Juan Martín Del Potro - Federico Delbonis, por el Argentina Open

Juan Martín Del Potro volverá la acción después de dos años y medio de inactividad: su reaparición será este martes en el Argentina Open, que le otorgó una invitación para el certamen que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tenis. El tandilense jugará en el segundo turno de los partidos de la noche, aproximadamente a las 20, frente a Federico Delbonis por la primera ronda. Además, el cruce entre argentinos será televisado por TyC Sports.

Una vez que ingrese en la cancha de polvo de ladrillo, Del Potro cumplirá exactamente 965 días del último partido que jugó. A los 33 años, regresará en una carrera repleta de lesiones que interrumpieron su actividad, aunque ya avisó quebrado entre lágrimas que “Tal vez sea más una despedida que una vuelta”, cuando el sábado dio la conferencia de prensa.

Delbonis y Del Potro, los gandores de la Copa Davis e verán las caras en la primera ronda del Argentina Open Reuters

Sobre el partido de este martes, el tenista de Tandil también opinó: “Voy a jugar y no veo la hora de entrar en la cancha el martes. Lo que estoy viviendo es para lo que me operé la última vez (...) No podía pedir otro rival que no sea Fede, juntos compartimos los días más felices”, dijo en relación a su próximo rival, un viejo conocido suyo: el azuleño Federico Delbonis, 41° del ranking. Vaya curiosidad: ambos fueron los ganadores de los tres puntos del equipo argentino en la final de la Copa Davis 2016 ante Croacia, en Zagreb.

Del Potro, actual 757° del ranking, se midió sólo una vez con el zurdo Delbonis, con quien lo une una muy buena relación. El match fue por la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2017 y el tandilense se impuso por 7-6 (7-5) y 6-3, en 1h51m. Vale destacar que, el vencedor del partido jugará en los 8vos de final ante el ganador del español Pablo Andújar y el cordobés Juan Ignacio Londero.

Juan Martin del Potro y una de sus jornadas de entrenamiento previo al inicio del Argentina Open de Buenos Aires.

Pero su participación en Buenos Aires no fue la única noticia. Minutos después de la confirmación del certamen que se jugará en Palermo, el ATP 500 de Río de Janeiro también anunció su invitación al campeón del US Open 2009 y doble medallista olímpico del que tiene pensado participar.

Los partidos de la primera ronda

Lunes 7 de febrero

13.30 Benoit Paire - Dusan Lajovic - Court Guillermo Vilas

14.50 Laslo Djere - Miomir Kecmanovic - Cancha 2

14.50 Hugo Dellien - Fernando Verdasco - Court Guillermo Vilas

18.30 Francisco Cerúndolo - Facundo Bagnis - Court Guillermo Vilas

20 Pablo Cuevas Federico Coria - Court Guillermo Vilas

Martes 8 de febrero