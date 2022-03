Indian Wells: la racha de Rafa Nadal parece no tener fin y Kyrgios perdió la cabeza ante el español

La serie favorable de Rafael Nadal no se detiene. El zurdo de Manacor ya firmó en 2022 el mejor inicio de temporada de su carrera, con 19 triunfos consecutivos y tres títulos, en el Australian Open, el torneo de Acapulco y el ATP de Melbourne. Ese arranque fantástico de Nadal, de 35 años, continúa en Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada. Un certamen que Rafa ganó tres veces, pero de eso hace ya bastante tiempo: 2007, 2009 y 2013. Pero ahora, a casi una década de su última celebración, está nuevamente cerca del título. A dos pasos, más precisamente.

Nadal pasó a las semifinales en el desierto californiano con otra actuación a lo Rafa. En los cuartos de final, el zurdo se enfrentaba a Nick Kyrgios, un rival que suele jugar muy bien contra los jugadores top, cuando más se motiva. Pero el australiano, que dio el máximo, tampoco pudo con Nadal, que se impuso por 7-6 (7-0), 5-7 y 6-4 en una tremenda batalla de 2 horas y 46 minutos, y espera, ya en la rueda de los cuatro mejores, al ganador del duelo que más tarde sostendrán Carlos Alcaraz, considerado por muchos como el sucesor de Rafa, y el británico Cameron Norrie, defensor del título.

Nick Kyrgios, más allá de algunas reacciones fuera de lugar, jugó en gran forma durante casi tres horas frente a Nadal Marcio Jose Sanchez - AP

En un duelos con frondoso historial y pica personal, Kyrgios había demostrado ser uno de esos rivales complejos para Rafa; por sus tiros y por su estilo versátil e impredecible, el australiano es esa clase de adversarios capaces de sacar jugadas mágicas de la galera, o fallar en momentos inadecuados. Por eso podía esperarse un duelo más ajustado de lo que podría imaginarse de acuerdo al ranking actual de cada uno: el español está 4° del mundo, mientras que el australiano ocupa el 132°, entre resultados discretos y varias semanas sin jugar. De hecho, Indian Wells es apenas su segundo torneo del año, luego de un paso fugaz en los singles del Australian Open y el título de dobles que ganó allí junto a Thanasi Kokkinakis.

Rafael Nadal y un drive desde las sombras en Indian Wells CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En varias ocasiones Kyrgios había tenido ásperos cruces con Nadal, dentro y fuera del court, como aquel pelotazo al pecho en Wimbledon hace tres años. Claramente, nunca hubo química entre ambos. El historial previo marcaba un 5-3 para Nadal. Kyrgios, dueño de un tenis pirotécnico pero sin los resultados que podría alcanzar por su talento, encaró este Indian Wells al que acudió como invitado con mucha seriedad. Sin ceder su saque, venció sucesivamente a los argentinos Sebastián Báez y Federico Delbonis, y luego apabulló al noruego Casper Ruud. La no presentación del italiano Jannik Sinner le permitió llegar descansado al duelo con Nadal.

Y empezó mejor Kyrgios, que presionó desde el comienzo. Algo errático, Nadal cedió su servicio en el tercer game con una doble falta. El australiano llegó a estar 5-3 en el primer set, y 5-4 con su saque. Pero el español reaccionó. Desde allí hasta el final del parcial, no se equivocó más. Kyrgios perdió su servicio por primera vez en todo el torneo, y fue un duro impacto. Contrariado, destrozó su raqueta. En el tie-break, perdió la cabeza por completo; lanzó un par de devoluciones casi directamente a la platea. Cuando estaba 0-6, un fanático de la tribuna gritó: “¡esto es muy fácil, Rafa!”, Kyrgios respondió con una obscenidad perfectamente entendible (”¡cerrá la p... boca!”) ; como ya estaba advertido -con un warning por el abuso de raqueta-, sufrió un punto de penalidad en contra: 0-7 y primer set para Nadal.

¿Qué podía esperarse, de allí en más? ¿Una debacle del australiano? ¿Un 6-0 para Nadal en tiempo récord? Pues no, no hubo nada de eso. Kyrgios volvió al partido, y se mantuvo a tiro en el desarrollo y en el resultado, a sabiendas de que cualquier error podía llevarlo a la puerta de salida. Empezó a desacomodar a Rafa con trucos de su estilo: un ace con un saque de abajo, drops, toquecitos o bombazos. Maneras de sacar de la zona de confort a un jugador como Nadal, al que le gusta tener todo bajo control. Kyrgios hizo lo suyo con el saque (ganó el 94% de los puntos en ese parcial con su primer servicio), y mantuvo la fe, a la espera de un error de Rafa. Que llegó justo en el cierre: Nadal tuvo un duodécimo game de saque esperpéntico, cometió un par de errores, quedó contra las cuerdas y Kyrgios capitalizó el break: 7-5. Al tercero.

La balle de set sur le service de Rafa. Quel roi 👑 @kyrgiospic.twitter.com/1Lp31p8SYd — M|Miotto (@Maxmiotto_) March 18, 2022

Al australiano se lo veía firme con el servicio. Nadal luchó para mantenerse al saque en un segundo game muy extenso. Kirgyos escapó de un quinto juego (3-2) complejo con tres aces seguidos. El partido entraba en un punto de tensión palpable en el aire. Y en esa clase de momentos es cuando Nadal asoma enorme. El australiano se quebró solo en el séptimo game. La luz de ventaja que el número 4 del mundo para torcer el partido definitivamente de su lado; sin problemas sentenció el duelo Nadal. Hubo un saludo amable entre ambos, pero de inmediato Kyrgios hizo lo suyo: raquetazo violento contra el piso, y de rebote casi lastima a un ball-boy.

Lo mejor del encuentro

En declaraciones a ESPN después del match, Nadal expresó: “Él estaba jugando muy bien, mejor que yo en el comienzo, jugando muy agresivo, y yo crecí a medida que avanzaba el partido. Después del 5-4 del primer set creo que fui mejor que él por un largo rato. Pero me equivoqué al no hacer el break en el comienzo del segundo, y tuve un juego de saque muy malo al; hubo que luchar y lo hice. ¿Las reacciones de Nick? Yo intento estar centrado siempre en lo que hago, lo que pasa del otro lado de la pista intento que me afecte lo menos posible. Pero creo que él luchó el partido, tuvo sus momentos complicados; a nivel tenístico tuvo una actitud buena todo el encuentro”. El zurdo de Manacor pasó otro examen complejo, y dejó en claro a sus rivales que no será sencillo verlo derrotado.