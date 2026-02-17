LA NACION

La tenista Destanee Aiava anunció su retiro a los 25 años con una denuncia de “racismo, misoginia y homofobia”

La deportista australiana publicó un fuerte descargo en sus redes sociales donde comparó al circuito profesional con un “novio tóxico”

La australiana Destanee Aiava.

La tenista australiana Destanee Aiava anunció su retiro del tenis profesional a través de un contundente mensaje cargado de críticas e insultos contra la comunidad de este deporte.

En una publicación en Instagram, la deportista de 25 años denunció una cultura sistemática de “racismo, misoginia y homofobia detrás de los trajes blancos y las tradiciones” y reveló sus planes de poner fin a su carrera como jugadora a finales de este año.

“A todos los miembros de la comunidad del tenis que me hicieron sentir inferior: váyanse a la mierda”, manifestó en una parte de la declaración.

Y añadió: “También a todos los apostadores que me enviaron mensajes de odio o amenazas de muerte; a quienes se sientan detrás de las pantallas en las redes sociales y comentan sobre mi cuerpo; y al deporte que se esconde tras una supuesta elegancia y valores de caballerosidad”.

Aiava en su descargo comparó al circuito profesional con un “novio tóxico” y cuestionó si el deporte valía el sacrificio.

“La vida no está hecha para vivirla en la miseria y a medias. Mi objetivo final es poder despertarme cada día y decir sinceramente que amo lo que hago, algo que creo que todos merecen una oportunidad”, manifestó.

En ese sentido, expresó: “Tengo 25 años, cumplo 26 este año, y me siento muy atrasada, como si empezara de cero. También tengo miedo. Pero eso es mejor que vivir una vida desorganizada, o estar rodeada de comparaciones constantes y perderte a ti misma”.

Si bien en el comunicado reconoció que el tenis le brindó la oportunidad de viajar por el mundo y hacer amistades, lamentó: “También me quitó cosas. Mi relación con mi cuerpo. Mi salud. Mi familia. Mi autoestima”.

La australiana Destanee Aiava.

En el final del comunicado, Aiava dejó la puerta abierta a cómo podría ser su temporada de tenis de 2026, así como “la siguiente etapa de su vida más allá del tenis liderada por por el propósito, la creatividad y la pasión”.

Aiva alcanzó el puesto 147° en el ranking individual en 2017, el más alto de su carrera. Sin embargo, no logró mantener ese nivel y actualmente ocupa el puesto 321° del mundo.

En 2024, se clasificó para el US Open por primera vez, cayendo ante Rybakina en primera ronda. En 2025 llegó a la segunda ronda del Abierto de Australia por primera vez; sin embargo, este año no logró clasificar al cuadro individual femenino del Grand Slam.

