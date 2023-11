escuchar

Iga Swiatek , prácticamente, no tiene obstáculos. La polaca de 22 años es, por escándalo, la tenista más influyente y exitosa del circuito. Es verdad que el 3 de septiembre cedió el número 1 del mundo al perder -en forma sorpresiva- en los octavos de final del US Open, sin embargo, muy rápido recobró la memoria. Tras obtener el título en Pekín, se acaba de consagrar en el torneo de Maestras, el WTA Finals, en Cancún , donde compitieron las mejores ocho raquetas del tour. Su paso por México fue arrollador: no sólo porque en la final derrotó a Jessica Pegula (3°; Estados Unidos) perdiendo únicamente un game (6-1 y 6-0), sino porque no cedió sets durante todo el certamen, dejando en ridículo deportivo a varias de sus rivales de la elite. Además, recuperó el liderazgo del ranking.

Iga Swiatek, con el trofeo del WTA Finals, en Cancún Fernando Llano - AP

“Volver al número uno del mundo es, sin dudas, un sueño hecho realidad. No lo esperaba en este momento, en esta temporada. Esperaba que tal vez fuera el próximo año, pero trabajar duro y concentrarme en las cosas correctas, al final, funcionó. Estoy feliz”. Swiatek se frustró cuando se despidió prematuramente del último Abierto de los Estados Unidos (ante la letona Jelena Ostapenko, por entonces 21° del ranking) y la bielorrusa Aryna Sabalenka ascendió al número 1. Pero, desde entonces, ganó doce de trece partidos, incluidos once desafíos en forma consecutiva. En el WTA Finals de Cancún perdió sólo 20 games en cinco partidos, la racha más dominante hacia el título desde que se inició el formato de todas contra todas (en 2003). La racha anterior le pertenecía a la leyenda estadounidense, Serena Williams, en 2012, en la que la perdió sólo 32 games.

Iga, hija de Tomasz Swiatek, un remero olímpico polaco que compitió en Seúl 1988, llegó a lo más alto del ranking de la WTA por primera vez en abril de 2022. Aquella fue una temporada histórica, en la que ganó ocho títulos individuales, incluidos los de Roland Garros y el US Open; además, ganó 37 partidos consecutivos desde Doha hasta Wimbledon (la racha invicta más larga en el tour desde 1990). Semejante dominio la distanció numérica y anímicamente del resto de las competidoras. Sin embargo, Sabalenka se potenció y la persiguió hasta superarla, al menos por un tiempo, en el ranking.

Iga Swiatek, contundente dominadora del circuito CLAUDIO CRUZ - AFP

“Aprendí la lección y esta vez no quería que (perder el puesto número uno en el ranking) tuviera un impacto en mí. Fue un poco difícil, es difícil no pensar en cosas así, pero en realidad, cuando entré en la cancha (con Pegula), sabía que tenía que concentrarme en cosas diferentes. Y, de hecho, las condiciones eran un poco complicadas (hubo jornadas de viento y lluvia), también me ayudó a concentrarme en mi juego de pies, mis tiros y eso me mantuvo ocupada sin pensar en todo eso”, analizó Swiatek. Contra Sabalenka, en las semifinales, Swiatek disputó uno de los partidos más contundentes de su carrera: triunfó 6-3 y 6-2.

La tenista nacida en Raszyn, un pueblo en el extremo sur de Varsovia, ganó 68 partidos en esta temporada, una victoria más que en 2022 y la mayor cantidad para cualquier jugadora desde que Serena Williams ganó 79 en 2013. Swiatek, además, es la primera jugadora menor de 23 años en ganar 65 o más partidos consecutivos en la temporada desde la suiza Martina Hingis (1997-2000).

Diestra, de 1,76 metro, hábil e inteligente, con revés de dos manos y derecha virtuosa, el tenis de Swiatek seduce en voz baja, ya que se mantiene lejos de las estridencias, pero luce un poder soberbio dentro del court. Como tenista profesional que es, en su equipo tiene a un entrenador, un preparador físico, un fisioterapeuta…, y a una psicóloga permanente (Daria Abramowicz), que la ayuda a “construir una carrera sana y equilibrada”, como contó, el año pasado, en una entrevista con LA NACION.

El saludo entre Jessica Pegula y Swiatek tras la final del torneo de Maestras Fernando Llano - AP

Destacada en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en Buenos Aires, Swiatek se convirtió en un torbellino dentro de los courts y rápidamente se colocó como una amenaza para la australiana Ashleigh Barty. Pero en marzo de 2022, la polaca ganó Indian Wells y saltó al número 2, lista para dar el zarpazo final. Sin embargo, el N° 1 le llegó antes de lo que esperaba: el sorpresivo anuncio de retiro de Barty (con 25 años) la posicionó arriba de todas, el 4 de abril. Pero muy lejos de quedarle grande la silla de reina, Iga asumió el compromiso con sabiduría, alimentando su historia. Una historia que no deja de sumar capítulos cinematográficos. Todo..., con 22 años y mucho recorrido por delante.

