La extraña situación de Ugo Humbert: en medio del partido fue a revisar su celular y no volvió a ganar un punto

Una imagen al menos sugerente explotó en las redes sociales. Entre burlas y sospechas, el tenista francés Ugo Humbert quedó bajo la lupa porque en el medio del partido con Adrian Mannarino, durante el tercer set, se acercó hasta su silla y se puso a chequear su celular. Lo más extraño del caso es que desde ese episodio no volvió a ganar un punto y terminó eliminado en los octavos de final en el ATP 250 de Montpellier.

Humbert estaba 3-4 en el tie-break del tercer set; en un momento, se acercó a su silla, chequeó su celular y volvió a la cancha. Todos quedaron sorprendidos por el episodio, incluso, el juez de silla se quedó mirando al tenista francés como entendiendo bien qué pasaba. Humbert pidió disculpas, aunque luego no volvió a ganar un punto. Después de ese particular episodio, Mannarino salvó tres puntos de partido y remontó en el tie-break del último set, en el que Humbert nunca más tuvo reacción y quedó eliminado.

🚨 Ugo Humbert is under investigation 🤯



After going up 4-3 with serve in the deciding tiebreak, Humbert randomly stops play to check his phone and loses the next 4 points and match. How do you explain this 🤔

Frente a ese interrupción para mirar el celular, en las redes sociales comenzaron con las críticas para el tenista de 27 años. Los usuarios en X estaba intrigados acerca de qué mensaje pudo haber recibido Humbert. En la cuenta de Instagram de VTC Tenis se leyeron frases divertidas como “tengo la casa sola” o “¿a qué hora llegás?”.

En otro contexto, algunos usuarios comenzaron a cuestionar si el mensaje que recibió no estuvo relacionado con otra cuestión, ya que en el mundo del tenis hubo muchos casos de partidos arreglados. El foco quedó centrado en Humbert y según el medio puntodebreak.com, el francés “se encuentra bajo investigación tras una sucesión de hechos cuanto menos, extraña”. Incluso, los usuarios en el posteo de VTC tenis también cuestionaron la actitud del francés: "No se acordaba si tenía que perder o ganar en la apuesta“, ”Amigo tengo mil millones a que pierdes todos los siguientes puntos como vamos ahí" y "A revisar la apuesta“.

Mannarino battles through ⚔️



The World No.70 saves three match points to beat fellow Frenchman Ugo Humbert 6-7 6-3 7-6! 🇫🇷#OpenOccitanie26 pic.twitter.com/BRxw1fvDx6 — Tennis TV (@TennisTV) February 4, 2026

En X también se multiplicaron los posteos sospechando por la actitud de Humbert. Cada una de las referencias están dirigidas a un posible arreglo para perder el partido. Es más, algunos sugieren que fue amenazado para que pierda.

Mannarino (70º del Ranking ATP) avanzó a los cuartos de final tras superar a Humbert (38º) por 6-7 (4), 6-3, 7-6 (4). Con esta victoria, Mannarino, de 37 años, regresó a una instancia de cuartos de final, una instancia que no alcanzaba desde septiembre de 2025, cuando llegó a los octavos de final en Pekín. El galo venía de sumar además un éxito previo ante Pedro Martínez, al que venció por 7-6 (3), 6-1 en una hora y 36 minutos, en una llave que se definió en un primer set ajustado y un segundo muy desfavorable para el español.