, estuvo muy arriba. Tienen mucha experiencia en Davis, debutó hace más de diez años. Cuando estuvo físicamente bien ha tenido grandes actuaciones y muy buenas victorias, inclusive le ganó a una muy buena versión de Novak Djokovic”.

“También están -continuó- Sanhui Sin y Soon Woo Kwon, que son dos excelentes singlistas, perdieron continuidad por motivos extra tenísticos, como el servicio militar obligatorio que llevó a varios jugadores, incluyendo a ellos, a parates importantes en su carrera”.

La selección argentina afrontará la serie ante Corea del Sur con todos debutantes en la Copa Davis Prensa AAT

Frana, que en Busán afrontará su cuarta serie como capitán y registra un saldo de dos victorias y una caída, también habló de su equipo, diezmado de figuras: “La parte más emocionante es poder acompañar humanamente a estos jugadores que van a debutar en la Davis, en eso me voy a enfocar. Esta serie, más allá del resultado, la van a tener en sus recuerdos y en sus corazones por toda la vida. Los resultados después pueden ser buenos o malos, pero hago hincapié en sus sensaciones”.

Será la primera vez que ambos países se enfrentarán en la Copa Davis. Quien se imponga en la llave avanzará a la segunda etapa de los Qualifiers y se medirá vs. el ganador del cruce entre India y Países Bajos, que juegan el mismo fin de semana. Dicha instancia está prevista en septiembre. La Fase Final del campeonato, en la que la albiceleste compitió el año pasado y fue eliminada en cuartos de final por Alemania, será nuevamente en Bolonia, Italia, en noviembre.