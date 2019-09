Tenis de lujo: Federer y Nadal, en la presentación de la Laver Cup, en Ginebra. Fuente: Reuters

La Laver Cup nació, en 2017, como un certamen exhibición de tenis por equipos con un formato similar al de la Ryder Cup, el prestigioso torneo que enfrenta a los mejores golfistas de Europa y de los Estados Unidos. Bautizada así en homenaje a la leyenda australiana Rod Laver, surgió como un gran espectáculo impulsado por Roger Federer. Team 8, la agencia que es propiedad del jugador suizo y de su manager, Tony Godsick, es la organizadora de este evento que mezcla a muchos de los mejores tenistas del ranking, marcas de primerísimo nivel y entretenimiento del estilo NBA. Praga (en 2017) y Chicago (2018) fueron los escenarios de atractivos espectáculos entre los equipos de Europa y del Resto del Mundo. Desde este viernes, la tercera edición se realizará en Ginebra. Y será oportunidad de ver, otra vez juntos, a Federer y Rafael Nadal, algo infrecuente. De hecho, muchos recuerdan, en 2017, cuando jugaron dobles juntos y celebraron efusivamente el triunfo para Europa ante Sam Querrey y Jack Sock , del Resto del Mundo.

La presencia de ambas leyendas en el mismo equipo se produce en un momento muy especial en el circuito, ya que el español quedó, con la conquista del último US Open, a solamente un trofeo de Grand Slam de igualar el récord de Federer, con 20. Relajados, respetándose, divirtiéndose, ambos viven estos días con alegría y camaradería. Así se advirtió, por ejemplo, durante la rueda de prensa del equipo europeo, cuando a Federer le preguntaron si habían hablado entre ellos sobre el tema. "De eso es todo lo que estuvimos hablando", sonrió, Roger, haciendo una broma. Y siguió: "No, no hablamos de eso. Tal vez estuvimos hablando a la espalda de cada uno de nosotros, pero no entre nosotros (risas). No son temas de los que realmente hablás con Rafa. Estoy contento de que Rafa haya ganado en Nueva York y en todos los otros torneos, en Roland Garros. Tengo un masivo respeto por todo lo que ha hecho en Grand Slam. Lo mismo por Djokovic, Sampras. Esas cosas uno no las puede controlar, salvo cuando te enfrentas y tratas de frenar al otro. Pero ese tampoco es el punto. El punto es poder ganar por uno mismo, tus fans, por el equipo de trabajo y por todo lo que representa. No hemos hablado. Tal vez Rafa tenga una respuesta diferente".

Nadal, Federer y McEnroe escoltan a quien lleva el nombre de la copa que disputan este fin de semana: el gran Rod Laver, con los brazos en alto. Fuente: Reuters

Nadal, con 19 majors, agregó: "Honestamente, la respuesta es la misma cien veces: no hablamos. Yo juego por mí y no pensando en ganar nada en particular. El tenis no es solo Grand Slam, por supuesto que son importantes, pero no los tomo de esa forma. Trato de competir bien". Federer le lanzó otro elogio y le agradeció que estuviera allí acompañándolo: "Rafa acaba de ganar el US Open. Hubiera sido tan fácil para él decir: 'Mira, necesito un descanso'. Pero dijo: 'No, mi descanso vendrá después. Lo dejo todo a un lado y estoy haciendo esto porque realmente creo en el concepto de la Copa Laver. Y creo en ustedes, muchachos". Se espera que Federer y Nadal vuelvan a jugar dobles juntos ya que los dos practicaron anteayer contra sus compañeros de equipo, el alemán Alexander Zverev y el italiano Fabio Fognini. Los otros jugadores que completan el "Team Europa" son el austriaco Dominic Thiem, el griego Stefanos Tsitsipas y el español Roberto Bautista Agut (como jugador alterno). Los suecos Bjorn Borg y Thomas Enqvist son los capitanes.

Los estadounidenses John Isner, Jack Sock y Taylor Fritz, el australiano Nick Kyrgios y los canadienses Denis Shapovalov y Milos Raonic (además del australiano Jordan Thompson, como alterno) son los integrantes de "Team World". John y Patrick McEnroe son los capitanes.

La acción en el Palexpo de Ginebra (sobre superficie dura y de color negro) comenzará hoy, desde las 8 de la Argentina (transmisión de ESPN & ESPN Play), con el match entre Thiem y Shapovalov. A continuación, Fognini vs. Sock. En el segundo turno, desde las 14 de nuestro país, Tsitsipas vs. Fritz, y Federer/Zverev vs. Shapovalov/Sock.

La Laver Cup, que termina el próximo domingo, computa las victorias de los tres días de competición, pero lo hace de forma distinta. Los triunfos de hoy valen un punto, dos los de mañana y tres los del domingo. Por eso, el título suele decidirse el último día, para mantener la atracción hasta último momento. Hasta la fecha, la Laver Cup solo conoce a Europa como ganador.