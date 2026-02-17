La tenista Destanee Aiava anunció su retiro a los 25 años con una denuncia de “racismo, misoginia y homofobia”

La tenista australiana Destanee Aiava anunció su retiro del tenis profesional a través de un contundente mensaje cargado de críticas e insultos contra la comunidad de este deporte.

En una publicación en Instagram, la deportista de 25 años denunció una cultura sistemática de “racismo, misoginia y homofobia detrás de los trajes blancos y las tradiciones” y reveló sus planes de poner fin a su carrera como jugadora a finales de este año.

“A todos los miembros de la comunidad del tenis que me hicieron sentir inferior: váyanse a la mierda”, manifestó en una parte de la declaración.

Y añadió: “También a todos los apostadores que me enviaron mensajes de odio o amenazas de muerte; a quienes se sientan detrás de las pantallas en las redes sociales y comentan sobre mi cuerpo; y al deporte que se esconde tras una supuesta elegancia y valores de caballerosidad”.

Aiava en su descargo comparó al circuito profesional con un “novio tóxico” y cuestionó si el deporte valía el sacrificio.

“La vida no está hecha para vivirla en la miseria y a medias. Mi objetivo final es poder despertarme cada día y decir sinceramente que amo lo que hago, algo que creo que todos merecen una oportunidad”, manifestó.

En ese sentido, expresó: “Tengo 25 años, cumplo 26 este año, y me siento muy atrasada, como si empezara de cero. También tengo miedo. Pero eso es mejor que vivir una vida desorganizada, o estar rodeada de comparaciones constantes y perderte a ti misma”.

Si bien en el comunicado reconoció que el tenis le brindó la oportunidad de viajar por el mundo y hacer amistades, lamentó: “También me quitó cosas. Mi relación con mi cuerpo. Mi salud. Mi familia. Mi autoestima”.

La australiana Destanee Aiava.

En el final del comunicado, Aiava dejó la puerta abierta a cómo podría ser su temporada de tenis de 2026, así como “la siguiente etapa de su vida más allá del tenis liderada por por el propósito, la creatividad y la pasión”.

Aiva alcanzó el puesto 147° en el ranking individual en 2017, el más alto de su carrera. Sin embargo, no logró mantener ese nivel y actualmente ocupa el puesto 321° del mundo.

En 2024, se clasificó para el US Open por primera vez, cayendo ante Rybakina en primera ronda. En 2025 llegó a la segunda ronda del Abierto de Australia por primera vez; sin embargo, este año no logró clasificar al cuadro individual femenino del Grand Slam.