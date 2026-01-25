Cerúndolo no pudo con Zverev y quedó eliminado en octavos de final del Australian Open

A pesar del marcado apoyo de la hinchada, el tenista argentino Francisco Cerúndolo no pudo contra el alemán Alexander Zverev en los octavos de final del Australian Open y quedó eliminado: fue 6-2, 6-4 y 6-4. El número 21 del ranking había pisado fuerte y tomado la delantera -de hecho, ganó el primer game de cada set-, pero el 3° del mundo aprovechó su altura en cada saque, dominó el partido y ahora se enfrentará al ganador del cruce entre el ruso Daniil Medvédev y el estadounidense Learner Tien.

Hasta el cruce de octavos, el historial entre Cerúndolo y Zverev favorecía al argentino por 3-2. Había llegado a estar 3-0 arriba en los enfrentamientos directos, todos ganados sobre polvo de ladrillo. El primer cruce fue en 2024, en el ATP de Madrid, donde se impuso en los dieciseisavos de final. Luego volvieron a verse las caras en Buenos Aires en 2025, en los cuartos, y otra vez ganó el porteño, con parciales de 3-6, 6-3 y 6-2. La tercera victoria llegó nuevamente en Madrid, el año pasado, en la misma ronda que el primer duelo entre ambos.

Sin embargo, el dominio inicial comenzó a equilibrarse cuando se enfrentaron en superficie dura. En el ATP 1000 de Canadá de 2025 se cruzaron otra vez en dieciseisavos y Zverev consiguió su primer triunfo, aunque en esa ocasión fue porque Cerúndolo debió retirarse. Después, en los cuartos de final de la Copa Davis, el alemán volvió a imponerse y sumó su segunda victoria consecutiva frente al argentino. Ahora, el tenista europeo igualó las tablas.

De esta manera, el nuevo cruce se vivió con una intensidad particular porque apareció como una oportunidad para que Cerúndolo vuelva a estirar la diferencia en el historial o para que Zverev lograra igualarlo. El contraste entre superficies, a su vez, quedó claro: el argentino se hace fuerte sobre polvo de ladrillo y el alemán en cancha dura.

Por su parte, a pesar de haber ganado terreno en el historial en el último tiempo, Zverev no ocultó, en la antesala del nuevo cruce, que los duelos con Cerúndolo le resultan incómodos. “Las dos últimas veces que hemos jugado conseguí ganarle, todas ellas en cancha dura. Espero ganar, pero es un rival difícil para mí”, señaló y destacó la exigencia de esos partidos.

¡VOLEA ESPECTACULAR DE CERÚNDOLO! 🔥🔝



📺 Mirá el #AO26 en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/L3KlqRu1AK — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 25, 2026

Además, subrayó las características del argentino: “Los últimos dos partidos que jugamos gané yo. Ambos fueron difíciles, pero espero llegar a tres y ojalá pueda jugar en el mismo nivel o mejor que hoy. Tiene mucha fuerza y velocidad, así que tendré que igualar eso con mis golpes”. En particular, remarcó un aspecto que le genera problemas: “Tiene una derecha que me incomoda mucho porque es muy potente y con gran efecto liftado”.

En tanto, para Cerúndolo, el torneo marcó su tercer acceso a los octavos de final en un Grand Slam, luego de haberlo logrado en Roland Garros 2023 y 2024. En el ranking, actualmente ocupa el puesto 21, apenas tres lugares por debajo de su mejor ubicación histórica, que fue el 18. Sin embargo, incluso habiendo perdido, quedará 19° al terminar la competencia, a solo un escalón de ese récord personal, con 2135 puntos y a 185 del 18°, que actualmente es el ruso Karen Khachanov.

Si hubiese vencido a Zverev, el porteño hubiese alcanzado directamente el puesto 18, y si se hubiese consagrado campeón del torneo, con los puntos vigentes, hubiese podido escalar hasta el séptimo lugar del ranking. De todas formas, es en la actualidad el argentino mejor ubicado en la clasificación mundial.

En la edición 2026 del Grand Slam, Zverev es una de las máximas referencias del circuito: es el número 3 del ranking ATP y fue el tercer preclasificado en el Abierto de Australia.