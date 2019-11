Barty, la campeona del torneo de maestras. Fuente: Reuters

La australiana Ashleigh Barty, número 1 del mundo, conquistó el torneo de maestras de la WTA, en la ciudad china de Shenzhen, al derrotar por 6-4 y 6-3 a la ucraniana y campeona defensora, Elina Svitolina (8), en 1h26m. Barty no solo se adjudicó por primera vez en su carrera el certamen que reúne a las mejores ocho raquetas de la temporada, sino que además embolsó el mayor premio económico de la historia: 4.42 millones de dólares. El WTA Finals se trasladó este año de Singapur a China, entre otras cosas, porque dobló de 7 a 14 millones de dólares la bolsa se premios. Impactante.

Hasta este torneo disputado sobre superficie dura, la cantidad más alta que se había embolsado un tenista (hombre o mujer) habían sido los 3,85 millones de dólares que recibieron el español Rafa Nadal y la canadiense Bianca Andreescu en el último US Open. Pero, una vez más, se rompió otro récord en el tenis.

Svitolina y Barty, en la entrega de premios. Fuente: Reuters

Así, Barty, de 23 años, culminó una temporada soñada, en la que obtuvo cuatro títulos, entre ellos, Roland Garros. Además, se convirtió en la segunda australiana en capturar la corona de las Finales de la WTA después de la campeona de 1974 y 1976, Evonne Goolagong Cawley.

Con un juego técnico y estrategias inteligentes, la jugadora diestra nacida en Ipswich (en el estado de Queensland) rompe el molde del tenis moderno, basado en los golpes planos y potentes, y en la resistencia física. Hace unos meses, la propia Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, analizó el circuito femenino y ponderó el juego de la australiana: "Me gusta mucho la australiana Barty. Me gusta mucho cómo juega, su revés cortado con slice es de verdad muy bueno. Es una jugadora con estrategia y una de las que más me gustan".

Barty, la campeona, comparte la foto con los alcanzapelotas. Fuente: Reuters